Inter, Guglielmo Vicario konusunda ciddi. Nerazzurri'nin yaz planları arasında, büyük bir değişiklik olmazsa Sommer'den ayrılmaya karar verdikten sonra yeni bir kaleci bulmak var: İsviçreli oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor, kulüp sözleşmesini yenilememeye karar verdi ve Josep Martinez şu anda gelecek sezon ilk 11'de yer almaya hazır görülmüyor. Bu nedenle Inter, Sommer'in yerine geçecek bir isim bulmak için harekete geçmeye başladı. Tottenham'ın kalecisi, hedefler arasında yer alıyor ve bu konuda ilk somut adımlar atıldı.
Vicario'nun Tottenham için değeri ne kadar: Inter'in hamlesi, Ausilio'nun seyahati ve transfer piyasasının perde arkası
TOTTENHAM'IN VICARIO İÇİN YAPTIĞI TEKLİF
Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, 19 Mart Perşembe günü Vicario transferini hızlandırmak amacıyla Londra'ya uçtu; oyuncu ise Inter'e kapıyı aralamıştı. 1996 doğumlu kaleci, İngiltere'de zorlu bir sezon geçiriyor; takımı Tottenham'ın küme düşme tehlikesi ciddi boyutlarda ve kendisi de sezon sonunda ayrılmayı ciddi olarak düşünen oyunculardan biri. Ayrıca, Igor Tudor ile arası pek iyi değil ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında teknik direktör Vicario'yu ilk 11'de oynatmadı. Oyuncunun değeri 30 milyon euro civarında, sözleşmesi 2028'de sona eriyor ancak belirtildiği gibi İtalyan kalecinin yaz aylarında İngiltere'den ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
INTER-VICARIO, PERDE ARKASI
Guglielmo Vicario, Inter'in uzun süredir gözünü diktiği bir isim; kulüp, 2023 yazında oyuncu Empoli forması giyerken onu kadrosuna katmaya çalışmıştı. O dönemde Nerazzurri, Milano'ya transferine sıcak bakan oyuncuya ilgi göstermiş, Empoli ise 20 milyon euro talep etmişti; ancak o dönemde Marotta ve Ausilio başka transfer görüşmeleriyle meşgul oldukları için zaman istemişlerdi. Görüşmeler askıya alınmış ve Tottenham devreye girerek birkaç saat içinde transferi tamamlayarak oyuncuyu Londra'ya getirmiştir.