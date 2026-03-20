AFP
Çeviri:
Victor Osimhen ve Noa Lang, Liverpool maçında yaralanarak hastaneye kaldırılan forvetler, yaralarını gösteriyor
Osimhen ön kolunu kırdı
Osimhen'in maçı daha başlamadan sona erdi. Nijeryalı forvet, ilk yarıda hava topu mücadelesinde Ibrahima Konate ile çarpıştı ve Liverpool'lu savunma oyuncusu Osimhen'in kolunun üzerine sert bir şekilde düştü. Gözle görülür bir rahatsızlık hissetmesine ve sahada koluna bandaj takılmasına rağmen, 25 yaşındaki oyuncu direndi ve ilk 45 dakikayı tamamladı. Ancak devre arasında yapılan kontroller hasarın boyutunu ortaya çıkardı ve ikinci yarıda riske atılmadı. Galatasaray daha sonra yaptığı resmi açıklamada, hastanede yapılan muayenelerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini doğruladı.
- Getty Images Sport
Lang'ın sakatlığı Galatasaray'ın sıkıntılarını artırıyor
Osimhen'in gecesi acı vericiyse de, ikinci yarıda Lang'ın başına gelenler çok daha kötüydü. İlk yarıda Osimhen'in yerine giren Hollandalı kanat oyuncusu, Alisson'un kalesinin arkasındaki reklam panosuna başparmağını sıkıştırdı. Bu olay sonucunda Lang'ın başparmağı kısmen koptu ve Liverpool doktorları da dahil olmak üzere sağlık ekibinin yoğun tedavisine ihtiyaç duydu. Sahadan taşınan Lang, hemen hastaneye kaldırıldı. Galatasaray, Lang'ın sağ başparmağında ciddi bir kesik olduğunu ve önümüzdeki saatler içinde Liverpool'da kulübün sağlık ekibinin huzurunda ameliyat olacağını doğruladı.
Instagram anı, havayı neşelendiriyor
Her iki sakatlığın da üzücü olmasına rağmen, iki oyuncu ortak talihsizliklerini mizahla karşıladılar. Lang'ın Instagram hikayesinde, Osimhen'in görüntülü görüşme sırasında sırıtarken, ikisinin de bandajlı uzuvlarını gösterdiği bir video yer alıyordu. İkilinin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı, ancak Galatasaray taraftarları, iki oyuncunun da morallerinin yerinde olduğunu görünce içleri rahatlayabilir. instagram/noano/
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bir çıkış yolu buldu
Çifte sakatlık darbesi, zaten utanç verici bir Avrupa kupası eleme sürecine kasvetli bir dipnot ekledi. Liverpool, ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilgiyi ikinci maçta 4-0'lık galibiyetle telafi etti. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah, büyük ölçüde tek taraflı geçen maçta Anfield'da gol attı. Arne Slot, Osimhen'in kaybının maç üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kabul ederek, bunun kendi takımı için işleri oldukça kolaylaştırdığını itiraf etti. Galatasaray şu anda Türkiye Süper Ligi'nde zirvede yer alıyor ve artık çabalarını ligde başarıya odaklayacak, ancak iki önemli forvetin uzun süreli yokluğu, şampiyonluk hedefleri için önemli bir darbe olmaya devam ediyor.
