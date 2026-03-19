Vicario'nun Tottenham için değeri ne kadar: Inter'in hamlesi, Ausilio'nun seyahati ve transfer piyasasının perde arkası

Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, 19 Mart Perşembe günü Vicario transferini hızlandırmak amacıyla Londra'ya uçtu; oyuncu ise Inter'e kapıyı aralamıştı. 1996 doğumlu kaleci, İngiltere'de zorlu bir sezon geçiriyor; takımı Tottenham'ın küme düşme tehlikesi ciddi boyutlarda ve kendisi de sezon sonunda ayrılmayı ciddi olarak düşünen oyunculardan biri. Ayrıca, Igor Tudor ile arası pek iyi değil ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında teknik direktör Vicario'yu ilk 11'de oynatmadı. Oyuncunun değeri 30 milyon euro civarında, sözleşmesi 2028'de sona eriyor ancak belirtildiği gibi İtalyan kalecinin yaz aylarında İngiltere'den ayrılma ihtimali oldukça yüksek.



