Victor Osimhen, Avrupa'nın elit takımları için yeterince iyi bir oyuncu - ancak Galatasaray'ın golcüsü, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma şansını çoktan kaçırmış olabilir mi?

Forvet oyuncusu başlangıçta RAMS Park'a sezonluk kiralık olarak transfer olmuştu, bu nedenle büyük transferinin sadece ertelendiği ve özellikle Gala formasıyla 41 maçta 37 gol attığı için önümüzdeki yaz Avrupa'nın elit kulüplerinden birinin onu transfer edeceği düşünülüyordu. Ancak, bir kez daha, Osimhen'in satın alma bedeli 120 milyon avrodan (104 milyon sterlin/138 milyon dolar) 75 milyon avroya (65 milyon sterlin/87 milyon dolar) düşmesine rağmen, kıtanın en iyi takımlarından hiçbiri onu transfer etmedi. Sonuç olarak, Galatasaray ile kalıcı bir sözleşme imzalamaya karar verdi ve transfer her iki taraf için de çok iyi sonuçlandı.

Salı günü Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına girerken, Osimhen bu sezonki turnuvada Erling Haaland ile aynı sayıda gol attı (yedi) - ancak forvetin geleceği hakkındaki spekülasyonlar hiç azalmadı.

Peki, Osimhen bu yaz Avrupa'nın geleneksel süper güçlerinden biri tarafından geç de olsa transfer edilecek mi? Yoksa kariyerinin zirvesindeki yıllarının geri kalanını İstanbul'da geçirecek mi?