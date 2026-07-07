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Victor Osimhen, Barcelona’ya transferinin neden asla gerçekleşmeyeceğini açıkladı – Nijeryalı forvet, Galatasaray’dan Camp Nou’ya geçişinin söz konusu olmadığını belirtti
Galatasaray'ın başarısı transfer söylentilerini alevlendirdi
Osimhen, Galatasaray ile olağanüstü bir sezon geçirdi ve kulübün Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynadı. Osimhen, tüm turnuvalarda toplam 22 gol ve sekiz asistle sezonu tamamlayarak, Avrupa futbolunun en golcü forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Doğal olarak, bu etkileyici istatistikler, yakın geleceği hakkında yoğun spekülasyonlara yol açtı ve çok sayıda üst düzey kulüp durumu yakından takip ediyor.
Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Chelsea’nin hepsinin Osimhen’e ilgi duyduğu iddia ediliyor. Ancak, yaklaşan transfer dönemi öncesinde sürekli dolaşan söylentilere rağmen, bu golcü forvet için Katalonya’ya transfer olmasının doğru bir hamle olacağına herkes ikna olmuş değil.
- AFP
Dursun, Barcelona’ya uyum sağlayıp sağlayamayacağını sorguluyor
Eski Fenerbahçe forveti Serdar Dursun, Osimhen’in Barcelona’ya uygunluğu konusunda şüphelerini dile getirdi. Spor Smart’ta yayınlanan “Cup Diary” programında konuşan Dursun, Osimhen’in sahip olduğu yadsınamaz yeteneği kabul etmekle birlikte, teknik becerisini sert bir şekilde eleştirdi.
Türk futbolcu Fanatik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Osimhen'in Barcelona'da oynayabileceğini sanmıyorum. Osimhen yetenekli bir oyuncu, ancak tekniği düzgün değil." Dursun, Barcelona'nın olağanüstü top kontrolü ve karmaşık pas becerileri gerektiren belirli bir felsefeye sahip olduğunu ve Osimhen'in bu özellikleri sergilemediğini düşünüyor. Bu sert değerlendirme, Osimhen'in aksi takdirde muhteşem sayılabilecek hücum silahlarında algılanan büyük bir zayıflığı ortaya koyuyor.
Katalan devleri için alternatifler ortaya çıkıyor
Dursun’un yaptığı açıklamalar, transfer piyasasındaki son gelişmelerle örtüşüyor gibi görünüyor; zira Barcelona, odağını başka yöne kaydırmış gibi görünüyor. Son haberlere göre Barcelona, Osimhen için yüksek maliyetli bir transfer peşinde koşmak yerine Arjantinli forvet Julian Alvarez’i kadrosuna katmaya yönelik güçlü bir ilgi gösteriyor. Barcelona, top hakimiyetine dayalı oyun anlayışına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan oyunculara her zaman öncelik vermiştir; bu da Alvarez’e yönelme kararını açıklıyor.
Osimhen hâlâ çok rağbet gören bir isim olsa da, teknik becerileriyle ilgili süregelen şüpheler, benzer taktiksel gereksinimleri olan kulüpleri caydırabilir. Sonuç olarak, Galatasaray’daki günleri hâlâ sona ermek üzere olabileceğinden, Osimhen diğer potansiyel transfer hedeflerini değerlendirmelidir.
- AFP
Osimhen için bundan sonra ne olacak?
2026-27 sezonu için sezon öncesi hazırlıklar resmen başladıkça, Osimhen’in önümüzdeki haftalarda geleceği konusunda netlik getirmesi bekleniyor. Barcelona’ya transfer olasılığı giderek azalırken, Osimhen muhtemelen Chelsea veya Paris Saint-Germain gibi ilgilenen diğer kulüplerle görüşmelere girecek. Galatasaray, dünya çapında artan ilginin ortasında yıldız forvetini kadrosunda tutmak için zorlu bir mücadeleye girecek.
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