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Victor Osimhen meydan okuması! Nottingham Forest'tan Coventry'ye giden Premier League küme düşme uzmanı, Nijerya'ya yeniden çağrılma hedefinde 'aç' görünen Taiwo Awoniyi'ye bakıyor
Awoniyi, Forest'in Premier League'de kalmasına yardımcı oldu
Awoniyi, 2022'de Nottingham Forest'ın yükselişinin ardından yaptığı ilk transfer oldu ve bu yükseliş, kulübün İngiliz futbolunun en üst seviyesinden 23 yıllık uzaklığını sona erdirdi. İlk sezonunda ligde kritik öneme sahip 10 gol kaydetti; dört sezonda toplam 103 maçta ise 23 gole ulaştı.
Mayıs 2025'te korkunç bir sakatlık yaşadı, ancak yüzünden gülümseme eksik olmayan golcü, Trent kıyısındaki kulübün Premier League'deki yerini korumasına yardımcı olmak için geri döndü. Şimdi ise 25 yıllık aranın ardından yeniden en üst seviyeye dönen Coventry ile yollarını birleştirerek yeni bir meydan okumayı kabul etti.
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İri yapılı forvet, Coventry'de formda ve keskin görünüyor
Awoniyi, gol atması için baskı altında. Frank Lampard'ın ekibi 2026-27'de bu konuda henüz istenen seviyeye çıkabilmiş değil. Ancak eski Sky Blues forveti Morrison, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan Freebets.com iş birliğiyle yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun bir süredir olduğundan daha fit ve daha keskin göründüğünün kendisine söylenmesi üzerine GOAL'e şunları söyledi: “Kesinlikle. Çok daha iyi göründüğünü söylerken tamamen haklısın. Aç görünüyor.
“Hem biliyor musun? Forest'ta gerçekten pek oynamadı. Biraz dur-kalk oldu. Sakatlıklar yaşadı. Sonra bir numara olmadığınızda ve burada beş dakika, şurada beş dakika kulübeden oyuna girdiğinizde, özgüven kazanamazsınız.
“Bence Coventry'de bana gösterdiği şey, onun farklı bir oyuncu olduğu. Aç görünüyor, savunma arkasına koşular yapıyor, çok fazla sorun çıkarıyor. Bana göre iyi bir transfer olacak. Ödeyecekleri rakam için de, sanırım 10-12 milyon £, onları ligde tutacak golleri atarsa bu bir fırsat transferi olabilir.
“Sakatlıktan dönecek Haji Wright var. £20 milyona transfer ettikleri genç bir oyuncu olan [Sidiki] Cherif var. Bence bu da potansiyel için yapılmış olabilir. Yani hücumda çok seçenekleri var. Ama işin aslı, şu anda alacakları goller [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto gibi geniş bölgelerde oynayan isimlerden gelecek. Kesin olan şu ki, şu anda takımlarında gol var.
“Zaten Frank hafta sonunda farklı bir dizilişe geçti, çünkü beşli savunmayla oynadı. Bu yüzden kanat beklerini ileri çıkarabilir. Ama bu sadece Man City'ye karşı alınmış bir önlem de olabilir. O yüzden bu hafta sonunda nasıl bir yol izleyeceğini görmek ilginç olacak. Ama evet, şu anda Coventry adına alınacak çok fazla olumlu işaret var. Ben daha şimdiden panik düğmesine basmazdım.”
Awoniyi, Nijerya kadrosunda Osimhen'e yeniden katılabilir mi?
Awoniyi, Nijerya formasıyla A Milli düzeyde 10 kez sahaya çıktı, ancak bu maçların sonuncusu 2023'teydi. Milli takım futbolunun ek bir motivasyon sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, 2015'te Liverpool'a imza atmasına rağmen Liverpool formasıyla resmi bir maça çıkmayan oyuncu için Morrison şunları söyledi: “Elbette. Herkes ülkesi için oynamak ve milli takım futbolunda yer almak ister. Bu zor olacak çünkü önünde en iyi forvetlerden biri olan Victor Osimhen var. Bu yüzden her zaman zor olacak.
“Ama senin de dediğin gibi, kadronun içinde ve çevresinde olmak, yapmak istediğin şey bu. Bu harika bir fırsat. Coventry ona kulüplerinde asıl 9 numara olma fırsatı verdi. Bence ilk golünü attığında üzerindeki baskıyı atarsın ve iyi bir seri yakalarsın. Onun da umacağı şey bu olacak. Ama bence haklısın, şu ana kadar gördüğüm işaretlere göre aç, daha zayıf ve daha fit görünüyor.”
Awoniyi'nin Premier League'in alt sıralarındaki mücadeleyi sevmesi hakkında, Forest'ta bu tür üç mücadelenin içinde yer alıp bu süreçte çok değerli goller atmış biri olarak, Morrison şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse bunu seviyor. Ama umarım Coventry ligde kalır. Umarım kalır. Ve onlar için ana adam olabilir.”
- Getty
Coventry'nin 2026-27 fikstürü: İlk gol ve ilk puan arayışı
Coventry, 2026-27 sezonundaki ilk Premier League maçında son şampiyon Arsenal deplasmanında tökezledi. Ardından lige yeni yükselen bir diğer ekip Hull City karşısında son anlarda yıkıldılar, son olarak da Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynanan maçta Erling Haaland karşılaşmanın tek golünü attı.
Awoniyi bu karşılaşmalarda fırsatlar yakaladı; Plymouth karşısında Carabao Cup galibiyetinde gol perdesini açmıştı ve eylül ayındaki milli ara öncesinde Brighton, Aston Villa ve Forest ile oynanacak maçlarda belirleyici bir katkı yapmaya kararlı olacak.
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