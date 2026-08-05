Nijerya milli takım oyuncusu, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadıktan sonra Arjantinli teknik adama duyduğu büyük hayranlığı daha önce dile getirmiş ve şöyle demişti: "Ondan hoşlanıyorum, onların teknik direktörünün her zaman hayranı oldum. Onunla birkaç kez tanıştım. Agresif oynuyorlar ve bir kimlikleri var.

"Teknik direktör uzun yıllardır orada, bu yüzden oyuncular onun oyun tarzına alışkın. Bu yüzden ortaya koyduğumuz performansı övüyorum; Atlético dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlara karşı beraberlik gibi bir sonuç almak doğru yolda olduğunuzu gösteriyor."