Goal.com
Canlı
Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Victor Osimhen, Avrupa'nın elit takımları için yeterince iyi bir oyuncu - ancak Galatasaray'ın golcüsü, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma şansını çoktan kaçırmış olabilir mi?

Victor Osimhen, Napoli'den sonra hangi kulübe katılacağına karar verdiğini açıklamasının üzerinden iki yıldan biraz fazla zaman geçti. Sadece üç gün sonra, Partenopei başkanı Aurelio De Laurentiis, forvetin "Real Madrid, Paris Saint-Germain veya bir Premier League takımına gideceğini" açıkladı. Osimhen ise İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük takımı olan Galatasaray'da oynamaya başladı, ancak bu, Nijeryalı milli oyuncunun Napoli'den ayrılma niyetini açıkladığında aklındaki hedef değildi.

Forvet oyuncusu başlangıçta RAMS Park'a sezonluk kiralık olarak transfer olmuştu, bu nedenle büyük transferinin sadece ertelendiği ve özellikle Gala formasıyla 41 maçta 37 gol attığı için önümüzdeki yaz Avrupa'nın elit kulüplerinden birinin onu transfer edeceği düşünülüyordu. Ancak, bir kez daha, Osimhen'in satın alma bedeli 120 milyon avrodan (104 milyon sterlin/138 milyon dolar) 75 milyon avroya (65 milyon sterlin/87 milyon dolar) düşmesine rağmen, kıtanın en iyi takımlarından hiçbiri onu transfer etmedi. Sonuç olarak, Galatasaray ile kalıcı bir sözleşme imzalamaya karar verdi ve transfer her iki taraf için de çok iyi sonuçlandı.

Salı günü Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına girerken, Osimhen bu sezonki turnuvada Erling Haaland ile aynı sayıda gol attı (yedi) - ancak forvetin geleceği hakkındaki spekülasyonlar hiç azalmadı.

Peki, Osimhen bu yaz Avrupa'nın geleneksel süper güçlerinden biri tarafından geç de olsa transfer edilecek mi? Yoksa kariyerinin zirvesindeki yıllarının geri kalanını İstanbul'da geçirecek mi?

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport

    "Napoli ile bağlantılı herkes beni uçuruyor."

    Osimhen, 2015 yılında 7 maçta 10 gol atarak Nijerya'yı U17 Dünya Kupası'nda zafere taşıdığından beri yetenekleri konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Sakatlıklar ve sürekli teknik direktör değişiklikleri Wolfsburg'da ilerlemesini engellemiş olabilir, ancak 2018-19 sezonunda Charleroi'de geçirdiği verimli kiralık döneminin ardından Lille tarafından transfer edildi ve Fransa'daki ilk sezonunun sonunda o dönem Liverpool'un teknik direktörü olan Jürgen Klopp'un dikkatini çekti.

    Ancak Napoli, Temmuz 2020'de Lille'e forvet için 70 milyon euro (61 milyon sterlin/81 milyon dolar) ödeyerek Osimhen'i futbol tarihinin en pahalı Afrikalı oyuncusu yapmaya hazır olan tek takımdı. Birçok uzman, kulüp rekoru kıran bu transfer ücretini sorguladı, ancak Osimhen'in Capocannoniere'yi kazanması ve Partenopei'nin Diego Maradona döneminden bu yana ilk kez üçüncü Serie A şampiyonluğunu kazanmasıyla bu paranın çok iyi harcandığı ortaya çıktı.

    O aşamada Osimhen, Napoli'de ikonik bir statüye ulaşmıştı. Lagos'ta yoksulluk içinde büyüyen bir çocuk olarak, Napolililer onu kendilerinden biri olarak kabul ettiler.

    Osimhen, BBC Sport Africa'ya "Aldığım sevgi çok büyük" dedi. "Kulüp, şehir, taraftarlar ve Napoli ile bağlantılı herkes beni uçuruyor."

    Ancak ne yazık ki, Osimhen'in Napoli ile olan aşk hikayesi acı ve uzun süren bir boşanma ile sona erdi.

    • Reklam
  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    "Kimse kamuoyuna özür dilemedi."

    Her şey, komik olması amaçlanan ancak aslında sadece saldırgan olan bir TikTok videosuyla başladı. Napoli'nin sosyal medya departmanı, 24 Eylül 2023'te Bologna ile 0-0 berabere kaldıkları maçta Osimhen'in penaltı kaçırmasını alaycı bir şekilde ele almaya karar verdi.

    "Taraftarlara üzülüyorum, çünkü daha önce olanlar hakkında hiç konuşmadım" diyen forvet, geçen ay Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Bazıları evime gelip açıklama istedi. Onlara kendilerini benim yerime koymalarını söyledim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra bir şeyler kırıldı.

    "Herkes penaltı kaçırabilir ve herkes bunun için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı ve üstelik bazı imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim. Ayrılmak istedim. Instagram'dan Napoli forması giydiğim fotoğrafları sildim ve onlar da bu fırsatı değerlendirerek taraftarları bana karşı kışkırttı. Oysa benim için kızım Nijeryalıdan çok Napolili.

    "Kimse olanlar için kamuoyuna özür dilemedi. O ünlü videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu. Bu arada, antrenmana geç geldiğim ve takım arkadaşlarımla tartıştığım söylentileri dolaşıyordu. Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum ama onları anlıyor ve takdir ediyorum: ne olursa olsun kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."

    Osimhen, 2025 yazında Napoli'nin transfer görüşmelerine yaklaşımından da çok rahatsızdı. Özellikle de Al-Ahli'ye transferinin suya düşmesinden dolayı. Serie A ekibi, son anda transfer bedelini artırdığı iddia edilen Al-Ahli, müzakere masasından kalkmıştı.

    "Bir centilmenlik anlaşması yapmıştık ama karşı taraf taahhüdüne tam olarak uymadı" dedi. "Beni herhangi bir yere oynamaya göndermeye çalıştılar ama bana köpek gibi davrandılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap. Kariyerimi inşa etmek için çok çalıştım ve bu tür bir muameleyi kabul edemedim. Ben kukla değilim."

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    İngiliz kulüplerinin çekinceleri

    Ancak, Osimhen'in Avrupa'nın en büyük takımlarından birine transfer olma umutlarının, aşırı yüksek maaş talepleri nedeniyle de engellendiği unutulmamalıdır.

    Transfer piyasası uzmanı Ben Jacobs'un GOAL'a verdiği demeçte, "Chelsea, 2024'te Osimhen'i transfer etmek isteyen kulüplerden biriydi, ancak onun teşvik odaklı maaş yapısına uyması gerekiyordu. Yani mesele sadece rakam değildi, örneğin Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Osimhen'in maaşında bir düşüşü kabul etmesi gerekiyordu. O buna hazır değildi, bu yüzden finansal durum kesinlikle Premier Lig'e transferini engelleyen bir faktör oldu."

    Jacobs ayrıca, İngiltere'de Osimhen'in soyunma odasında potansiyel olarak yıkıcı bir etki yaratacağına dair bir görüş olduğunu söyledi.

    "Kimse Osimhen'in kötü bir insan olduğunu söylemiyor, ancak büyük Premier Lig kulüpleri, diğer üst düzey yetenekler ve büyük yıldızlarla dolu bir kadroya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak bir oyuncu arıyordu ve sonuçta, Osimhen'in bu açıdan belki de yanlış bir karakter olduğu düşünülüyordu," diye ekledi Jacobs.

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    'Sevdiğim kulüp ve şehir'

    Osimhen'in yönetilmesi zor bir kişilik olduğu algısı kesinlikle devam ediyor. Aslında, Afrika Uluslar Kupası sırasında Nijerya takım arkadaşı Ademola Lookman ile sahada yaşadığı tartışma bu algıyı daha da güçlendirmiştir.

    Osimhen, geçen ayki Şampiyonlar Ligi play-off'larında Gala'nın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği ilk maçın ardından bile hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi ve 9 numaralı oyuncunun İstanbul'da gol atamadığı için sinirli olduğu izlenimi verdi. Yine de Osimhen, İstanbul'da hiç de rahatsız olmadığını ve aslında işlerin onun için bu şekilde gelişmesinden memnun olduğunu vurguluyor.

    "Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de bu bir şans eseriydi" diyen Osimhen, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak, kulübün kendisine sezon başına 15 milyon euro (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) sabit maaş ödediğini, belirli hedefler tutturulursa bu rakamın net 21 milyon euroya (18 milyon sterlin/24 milyon dolar) kadar çıkabileceğini belirtti

    "İstanbul'a gelir gelmez, burada oynamış olan herkesin takıma ve insanlara neden aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım."

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    'Herkesi yanılttım'

    Gala'nın Osimhen'e olan sevgisi, Osimhen'in onlara olan sevgisi kadar büyük.

    "Onu transfer ettiğimizde, birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi," diye belirtti başkan yardımcısı Abdullah Kavukcu. "Victor'un değeri iki katına çıktığına göre, bence herkesin yanıldığını kanıtladı. Onun dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

    Napoli ile Osimhen'in transferi karmaşıktı, ancak bu kadar yüksek rakamlardan bahsederken bu normaldir: De Laurentiis fiyatı belirlemişti ve biz teklifte bulunduğumuzda, tüm bu parayı ödeyebileceğimizden emin olmak istedi. Başarılı olmak büyük bir gurur kaynağı, çünkü herkese kulübümüzün gücünü gösterdik."

    Gala, yaz transfer piyasasında finansal gücünü göstererek Avrupa'nın geri kalanının dikkatini çekti. Osimhen'i transfer etmenin yanı sıra, yüksek profilli serbest oyuncular Ilkay Gündoğan ve Leroy Sané'yi yüksek maaşlarla kadrolarına kattılar, Fildişi Sahili'nden savunma oyuncusu Wilfried Singo'ya 30 milyon avrodan (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) fazla harcadılar ve Türkiye kalecisi Uğurcan Çakır için 27,5 milyon avro (24 milyon sterlin/32 milyon dolar) daha harcayarak kulübün Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir oyuncu olma hedefini bir kez daha vurguladı.

    Kavukçu, "Bu birkaç yılımızı alacak, ancak proje iyi bir şekilde ilerliyor" dedi. "Taraftarlarımız dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda ve İstanbul'da çabuk yerleşiyorlar. Oyunculara planımızı sunduğumuzda, bizim için oynamayı reddetmeleri zor oluyor."

  • Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    Söylentiler bitmek bilmiyor

    Ancak Osimhen ve Gala birbirleri hakkında güzel sözler sarf etseler de transfer söylentileri giderek yoğunlaşıyor. Geçen hafta Bayern Münih'in onu Harry Kane'in potansiyel yedeği olarak gördüğü iddia edilirken, İspanya'da da Barcelona'nın Atletico Madrid'i Arjantinli oyuncuyu bırakmaya ikna edemezse Julian Alvarez'in yerine onu transfer edebileceği söylentileri dolaşıyor.

    Ancak mesele şu ki, Kavukcu, Osimhen'in değerinin geldiğinden beri iki katına çıktığını iddia etme hakkına sahip olsa da, geçen yaz yarı fiyatına bile istemediği bir oyuncu için hiçbir Avrupa kulübü 150 milyon euro ödemek istemeyecektir.

    Çünkü bu arada hiçbir şey gerçekten değişmedi. Osimhen hala gol atıyor, ancak değişken bir sakatlık geçmişi olan, patlamaya hazır bir karakter olarak görülüyor. O açıkça fantastik bir futbolcu. O da bunun farkında. Ve futbolun en büyük kulüplerinden birine katılma fırsatını kaçırmayacağı da açık. Gala'nın Juventus'u play-off'ta yenmesinin ardından, Bianconeri'yi temsil etmenin bir "ayrıcalık" olacağını bile itiraf etti

    Ancak yine de İtalya'da Osimhen'i karşılayabilecek bir takım yok ve 27 yaşındaki oyuncu, iki yıl öncesine göre Real Madrid, PSG veya bazı Premier Lig kulüplerine katılmaktan çok daha uzak.

    Bu nedenle, Salı günü Liverpool karşısında dünya klasmanındaki kalitesini bir kez daha gösterebilir, ancak gerçek bir Şampiyonlar Ligi rakibini temsil etme şansını çoktan kaçırmış gibi görünüyor.

Şampiyonlar Ligi
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0