Victor Osimhen ve Noa Lang, Liverpool maçında yaralanarak hastaneye kaldırılan forvetler, yaralarını gösteriyor

Çifte sakatlık darbesi, zaten utanç verici bir Avrupa kupası eleme sürecine kasvetli bir dipnot ekledi. Liverpool, ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilgiyi ikinci maçta 4-0'lık galibiyetle telafi etti. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah, büyük ölçüde tek taraflı geçen maçta Anfield'da gol attı. Arne Slot, Osimhen'in kaybının maç üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kabul ederek, bunun kendi takımı için işleri oldukça kolaylaştırdığını itiraf etti. Galatasaray şu anda Türkiye Süper Ligi'nde zirvede yer alıyor ve artık çabalarını ligde başarıya odaklayacak, ancak iki önemli forvetin uzun süreli yokluğu, şampiyonluk hedefleri için önemli bir darbe olmaya devam ediyor.