Awoniyi, gol atması için baskı altında. Frank Lampard'ın ekibi 2026-27'de bu konuda henüz istenen seviyeye çıkabilmiş değil. Ancak eski Sky Blues forveti Morrison, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan Freebets.com iş birliğiyle yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun bir süredir olduğundan daha fit ve daha keskin göründüğünün kendisine söylenmesi üzerine GOAL'e şunları söyledi: “Kesinlikle. Çok daha iyi göründüğünü söylerken tamamen haklısın. Aç görünüyor.

“Hem biliyor musun? Forest'ta gerçekten pek oynamadı. Biraz dur-kalk oldu. Sakatlıklar yaşadı. Sonra bir numara olmadığınızda ve burada beş dakika, şurada beş dakika kulübeden oyuna girdiğinizde, özgüven kazanamazsınız.

“Bence Coventry'de bana gösterdiği şey, onun farklı bir oyuncu olduğu. Aç görünüyor, savunma arkasına koşular yapıyor, çok fazla sorun çıkarıyor. Bana göre iyi bir transfer olacak. Ödeyecekleri rakam için de, sanırım 10-12 milyon £, onları ligde tutacak golleri atarsa bu bir fırsat transferi olabilir.

“Sakatlıktan dönecek Haji Wright var. £20 milyona transfer ettikleri genç bir oyuncu olan [Sidiki] Cherif var. Bence bu da potansiyel için yapılmış olabilir. Yani hücumda çok seçenekleri var. Ama işin aslı, şu anda alacakları goller [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto gibi geniş bölgelerde oynayan isimlerden gelecek. Kesin olan şu ki, şu anda takımlarında gol var.

“Zaten Frank hafta sonunda farklı bir dizilişe geçti, çünkü beşli savunmayla oynadı. Bu yüzden kanat beklerini ileri çıkarabilir. Ama bu sadece Man City'ye karşı alınmış bir önlem de olabilir. O yüzden bu hafta sonunda nasıl bir yol izleyeceğini görmek ilginç olacak. Ama evet, şu anda Coventry adına alınacak çok fazla olumlu işaret var. Ben daha şimdiden panik düğmesine basmazdım.”