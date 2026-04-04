Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League

Video: 40 gün içinde ikinci kez... Al-Taawoun, Al-Nassr'a galibiyet hediye ederken Al-Hilal'ı yeni bir beraberlikle mağlup etti

"Lider", Roshen Ligi'nde düşüşünü sürdürüyor

Al-Taawoun takımı, Suudi Roshen Ligi'nde rakibi Al-Hilal'e karşı üstünlüğünü sürdürdü ve 40 gün içinde ikinci kez rakibini beraberliğe mahkum etti.

Al-Hilal, Cumartesi günü Kingdom Arena'da oynanan Roshen Ligi'nin 27. haftasındaki maçta Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldı.

Al-Hilal, 44. dakikada Muhammed Kader Miti'nin golüyle öne geçti, ancak Brezilyalı savunma oyuncusu André Gerotto, 55. ve 67. dakikalarda attığı iki golle skoru tersine çevirdi. 77. dakikada ise Marcos Leonardo beraberlik golünü attı.

    Böylece Al-Taawoun, bu sezon Roshen Ligi'nde Al-Hilal ile hem gidiş hem de dönüş maçlarında berabere kalmayı başardı. İlk beraberlik, yaklaşık 40 gün önce, tam olarak 24 Şubat'ta, 10. haftadan ertelenen maçta 1-1'lik skorla gerçekleşmişti.

    Böylece Al-Hilal'in puanı 65'e yükseldi ve Suudi Ligi sıralamasında ikinci sırayı aldı. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise gol farkıyla önünde yer alıyor.

    Öte yandan, El-Taawoun puanını 46'ya yükselterek Roshen Ligi sıralamasında beşinci sıraya yerleşti.

  • Toplu devamsızlıklar

    Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, "Lider"in Al-Taawoun karşısında yaşadığı eksiklikleri telafi etmek için ilk on birde birçok yedek oyuncuya yer vermek zorunda kaldı.

    Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić kart cezası nedeniyle, Fransız oyuncular Simon Bouabri ve Karim Benzema sakatlık nedeniyle, Türk savunma oyuncusu Yusuf Akçişik de aynı şekilde kadroda yer almadı.

    Buna ek olarak, kanat oyuncuları Salem Al-Dossari ve Sultan Mandash, orta saha oyuncusu Nasser Al-Dossari ve sağ bek Hamad Al-Yami gibi birçok önemli yerli oyuncu da sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

    İtalyan teknik direktör, Benzema ve Salem Al-Dossari'nin yokluğunu telafi etmek için hücum hattında Brezilyalı Marcos Leonardo ve Fildişili Mohamed Kader Miti'ye güvendi; onlara Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom eşlik etti.

    Inzaghi ayrıca, Safetiş ve Nasir Al-Dossari'nin yokluğunu telafi etmek için orta sahada Murat Hawsawi'yi, Muhammed Kano ve Portekizli Ruben Neves'in yanında oynattı.

    Buna karşılık, Inzaghi, yedek kulübesinde Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Muhammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid ve Saad Al-Mutairi gibi birçok Al-Hilal 21 yaş altı takım oyuncusuna güvenmek zorunda kaldı.

    Al-Hilal'ın kadrosu şu şekildeydi:

    Kaleci: Yassin Bono

    Defans: Mutaib Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

    Orta saha: Murad Hawsawi - Ruben Neves - Muhammed Kano

    Forvet: Malcom - Marcos Leonardo - Muhammed Kader Miti

  • Neves'in şutları

    Al-Hilal'in tehlikeli atakları 5. dakikada başladı; Ruben Neves ceza sahası dışından sert bir şut çekti, ancak top Al-Taawoun kalesinin sol direğinin yanından dışarı çıktı.

    Nevez, 14. dakikada tekrar denedi ve ceza sahası dışından bir şut daha çekti, ancak şutu El-Taawoun kalesinden çok uzaklara gitti.

    Ancak Al-Taawoun'un cevabı gecikmedi. Aynı dakikada, Muhammed Al-Kuwikbi, Hilal kalesinin hemen önünde topu buldu ancak şutunu uzaklara attı.

    Al-Hilal, ceza sahası dışından şutlara geri döndü, ancak bu kez Malcom, 17. dakikada güçlü bir yerden şut çekti, ancak kaleci Mailsun bunu kurtarmayı başardı.

    21. dakikada Theo Hernandez de ceza sahası dışından şut denedi, ancak şutu Al-Taawoun kalesinden uzaklara gitti.

    30. dakikada Neves, ceza sahası sınırında topu kapıp ceza sahasına girdi ve Al-Taawoun'un sağ direğinin yanından zayıf bir şut attı.

    33. dakikada Portekizli orta saha oyuncusu, Al-Taawoun kalesine yeni bir şut çekti, ancak bu sefer serbest vuruştan gelen şut, kaleci Mailsson'un üstünden dışarıya çıktı.

  • Miti'nin hedefi

    Al-Hilal'in ilk golü 43. dakikada Fildişili forveti Mohamed Kader Miti'den geldi. Miti, sol kanattan Mohamed Mahzari'nin pasını aldıktan sonra Al-Taawoun kalesine sert bir şut çekti ve kaleci Mailsun bu şutu kurtaramadı.

    Markus Leonardo, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında ikinci golü atma fırsatını kaçırdı. Mohamed Kader Miti'nin muhteşem pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Mailsson bu şutu kurtarmayı başardı.

    Top Hilal'e geri döndü ve ceza sahası sınırında Muhammed Kano'ya ulaştı. Kano güçlü bir vuruş yaptı ancak top kaleci Mailsun'un kollarına gitti.

  • Hilal şeklinde bir başlangıç, ama!

    Malcolm, ikinci yarıda Al-Hilal'ın ataklarını başlattı; 49. dakikada ceza sahası sınırında topu aldı ve sert bir vuruş denedi, ancak şutu direğin yanından dışarı çıktı.

    51. dakikada Marcus Leonardo da fırsatları kaçırmaya devam etti. Al-Taawoun kalesinin yanından topu alan Leonardo, sert bir şut çekti ancak kaleci Mailsson topu kurtarmayı başardı.

  • Remontada İşbirliği

    Maçın 55. dakikasında Brezilyalı savunma oyuncusu André Gerotto, bir köşe vuruşundan gelen ortayı kafayla Yassin Bouno'nun kalesine göndererek Al-Taawoun için beraberlik golünü attı.

    Hassan Tambakti, maçın 58. dakikasında, kaleci Mailsun'un hatalı çıkışıyla Al-Taawoun'un boş kaleye gelen ortayı kaçırdı, ancak topu ağlara gönderemedi.

    Miti, 63. dakikada ikinci golünü ve Al-Hilal'in ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. Ceza sahası sınırından fiziksel gücünü kullanarak şutunu çekti, ancak top Al-Taawoun'un sağ direğinin yanından dışarı çıktı.

    Gerotto, 67. dakikada kendisi ve takımı için ikinci golü atarak parlak performansını sürdürdü. Bir başka ortayı kafayla Al-Hilal'in ağlarına gönderdi ve Faslı kaleci Yassine Bounou bu topu kontrol edemedi.

  • Hilal'in Dönüşü

    Markus Leonardo kaçırdığı fırsatların telafisini yaptı ve 77. dakikada Al Hilal'in beraberlik golünü attı. Malcolm'un vurduğu sert şut kaleciye çarparak kale önündeki ona geldi ve o da topu ağlara gönderdi.

    Malcom, 89. dakikada galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı. Ruben Neves'in ortasında topu kafayla kaleye yönlendirdi, ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

