Inter ve İtalya Milli Takımı'nın santrforu Pio Esposito, İtalya'nın Türkiye'yi 3-1 mağlup ettiği ve 21 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçın (13 maçta 7. golü) ertesi gününde, kendisine Goleador Ödülü'nün verildiği Vialli Ödülü töreni sırasında konuştu: "Tek yapabileceğim, bana en başından beri verdiği güven için teknik direktöre teşekkür etmek. Milli Takım formasını giymek her zaman özel, her zaman farklı bir duygu. 16 Yaş Altı'ndan bu yana İtalya formasını giyiyorum. İtalya formasını giydiğinizde bu en güzel duygu: futbola başladığında her çocuğun hayalidir".