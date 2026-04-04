Video: 40 gün içinde ikinci kez... Al-Taawoun, Al-Nassr'a galibiyet hediye ederken Al-Hilal'ı yeni bir beraberlikle mağlup etti

Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, "Lider"in Al-Taawoun karşısında yaşadığı eksiklikleri telafi etmek için ilk on birde birçok yedek oyuncuya yer vermek zorunda kaldı.

Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić kart cezası nedeniyle, Fransız oyuncular Simon Bouabri ve Karim Benzema sakatlık nedeniyle, Türk savunma oyuncusu Yusuf Akçişik de aynı şekilde kadroda yer almadı.

Buna ek olarak, kanat oyuncuları Salem Al-Dossari ve Sultan Mandash, orta saha oyuncusu Nasser Al-Dossari ve sağ bek Hamad Al-Yami gibi birçok önemli yerli oyuncu da sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

İtalyan teknik direktör, Benzema ve Salem Al-Dossari'nin yokluğunu telafi etmek için hücum hattında Brezilyalı Marcos Leonardo ve Fildişili Mohamed Kader Miti'ye güvendi; onlara Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom eşlik etti.

Inzaghi ayrıca, Safetiş ve Nasir Al-Dossari'nin yokluğunu telafi etmek için orta sahada Murat Hawsawi'yi, Muhammed Kano ve Portekizli Ruben Neves'in yanında oynattı.

Buna karşılık, Inzaghi, yedek kulübesinde Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Muhammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid ve Saad Al-Mutairi gibi birçok Al-Hilal 21 yaş altı takım oyuncusuna güvenmek zorunda kaldı.

Al-Hilal'ın kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Yassin Bono

Defans: Mutaib Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

Orta saha: Murad Hawsawi - Ruben Neves - Muhammed Kano

Forvet: Malcom - Marcos Leonardo - Muhammed Kader Miti