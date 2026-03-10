Victor Osimhen, Galatasaray'ın Anfield'da Liverpool'a "zarar verebileceğinden" emin, yıldız forvet Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk ayağı galibiyetinin ardından parıldıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, baştan sona heyecan dolu bir maçta RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek, küçük ama önemli bir avantaj elde etti. Türk şampiyonu, Premier Lig ekibi karşısında son zamanlardaki müthiş performansını sürdürerek, Avrupa kupalarında Reds'e karşı üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Taktiğin disiplin ve saf duyguların hakim olduğu bir akşamda, Aslanlar kıtanın elit takımlarıyla başa baş mücadele edebileceklerini kanıtladılar.

Maç başlamadan önce bile atmosfer doruğa ulaştı, ev sahibi taraftarlar oyuncuları gözle görülür şekilde etkileyen muhteşem bir gösteri sergiledi. Osimhen, takıma adanmış duygusal koreografiye tanık olunca gözyaşlarına boğuldu. Bu an, İstanbul'da yüksek yoğunluklu ve tutkulu bir gecenin tonunu belirledi.