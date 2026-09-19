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Adhe Makayasa
Çeviri:

Victor Lindelof, Aston Villa Premier League sezonunu yeniden canlandırmaya çalışırken Tottenham karşısındaki "zorlu" sınavın keyfini çıkarıyor

V. Nilsson Lindeloef
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Premier Lig

Aston Villa savunmacısı Victor Lindelof, cumartesi günü Tottenham Hotspur deplasmanına çıkacak olmaktan büyük heyecan duyuyor ve sezonun ilk haftalarında puan hanesine mütevazı bir katkı yapmalarına rağmen kadronun özgüvenini koruduğunda ısrar ediyor. İsveçli milli oyuncu, kulüp etrafında yükselen beklentilerin onları Kuzey Londra'da hayati bir galibiyete taşıyabileceğine inanıyor.

  • Lindelof Londra meydan okumasını benimsiyor

    Lindelof, Aston Villa'nın dört maçta topladığı sadece bir puanla lig tablosunda 19. sırada yer almasına rağmen Tottenham Hotspur Stadyumu'nda zorlu bir maça hazır olduğunu vurguladı. İsveçli savunmacı, şu anda yalnızca iki puanla 17. sırada bulunan ve zor günler geçiren Tottenham'a karşı çıkışa geçmeye kararlı. Bu güveninin arkasında ise geçen sezondan güzel anılar yatıyor; Villa, geçen sezon Premier League ve FA Cup'ta Tottenham deplasmanındaki iki maçını da kazanmıştı.

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    İsveçli stoper iyimserliğini paylaştı

    Eski Manchester United savunmacısı, hafta sonu öncesinde soyunma odasının sakin ve birlik içinde olduğunu özellikle vurguladı. Unai Emery'nin takımında moralin düşük olduğuna dair konuşmaları bir kenara iten Lindelof, şunları söyledi: "Takımdaki hava iyi. Puanlar ve diğer her şey açısından sezona en iyi başlangıcı yapmadık ama yine de havanın iyi olduğunu hissediyorum ve iyi bir şeye doğru da ilerliyoruz.

    "Açıkçası, Premier League'deki her maç gibi bu da zorlu bir maç olacak ama bu meydan okumayı dört gözle bekliyoruz ve üç puanı almaya çalışabiliriz. Bu bizim için çok şey ifade eder ve üzerine inşa etmeyi sürdürebileceğimiz bir şey olur. Hepimiz maç için çok heyecanlıyız. İstediğimiz puanları alamadık ama oynanacak daha çok maç var ve kamptaki hava hâlâ iyi."

  • Avrupa tecrübesi standartları yükseltiyor

    Küme düşme hattında yer almak, üst üste dört sezondur Avrupa'ya katılma hakkı kazanan bir Villa takımı için yersiz görünüyor. İsveç kaptanı, dışarıdan gelen yoğun baskıyı aslında kulübün artık çok daha yüksek bir standartta değerlendirildiğinin olumlu bir işareti olarak görüyor.

    Villa üzerindeki büyük beklentileri değerlendiren Lindelof, şunları ekledi: "Baskı ve sorumluluk her zaman olmalı ve biz her bir maça her zaman maçı kazanma zihniyetiyle çıkmak istiyoruz. Bu değişmemeli ve bence buna sahip olmak da iyi bir şey.

    "İyi performans gösteriyoruz ve bu da insanların bize, her hafta rekabet etmesi, zirvede olmaya çalışması ve maçlar kazanması gereken iyi bir takım olarak baktığı anlamına geliyor. Bence bu, bu kulüp ve bu kadro için de iyi bir şey."

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    Alt sıra mücadelesi kararlılığı test ediyor

    Bu hafta sonu başkentte oynanacak karşılaşma, zor günler geçiren iki takıma da sezona ivme kazandırmak ve düşme hattını geride bırakmak için altın bir fırsat sunuyor. Emery, yerel ve kıtasal kulvarlardaki yükümlülükleri dengelerken bu sıkışık fikstürde puan kaybına tahammül edemez. Londra'dan üç puanla ayrılmak, soyunma odasındaki havayı hemen yukarı çekecek ve Villa'nın üst ligdeki formunu yeniden bulmasına yardımcı olacaktır.

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