Victor Osimhen, Barcelona’ya transferinin neden asla gerçekleşmeyeceğini açıkladı – Nijeryalı forvet, Galatasaray’dan Camp Nou’ya geçişinin söz konusu olmadığını belirtti

Osimhen, Galatasaray ile olağanüstü bir sezon geçirdi ve kulübün Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynadı. Osimhen, tüm turnuvalarda toplam 22 gol ve sekiz asistle sezonu tamamlayarak, Avrupa futbolunun en golcü forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Doğal olarak, bu etkileyici istatistikler, yakın geleceği hakkında yoğun spekülasyonlara yol açtı ve çok sayıda üst düzey kulüp durumu yakından takip ediyor.

Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Chelsea’nin hepsinin Osimhen’e ilgi duyduğu iddia ediliyor. Ancak, yaklaşan transfer dönemi öncesinde sürekli dolaşan söylentilere rağmen, bu golcü forvet için Katalonya’ya transfer olmasının doğru bir hamle olacağına herkes ikna olmuş değil.