BSR Agency
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Vicario çılgına döndü! Lazio'nun Torino'da Juventus'u ezip geçmesinin ardından Juventus kalecisi takım arkadaşlarına sert çıktı
Vicario çaresiz kaldı: Lazio, fırsatları harcayan Juventus'u cezalandırdı
Juventus kalecisi Guglielmo Vicario, takımının Serie A’nın 7. haftasında Lazio’ya sahasında 3-0 yenildiği maçta zor bir akşam geçirdi. Juventus uzun süre topa sahip olsa da Lazio, Allianz Stadium’da yakaladığı gol fırsatlarını affetmedi.
Oliver Provstgaard kafa vuruşuyla gol perdesini açtı. Gustav Isaksen ve Fisayo Dele-Bashiru’nun golleri ise konuk ekibin rahat galibiyetini perçinledi.
Bu sonuç, yakaladığı birkaç önemli fırsatı değerlendiremeyen Juventus’u çözüm arayışında bıraktı.
- ABACAPRESS
Kaleci, kulüp standartlarının altında kalan performansı sert dille eleştirdi
Maçın ardından konuşan Vicario, takımın Torino'daki hayal kırıklığı yaratan performansı konusunda hiçbir bahaneye sığınmadı. Vicario açıkça, “Sığınabileceğimiz kesinlikle hiçbir mazeret yok,” dedi.
“Bu kulübün tarihinin ve bunun beraberinde getirdiği beklentilerin tamamen farkında olmalıyız.”
Kaleci, “Bugün beklenen seviyenin altında bir performans sergiledik. Performansımızı hem bireysel olarak hem de takım olarak analiz etmeliyiz,” diye ekledi.
Fırsatları harcayan Juventus, ikinci yarıdaki baskısına rağmen cezalandırıldı
Juventus, ikinci yarının başlarında oyuna sonradan giren Nick Woltemade ve Randal Kolo Muani ile beraberliğe yaklaşmıştı. Ancak Lazio, oyunun gidişatına ters düşen bir kontra atakla ev sahibi ekip karşısında farkı ikiye çıkardı.
Vicario, takımın sahanın her iki ucundaki etkinliğini acilen artırması gerektiğini kabul etti.
Vicario, “Maçları kazanmak için çözümler bulmalıyız. Şu anda yaptıklarımızın yeterince iyi olmadığını kabul eden ilk kişi benim,” dedi.
- Nicolo Campo
Juventus, bir sonraki sınav öncesinde derhal özeleştiri yapılmasını istiyor
Ağır yenilgi, ülke içindeki mücadelesini yeniden yoluna koymaya çalışan Juventus'u öz eleştiri yapmaya zorluyor.
Vicario, takım arkadaşlarına Serie A maçlarına dönmeden önce hatalarını dikkatle gözden geçirme çağrısında bulundu.
Takım yaklaşan maçlarına hazırlanırken Vicario sözlerini, “Bu gece ters giden her şeyi dikkatle inceleyip analiz etmemiz gerekiyor” diyerek tamamladı.
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