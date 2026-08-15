Maçın ardından, kendisini Kuzey Londra'ya transferle ilişkilendiren iddialar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nijeryalı milli oyuncu, gelecekte olası bir transferin kapısını tamamen kapatmayan diplomatik bir ton kullandı.

Bitmek bilmeyen transfer söylentilerine değinen oyuncu, şöyle dedi: "Transfer dönemlerinde her zaman söylentiler olur. Ben işime odaklanacağım. İşime odaklandım. Sonrasında ne olacağını göreceğiz ve düşüneceğiz."

Süren spekülasyonlara rağmen forvet, yaz transfer döneminin son günü geçtikten sonra takımda kalması halinde İstanbul ekibine bağlılığını yineledi: "Zor bir sezon olacak. Takım bunun farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu önemli bir uyarı oldu. Oyuncular için de bir uyarı oldu."