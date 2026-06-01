Nijerya milli takım teknik direktörü Eric Chelle, forvet oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmak üzere görüşmelerde olduğunu doğruladıktan sonra Osimhen'i transfer etme yarışı yeniden alevlendi. 27 yaşındaki oyuncu, Polonya ile oynanacak hazırlık maçı için açıklanan Süper Kartallar kadrosunda dikkat çeken bir eksiklikti; teknik direktör, forvetin ligdeki geleceğini netleştirmesine izin vermeyi tercih etti.

Basın toplantısında yıldız oyuncusunun yokluğuna ilişkin olarak konuşan Chelle, "İki oyuncumuz eksik. Victor Osimhen belki de kulüp değiştirmek üzere, bu yüzden evde kalmasını tercih ettim. Çünkü oynarsa ve yüzde 100 formda değilse bu iyi olmaz. Lookman ise çok yorgun ve Atletico [Madrid] bizden onu mazur görmemizi istedi" dedi. Bu sözler, yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini hemen çekti.



