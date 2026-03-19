Victor Osimhen'in Liverpool maçında kolunu kırmasının ardından Galatasaray'ın yıldızı, başparmağındaki ciddi bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Türk futbolunun devleri, iki oyuncunun sakatlığıyla sarsıldı
Galatasaray’ın Merseyside’a yaptığı deplasman, hem fiziksel hem de rekabet açısından oldukça zorlu geçti. Kulüp, yıldız forvet Osimhen’in ilk yarıda sağ ön kolunda kırık meydana geldiğini doğruladı. Ağrıya rağmen oynamaya devam etmeye çalışan Nijerya milli oyuncusu, sağlık ekibinin ciddi bir şişlik tespit etmesinin ardından devre arasında oyundan alındı.
İkinci yarıda ise, ikinci yarı başında oyuna yeni giren Lang'ın reklam panolarıyla şiddetli bir çarpışma sonucu sedyeyle sahadan çıkarılmasıyla talihsizlikler daha da arttı. 26 yaşındaki oyuncu, kulübün "ciddi bir kesik" olarak tanımladığı sağ başparmağı yaralanması nedeniyle yerel bir sağlık kuruluşuna nakledilmeden önce sahada oksijen desteğine ihtiyaç duydu.
Tıbbi gelişmeler en kötü senaryoyu doğruluyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray, yaşanan tıbbi durumu ayrıntılı olarak açıklayan resmi bir bildiri yayınladı. "Liverpool ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının ilk yarısında, oyuncumuz Victor Osimhen koluna bir darbe aldı. İlk yarıyı tamamlamasına rağmen, devre arası muayenesinde kırık riski tespit edildi ve ikinci yarıda oynamasına izin verilmedi. Maçın ardından hastanede yapılan muayenede sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve koluna alçı uygulandı. Ameliyatla ilgili karar, önümüzdeki günlerde yapılacak ek değerlendirmelerin ardından verilecek" dedi.
Öte yandan, Lang'ın durumu hakkında ise şu açıklama yapıldı: "Aynı maçın ikinci yarısında, oyuncumuz Noa Lang'ın sağ başparmağında ciddi bir kesik meydana geldi. Önümüzdeki saatler içinde, sağlık ekibimizin de hazır bulunacağı şekilde Liverpool'da ameliyat olması planlanıyor."
Galatasaray teknik direktörü öfkelendi
Maç sonrası basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk öfkesini gizleyemedi. Fiziksel mücadelelerin yoğun olduğu maçta hakemin oyuncularına daha fazla koruma sağlaması gerektiğini savundu.
Hürriyet'in aktardığına göre Buruk, "[Ibrahima] Konate, Victor Osimhen'in pozisyonunda çok kolay fauller yaptı" dedi. "Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool açıkça galibiyeti hak etti. Noa Lang'ın parmağında ciddi bir sakatlık var. Buradaki hastaneye gidecek. Victor Osimhen de ağrı çekiyor."
Şimdi ne olacak?
Bu yenilgi, Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa macerasının sonunu getirdi. Takım artık gözünü yeniden lig maçlarına çevirmek zorunda; şu anda Türkiye Süper Ligi'nde zirvede yer alan Galatasaray, iki kilit oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimaline rağmen liderliğini korumayı hedefliyor. Cimbom, son beş maçının dördünü kazanarak ligde müthiş bir form sergiledi. Takım, önümüzdeki ayın başında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
