Juventus, ikinci yarının başlarında oyuna sonradan giren Nick Woltemade ve Randal Kolo Muani ile beraberliğe yaklaşmıştı. Ancak Lazio, oyunun gidişatına ters düşen bir kontra atakla ev sahibi ekip karşısında farkı ikiye çıkardı.

Vicario, takımın sahanın her iki ucundaki etkinliğini acilen artırması gerektiğini kabul etti.

Vicario, “Maçları kazanmak için çözümler bulmalıyız. Şu anda yaptıklarımızın yeterince iyi olmadığını kabul eden ilk kişi benim,” dedi.