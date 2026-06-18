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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Victor Munoz: Anfield’da Mohamed Salah’ın bıraktığı boşluğu doldurmak üzere transfer edilen, 40 milyon avroluk Liverpool’un yeni İspanyol kanat oyuncusu

Analysis
Liverpool
V. Munoz
İspanya
Osasuna
FEATURES

Newcastle taraftarlarının bu hafta tuhaf ve istenmeyen bir “déjà vu” hissi yaşamaları affedilebilir. Bu yaz transfer dönemi öncesinde heyecan verici bir genç forvetle sıkça anılan Newcastle’ın, son anda Liverpool’un araya girip bir kez daha son anda transferi kapması gibi görünüyor. Geçen yıl Hugo Ekitike’ydi; bu yıl ise Victor Munoz.

Tüm işaretler, Magpies’in bu çok beğenilen 22 yaşındaki oyuncuyla anlaşma imzalayacağına işaret ediyordu; kulüp, geçen sezon Premier Lig’de sadece dokuzuncu sırada yer alan ve Anthony Gordon’un Barcelona’ya transferiyle bir darbe daha alan hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyordu. Ancak bunun yerine, Munoz, Mohamed Salah'ın ayrılışı, Ekitike'nin sakatlığı ve Federico Chiesa'nın beklenen ayrılığının bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışacak gibi görünüyor; bu yarışta ise Liverpool galip geldi.

Bu, genç forvetin bugüne kadar olaylarla dolu kariyerinde atılan en son adımdır. Osasuna’ya transfer olmadan önce Barcelona ve Real Madrid’de geçirdiği süre, ilk kez İspanya Milli Takımı’na çağrılmasının ve La Roja’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesinin önünü açtı. Munoz şimdiden pek çok şey yaşadı ve yeteneği, bazı dev takımların dikkatini sürekli olarak üzerine çekiyor.

Peki, bu genç yıldız Liverpool’da Andoni Iraola döneminin ilk transferi olmaya hazırlanırken, onu bu kadar özel kılan nedir?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Her şeyin başladığı yer

    Munoz’un futbol eğitimi, hem Barcelona hem de Real Madrid’in altyapılarında geçirdiği dönemleri de içeren, son derece dikkat çekici bir süreçti. Katalonya’da doğan Munoz, yerel takım Sant Gabriel’de futbola başladıktan sonra ilk olarak La Masia’da eğitim gördü. Ancak Munoz, Barcelona'da sadece üç yıl geçirdi ve 14 yaşında, Cristian Tello ve Gerard Moreno gibi oyuncuların kariyerlerinde önemli bir rol oynamış, kendi ünlü gençlik akademisine sahip olan bir başka yerel takım olan Damm'a transfer oldu.

    Munoz, Barça'da aldığından daha fazla süre ve daha önemli bir rol istiyordu ve bunu Damm'da elde etti; burada gösterdiği performansla Real Madrid'in dikkatini çekecek kadar parladı.

    Damm yetkilileri Relevo’ya, “Onunla ilgilenen başka takımlar da vardı, ancak Madrid talepte bulunduğunda pazarlık yapmaya gerek kalmadı; anlaşma anında tamamlandı” dedi.

    Munoz, İspanya’nın başkentinde başarılı bir performans sergiledi ve kademe kademe yükselerek 2024-25 sezonunun son aşamalarında, hem de tam da Barcelona karşısında ilk kez A takımda forma giydi. La Liga’daki bir başka maçı, Sevilla’ya karşı kazanılan galibiyette oynadı; ardından o yaz Kulüpler Dünya Kupası’nda iki kez sahaya çıktı. Ancak 22. yaş gününe yaklaşan Munoz, daha fazla süre istiyordu ve bunu sağlayacak bir transfer de çok yakındı.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Büyük fırsat

    Doğum gününden iki gün önce, Muñoz’un Osasuna ile beş yıllık bir sözleşme imzaladığı ve 5 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında kulübe katıldığı, bu transferde Madrid’in geri alım opsiyonunu elinde tuttuğu açıklandı. Ne yazık ki kulüp, La Liga'da dokuzuncu sırada bitirdiği ve Copa del Rey'de çeyrek finale yükseldiği 2024-25 sezonundaki başarılarını tekrarlayamadı. Ancak kulüp, Munoz'a arzuladığı türden bir ilk takım rolü sunabildi ve o da buna karşılık, küme düşmeyi önlemeye yardımcı olacak iki önemli katkı da dahil olmak üzere beklentileri karşıladı.

    Osasuna, Mallorca ve Levante ile üçlü puan eşitliği durumunda daha iyi iç saha maçı galibiyet-mağlubiyet farkı sayesinde küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Bu da, Munoz’un Aralık ayında Levante karşısında attığı gol ve Mart ayında Mallorca ile berabere kaldıkları maçtaki asistinin inanılmaz derecede hayati önem taşıdığı anlamına geliyordu.

    Bu iki katkı, kanat oyuncusunun La Liga’daki sekiz gol katkısından ikisini oluşturuyordu; bu sezonda, Osasuna’nın 17 gol atan forveti Ante Budimir dışında, kulüp için daha fazla gol katkısında bulunan başka bir oyuncu yoktu. Munoz, Los Rojillos’a yardım etmek için rahatsızlıklarına rağmen sahada yer almıştı. İki kez Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı ve Mart ayında ilk kez İspanya A Milli Takımı’na çağrıldı. Hatta 22 yaşındaki oyuncu, Sırbistan karşısında yedek kulübesinden oyuna girerek uluslararası sahneye çıkışını bir golle kutladı.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Nasıl gidiyor?

    İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası kadrosunu açıklarken, Munoz’un o ana kadar sadece iki kez milli forma giymiş olmasına rağmen, turnuvaya katılacak 26 kişilik kadroya girmeyi başaracak kadar etkileyici bir performans sergilemişti.

    De La Fuente, RTVE'nin "Los Desayunos" programında Muñoz hakkında, "Bence o, muazzam bir futbol potansiyeline sahip bir genç ve milli takımda, en üst düzey uluslararası sahnede, o seviyede de rekabet etmeye hazır olduğunu gösterdi," dedi.

    Atlantik’in öbür tarafında ise dikkatler sadece İspanya’nın 2010’dan bu yana ilk Dünya Kupası zaferini kazanma çabasına odaklanmamıştı; zira Muñoz da geleceği konusunda önemli bir karar vermek zorundaydı. Manchester United, Bayer Leverkusen ve söylentilere göre Barcelona’nın da ilgisini çeken bu heyecan verici genç yeteneğin bir sonraki durağının Newcastle olacağı görünüyordu.

    Ancak Çarşamba günü geç saatlerde, Liverpool’un 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/46 milyon dolar) serbest kalma maddesini devreye soktuğu ve Munoz’un gerçekten de Anfield’a transfer olmayı seçtiği bildirildi.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    En büyük güçlü yanları

    Munoz, taraftarları koltuklarının kenarına oturtan türden bir kanat oyuncusu. İnanılmaz derecede hızlı ve muhteşem bir top sürme yeteneğine sahip olan oyuncu, rakip oyuncularla bire bir mücadeleden çekinmiyor; doğrudan oyun tarzı, tribünlerdeki seyircileri heyecanlandıracak türden. Ayrıca çok yönlü bir oyuncu; her iki kanatta ya da hatta daha merkezi bir pozisyonda, forvetin arkasında da oynayabiliyor.

    Munoz’un çalışma temposu da hayranlık uyandırıcıdır. İspanya milli takım teknik direktörü De La Fuente tarafından “çok alçakgönüllü” olarak tanımlanan Munoz, geçen sezon Osasuna’nın küme düşme mücadelesinde enerjisini ve güçlü çalışma ahlakını her maçta sergiledi. Bazı genç forvetler bu tür durumlarda sorumluluklarından kaçabilir ve çekingen davranabilir, ancak Munoz böyle yapmadı; takımının La Liga’da kalmasını sağlamak için acı çekmesine rağmen sahada mücadeleye devam etti.

    Bu özellikleri, ön alanda savunma ve yüksek pres söz konusu olduğunda onu değerli bir oyuncu haline getiriyor; her ne kadar bu, zor günler geçiren ve bu nedenle bu konuya fazla önem vermeyen Osasuna takımında çok fazla göze çarpmamış olsa da.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Geliştirilebilecek alanlar

    Munoz’un en belirgin gelişme alanı, son vuruş yeteneğidir. Genç forvetler söz konusu olduğunda bu yeni ya da sıra dışı bir durum değildir ve kesinlikle bu konuda büyük ilerleme kaydedebileceği bir alandır. Ne de olsa, birinci takımda sadece bir tam sezon oynamıştır. Zaman ve deneyim kazandıkça, bu konuda daha isabetli hale gelecektir.

    Bu gerçekleştiğinde, doğrudan oyun tarzı, şut çekme konusundaki özgüveni ve rakibini geçerek orta için alan yaratma yeteneği gibi diğer özellikleriyle güzel bir uyum sağlayacaktır. Son üçte bir alanda çok daha büyük ve daha etkili bir tehdit haline gelme potansiyeline sahiptir.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Sıradaki... Anthony Gordon mu?

    Newcastle’ın ilgisi göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Munoz, Magpies’ten ayrılıp Barça’ya katılan İngiltere milli takım oyuncusu Gordon ile pek çok benzerlik taşıyan bir futbolcu. Doğrudan oynayan, kendine güvenen bir oyuncu; hem oyun kurucu hem de golcü olarak tehdit oluşturabiliyor, ancak golcü kimliği konusunda potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hâlâ çalışıyor. Munoz’un çalışma temposu da bu karşılaştırmaya uyuyor; zira Gordon’un defansif disiplin konusunda hiçbir eksikliği yok.

    Öte yandan, Munoz topu aldığında, dribblinglerindeki pozitifliği ve sahada ilerleme arzusu nedeniyle, rahmetli Diogo Jota'yı anımsatıyor. Esasen, piyasadaki en gösterişli kanat oyuncusu değil, ancak onu oldukça etkili kılan bol miktarda teknik kalite, hırs ve enerjiye sahip.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Şimdi ne olacak?

    Munoz, İspanya’nın Dünya Kupası serüveni boyunca Liverpool taraftarlarına neler katabileceğini gösterme şansı bulmayı umuyor; zira 15 Haziran’da, son Avrupa şampiyonu İspanya’nın yaz sezonuna başladığı ve hayal kırıklığı yaratan Yeşil Burun Adaları ile oynadığı berabere biten maçta, o yedek kulübesinde kalmış ve oyuna girememişti.

    Bu turnuva, 22 yaşındaki oyuncu için harika bir deneyim olacak. Premier Lig'in en iyi takımlarından birine büyük bir adım atmaya hazırlanan Munoz, sahada ne kadar süre alırsa alsın, bu yüksek baskı ortamından çok şey öğrenecektir.

    Munoz, Real Madrid'de bunun bir kısmını zaten yaşadı; geçen yılın Mayıs ayında Barcelona'ya karşı oynanan Clasico'da büyük bir fırsatı kaçırmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatmasına neden olan olumsuz yönleri de dahil olmak üzere. İspanya milli takımında da buna bir kez daha tanık olması, Liverpool gibi bir başka dev kulübü temsil etmeye başlamadan önce kendisine daha da yardımcı olacaktır.

    40 milyon avroluk transfer ücreti günümüz şartlarında çılgın bir rakam değil, ancak bu ücret, "Kırmızılar"ın Munoz'a ne kadar değer verdiğini gösteriyor ve önümüzdeki sezon, kanat oyuncularının rotasyonunda yer alsa bile, ondan büyük katkı bekleneceği anlamına geliyor.