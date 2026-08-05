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Victor Osimhen, Galatasaray forveti La Liga'ya transferi hedeflerken Atletico Madrid'a önerildi
Atletico, Osimhen teklifini reddetti
Club Uria'ya göre Galatasaray forveti Osimhen, aracı kişiler üzerinden Atletico'ya önerildi. 27 yaşındaki Nijeryalı milli oyuncu için önerilen transferin bedeli 75 milyon € civarında olacak. Ancak Atletico, forveti kadrosuna katma teklifini resmen reddetti.
İspanyol kulübü, mevcut transfer döneminde bu denli yüksek profilli bir operasyonu tamamlamak için şu anda gerekli nakit akışına sahip değil. Ayrıca Atletico'nun takımda o özel merkezî rolde hâlihazırda Julian Alvarez'i bulunuyor. Metropolitano yönetimi Arjantinliye tamamen güveniyor ve olası bir satışı değerlendirmiyor; bu da Osimhen'in gelişini gereksiz kılıyor.
- GETTY
Osimhen maaşında indirime gitmeye hazır
Atletico'ya katılma isteğini açıkça gösteren bir adım olarak, Osimhen'in maaşında indirimi kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Hücum oyuncusu şu anda Galatasaray'da yüksek bir maaş kazanıyor; burada net geliri, Türkiye'de yabancı ikamet edenlere sağlanan vergi muafiyetleri nedeniyle önemli ölçüde artıyor. Osimhen'in İstanbul'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor, ancak kazancını azaltmaya istekli olması, Diego Simeone yönetiminde çalışma arzusunu ortaya koydu. Osimhen'in projeye duyduğu heyecana rağmen, Atletico 75 milyon euroluk forvet için geri adım atma kararında kararlılığını sürdürüyor.
Simeone'nin takımına hayranlık
Nijerya milli takım oyuncusu, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadıktan sonra Arjantinli teknik adama duyduğu büyük hayranlığı daha önce dile getirmiş ve şöyle demişti: "Ondan hoşlanıyorum, onların teknik direktörünün her zaman hayranı oldum. Onunla birkaç kez tanıştım. Agresif oynuyorlar ve bir kimlikleri var.
"Teknik direktör uzun yıllardır orada, bu yüzden oyuncular onun oyun tarzına alışkın. Bu yüzden ortaya koyduğumuz performansı övüyorum; Atlético dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlara karşı beraberlik gibi bir sonuç almak doğru yolda olduğunuzu gösteriyor."
- AFP
Avrupa'dan talipler sıraya girdi
Atleti, forvetin bu yaz olası durumu konusunda kendisine yaklaşılan tek Avrupa ekibi değil. Aracılar, Osimhen'i Barcelona, Arsenal ve Tottenham'a da önerdi. Spurs hatta forvet için 55 milyon €'yu aşan somut bir teklif bile yaptı. Ancak bu rakam, Galatasaray'ın talep ettiği bedelin hâlâ oldukça altında kalıyor. Atletico, mali sınırlar ve Alvarez'e duyduğu güven nedeniyle kapıyı kapatırken, Osimhen'in temsilcileri bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ilgili taraflarla görüşmeleri sürdürecek.
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