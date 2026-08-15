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Galatasaray-vs-Corum-FK-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Victor Osimhen, Arsenal'ın transfer ilgisinin ortasında Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini dışlamadı

Transfers
V. Osimhen
Galatasaray
Süper Lig
Premier Lig
Arsenal

Galatasaray forveti Victor Osimhen, Arsenal ile ilgili transfer iddialarının artması üzerine sarı-kırmızılı ekipten ayrılma ihtimalini dışlamadı. 27 yaşındaki oyuncu, Corum FK ile açılış gününde alınan can sıkıcı 2-2’lik beraberliğin ardından geleceğiyle ilgili spekülasyonlara değindi ve şimdilik odağının sahada en üst düzey performansı sergilemekte olduğunu vurguladı.

  • Ultralar içten bir özür aldı

    Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, cuma gecesi Rams Park'ta lige yeni yükselen Corum FK ile 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. Ev sahibi ekip adına iki golü de atmasına rağmen Osimhen, takımının sezonun açılış maçında üç puanı alamamasının tüm sorumluluğunu üstlendi. Son düdüğün ardından Nijeryalı milli oyuncu, özür dilemek için kalenin arkasındaki ultraların yanına gitti.

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  • imago-sport-1081072548.jpgAnadolu Agency

    Nijeryalı golcü söylentileri konuştu

    Maçın ardından, kendisini Kuzey Londra'ya transferle ilişkilendiren iddialar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nijeryalı milli oyuncu, gelecekte olası bir transferin kapısını tamamen kapatmayan diplomatik bir ton kullandı.

    Bitmek bilmeyen transfer söylentilerine değinen oyuncu, şöyle dedi: "Transfer dönemlerinde her zaman söylentiler olur. Ben işime odaklanacağım. İşime odaklandım. Sonrasında ne olacağını göreceğiz ve düşüneceğiz."

    Süren spekülasyonlara rağmen forvet, yaz transfer döneminin son günü geçtikten sonra takımda kalması halinde İstanbul ekibine bağlılığını yineledi: "Zor bir sezon olacak. Takım bunun farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu önemli bir uyarı oldu. Oyuncular için de bir uyarı oldu."

  • Londralı talipler hamle ihtimalini değerlendiriyor

    Forvet oyuncusunun uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik, Arsenal'ın Gabriel Martinelli ve genç yetenek Ethan Nwaneri için yürütülen transfer görüşmeleri sırasında onu da transfer etme ihtimalini görüştüğünün bildirilmesinin ardından derinleşti; ancak 27 yaşındaki oyuncunun Rams Park ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

    Bu arada, taraftarlara karşılık verebilmek için takım arkadaşlarından derhal kolektif bir reaksiyon göstermelerini istedi: "Sahada her şeyimizi vermek zorundayız. Taraftarlarımız bize inanılmaz bir enerji veriyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bunun karşılığını vermemiz gerekiyor."

    Şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi öncesinde ivme kazanmamız gerekiyor. İlk maçtan itibaren çok iyi savaşmalıyız."

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  • Galatasaray-vs-Corum-FK-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

    Sırada ne var?

    Galatasaray'ın, sezonuna tam anlamıyla ivme kazandırmak isterken gelecek hafta sonundaki lig maçı öncesinde savunmada halletmesi gereken işler var. Okan Buruk, yaklaşan Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesinde takımında çok daha fazla uyum görmek isteyecektir. Ancak transfer döneminde şu an ile son gün arasında ne olursa olsun, Osimhen'i keskin tutmak planlarının merkezinde yer alacak.

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