Inter ve İtalya Milli Takımı'nın santrforu Pio Esposito, İtalya'nın Türkiye'yi 3-1 mağlup ettiği ve 21 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçın (13 maçta 7. golü) ertesi gününde, kendisine Goleador Ödülü'nün verildiği Vialli Ödülü töreni sırasında konuştu: "Tek yapabileceğim, bana en başından beri verdiği güven için teknik direktöre teşekkür etmek. Milli Takım formasını giymek her zaman özel, her zaman farklı bir duygu. 16 Yaş Altı'ndan bu yana İtalya formasını giyiyorum. İtalya formasını giydiğinizde bu en güzel duygu: futbola başladığında her çocuğun hayalidir".
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Çeviri:
Vialli Ödülü, Pio Esposito: "Gururluyum, Luca çok mütevazı bir insandı ve gençler için örnekti"
Vialli
"Vialli için her zaman çok mütevazı bir insan, gençler için bir örnek ve saha dışında güçlü ahlaki değerlere sahip biri olarak konuşulduğunu duydum" dedi. “Bu ödülü almak beni çok gururlandırıyor” sözleriyle açıklamalarını noktalayan 2005 doğumlu oyuncu, Inter ve İtalya Milli Takımı'nın forveti.
INTER
Inter'de ne kadar oynadığıyla ilgili: "Inter'de ligin en güçlü iki forveti var. Bu kadar fazla rotasyon olması normal. Kendime bir alan açmış olmaktan gurur duyuyorum: ana odaklanıyoruz, adım adım ilerliyoruz; B'den geldiğimi unutmuyorum ve bir yılda elli maç oynadım".
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