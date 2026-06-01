Victor Osimhen, Premier Lig'e mi gidiyor? Nijerya milli takım teknik direktörünün transfer açıklaması, Galatasaray'ın forvetinin bir sonraki hamlesi konusunda hararetli bir tartışma başlattı
Nijerya teknik direktörü yaz transferini doğruladı
Nijerya milli takım teknik direktörü Eric Chelle, forvet oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmak üzere görüşmelerde olduğunu doğruladıktan sonra Osimhen'i transfer etme yarışı yeniden alevlendi. 27 yaşındaki oyuncu, Polonya ile oynanacak hazırlık maçı için açıklanan Süper Kartallar kadrosunda dikkat çeken bir eksiklikti; teknik direktör, forvetin ligdeki geleceğini netleştirmesine izin vermeyi tercih etti.
Basın toplantısında yıldız oyuncusunun yokluğuna ilişkin olarak konuşan Chelle, "İki oyuncumuz eksik. Victor Osimhen belki de kulüp değiştirmek üzere, bu yüzden evde kalmasını tercih ettim. Çünkü oynarsa ve yüzde 100 formda değilse bu iyi olmaz. Lookman ise çok yorgun ve Atletico [Madrid] bizden onu mazur görmemizi istedi" dedi. Bu sözler, yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini hemen çekti.
Premier Lig hayali ve Manchester United ile ilgili söylentiler
Osimhen’e olan ilgi yaygın olsa da, eski Lille oyuncusu için nihai hedef olarak İngiltere’ye transferi uzun süredir gündemde. Manchester United, sık sık onun transferiyle anılıyor ve kulübün efsane oyuncusu Patrice Evra, geçtiğimiz günlerde Red Devils'a harekete geçmeleri için çağrıda bulundu. United, 2025 yılında 74 milyon sterlin (100 milyon dolar) karşılığında Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı, ancak Osimhen gibi kendini kanıtlamış bir golcünün cazibesi göz ardı edilemeyecek kadar büyük olabilir. Nijeryalı oyuncu kariyeri boyunca istikrarlı bir tehdit oluşturdu ve stili sık sık Chelsea efsanesi Didier Drogba ile karşılaştırıldı. Michael Carrick'in artık Old Trafford'da kalıcı olarak göreve gelmesiyle, golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Napoli'deki acı sonuçlar ve Serie A'daki ilgi
Osimhen’in Napoli’deki kariyerinin gergin bir şekilde sona ermesine rağmen, İtalya’ya geri dönmesi de hâlâ bir olasılık olarak duruyor. Forvet, daha önce Partenopei ile ilişkilerinin bozulması konusunda samimi açıklamalarda bulunmuş ve tartışmalı bir sosyal medya olayının ardından kulübün kendisine “köpek gibi” davrandığını iddia ederek sansasyon yaratmıştı. Takımı otuz yılı aşkın bir süredir ilk Scudetto’suna taşımasına rağmen, kulübün onayladığı bir TikTok videosu nedeniyle ikili arasındaki ilişki kalıcı olarak zedelendi.
Juventus ve Roma'nın, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla durumu yakından takip ettiği bildiriliyor. Bianconeri, birkaç yıldır bu forveti takip ediyordu ve Osimhen İstanbul'u tercih etmeden önce temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı. Ancak, Galatasaray sözleşmesindeki, 2027 sonuna kadar Napoli'nin doğrudan rakiplerine transfer olmasını engelleyen maddeler, Serie A'ya olası bir dönüşü zorlaştırıyor.
İstanbul'da bir miras bırakmak
Osimhen bu yaz Galatasaray'dan ayrılırsa, Türk futbolunda silinmez bir iz bırakmış olacak. 2024 yılında Süper Lig'in devine katıldığından beri, tam anlamıyla bir keşif oldu. Nijeryalı forvet, tüm turnuvalarda sadece 74 resmi maçta 59 gol attı ve 16 asist yaptı; kulübü iki Süper Lig şampiyonluğuna ve bir Türkiye Kupası zaferine taşıdı.
İstanbul'da geçirdiği süre, Napoli'deki kariyerinin zehirli bir şekilde sona ermesinin ardından yeniden parlamasını sağladı, ancak 27 yaşındaki oyuncu, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde kendini sınamayı hak eden, gücünün zirvesinde olan bir forvet olmaya devam ediyor. İster Old Trafford, ister Olimpico, ister Torino'ya dönüş olsun, önümüzdeki haftalar Afrika'nın en büyük modern ihracatlarından birinin en verimli yıllarını nerede geçireceğini belirleyecek.