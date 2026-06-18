Victor Munoz: Anfield’da Mohamed Salah’ın bıraktığı boşluğu doldurmak üzere transfer edilen, 40 milyon avroluk Liverpool’un yeni İspanyol kanat oyuncusu

Tüm işaretler, Magpies’in bu çok beğenilen 22 yaşındaki oyuncuyla anlaşma imzalayacağına işaret ediyordu; kulüp, geçen sezon Premier Lig’de sadece dokuzuncu sırada yer alan ve Anthony Gordon’un Barcelona’ya transferiyle bir darbe daha alan hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyordu. Ancak bunun yerine, Munoz, Mohamed Salah'ın ayrılışı, Ekitike'nin sakatlığı ve Federico Chiesa'nın beklenen ayrılığının bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışacak gibi görünüyor; bu yarışta ise Liverpool galip geldi.

Bu, genç forvetin bugüne kadar olaylarla dolu kariyerinde atılan en son adımdır. Osasuna’ya transfer olmadan önce Barcelona ve Real Madrid’de geçirdiği süre, ilk kez İspanya Milli Takımı’na çağrılmasının ve La Roja’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesinin önünü açtı. Munoz şimdiden pek çok şey yaşadı ve yeteneği, bazı dev takımların dikkatini sürekli olarak üzerine çekiyor.

Peki, bu genç yıldız Liverpool’da Andoni Iraola döneminin ilk transferi olmaya hazırlanırken, onu bu kadar özel kılan nedir?