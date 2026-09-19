Eski Manchester United savunmacısı, hafta sonu öncesinde soyunma odasının sakin ve birlik içinde olduğunu özellikle vurguladı. Unai Emery'nin takımında moralin düşük olduğuna dair konuşmaları bir kenara iten Lindelof, şunları söyledi: "Takımdaki hava iyi. Puanlar ve diğer her şey açısından sezona en iyi başlangıcı yapmadık ama yine de havanın iyi olduğunu hissediyorum ve iyi bir şeye doğru da ilerliyoruz.

"Açıkçası, Premier League'deki her maç gibi bu da zorlu bir maç olacak ama bu meydan okumayı dört gözle bekliyoruz ve üç puanı almaya çalışabiliriz. Bu bizim için çok şey ifade eder ve üzerine inşa etmeyi sürdürebileceğimiz bir şey olur. Hepimiz maç için çok heyecanlıyız. İstediğimiz puanları alamadık ama oynanacak daha çok maç var ve kamptaki hava hâlâ iyi."