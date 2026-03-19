Victor Osimhen'in Liverpool maçında kolunu kırmasının ardından Galatasaray'ın yıldızı, başparmağındaki ciddi bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Galatasaray’ın Merseyside’a yaptığı deplasman, hem fiziksel hem de rekabet açısından oldukça zorlu geçti. Kulüp, yıldız forvet Osimhen’in ilk yarıda sağ ön kolunda kırık meydana geldiğini doğruladı. Ağrıya rağmen oynamaya devam etmeye çalışan Nijerya milli oyuncusu, sağlık ekibinin ciddi bir şişlik tespit etmesinin ardından devre arasında oyundan alındı.

İkinci yarıda ise, ikinci yarı başında oyuna yeni giren Lang'ın reklam panolarıyla şiddetli bir çarpışma sonucu sedyeyle sahadan çıkarılmasıyla talihsizlikler daha da arttı. 26 yaşındaki oyuncu, kulübün "ciddi bir kesik" olarak tanımladığı sağ başparmağı yaralanması nedeniyle yerel bir sağlık kuruluşuna nakledilmeden önce sahada oksijen desteğine ihtiyaç duydu.