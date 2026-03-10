AFP
Victor Osimhen, Galatasaray'ın Anfield'da Liverpool'a "zarar verebileceğinden" emin, yıldız forvet Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk ayağı galibiyetinin ardından parıldıyor
Avrupa devleri İstanbul'da yenildi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, baştan sona heyecan dolu bir maçta RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek, küçük ama önemli bir avantaj elde etti. Türk şampiyonu, Premier Lig ekibi karşısında son zamanlardaki müthiş performansını sürdürerek, Avrupa kupalarında Reds'e karşı üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Taktiğin disiplin ve saf duyguların hakim olduğu bir akşamda, Aslanlar kıtanın elit takımlarıyla başa baş mücadele edebileceklerini kanıtladılar.
Maç başlamadan önce bile atmosfer doruğa ulaştı, ev sahibi taraftarlar oyuncuları gözle görülür şekilde etkileyen muhteşem bir gösteri sergiledi. Osimhen, takıma adanmış duygusal koreografiye tanık olunca gözyaşlarına boğuldu. Bu an, İstanbul'da yüksek yoğunluklu ve tutkulu bir gecenin tonunu belirledi.
Osimhen'in duygusal anma töreni
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra TRT'de yayınlanan maç sonrası programında çocuğuyla birlikte konuşan Nijeryalı milli oyuncu, kulüple olan derin bağından ve bu akşamın kendisi için neden bu kadar özel olduğundan bahsetti. "Bu formayı giymeye başladığımdan beri çok mutluyum. Bu forma benim için çok özel. Bu taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Annemi çok küçük yaşta kaybettim. Bu yüzden benim için çok önemli" diye konuştu forvet, sonucun önemini değerlendirirken.
Eski Napoli oyuncusu, Napoli'den transfer olduktan sonra Okan Buruk'un takımının odak noktası haline geldi ve dünyanın en prestijli kulüp turnuvasında forvet hattını yönetme sorumluluğunu üstlendi. Liverpool savunmasına karşı gösterdiği performans, Galatasaray'ın dar bir galibiyet elde etmesini sağladı ve takımın Merseyside'a gidip rövanş maçını oynarken savunması gereken bir avantaj elde etmesini sağladı.
RAMS Park'ta bir aile bağı
Osimhen, bu sonucun soyunma odasındaki ve tribünlerdeki kolektif ruhun eseri olduğunu belirterek, kulübün başarısının birliktelik üzerine kurulu olduğunu vurguladı. "Galatasaray taraftarlarıyla birlikte bir aileyiz. Bugün çok iyi bir iş çıkardık."
Forvet, "İkinci maçta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar iyi bir iş çıkardık" diyerek, çeyrek finale kalmak için işin henüz yarısının yapıldığını açıkça belirtti.
Anfield'daki karar maçına bakış
Anfield'a giderken 1-0'lık bir üstünlük genellikle riskli bir fark olarak görülse de, Galatasaray kampından yayılan güven, onların sadece geri çekilip bekleme niyetinde olmadıklarını gösteriyor. Türkiye'de Arne Slot'un hücum tehditlerini başarıyla bastıran İstanbul kulübü, şimdi İngiltere'de taktiksel bir savaşa hazırlanıyor. Deplasman golü ve kontra ataklarda gösterdiği klinik üstünlük, işi bitirmek için kullanacakları başlıca silahlar olacak.
