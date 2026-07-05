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“Viagra işe yaradı!” - Jordan Henderson, Dünya Kupası son 16 turunda yüksek irtifada Meksika ile oynanacak maç için İngiltere’nin hazırlıklarına ilişkin tuhaf haberler hakkında şaka yaptı
İngiltere, tuhaf irtifa söylentilerini ciddiye almıyor
İngiltere milli takım teknik direktörü Tuchel ve orta saha oyuncusu Henderson, takımın Meksiko’daki yüksek rakımla başa çıkmak için Viagra kullanabileceğine dair internette dolaşan spekülasyonları yalanladı. Bu ilacın Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanmamış olması, bunun bir destek aracı olarak değerlendirilebileceğine dair haberlerin çıkmasına neden olmuştu. Bu şakacı sohbetin ötesinde, İngiltere milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maç öncesinde deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 metre yükseklikteki koşullara uyum sağlamaya başladı.
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Tuchel ve Henderson, spekülasyonlara yanıt verdi
Tuchel, Henderson bu anı şakaya çevirmeden önce bu iddiayı hemen reddetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Viagra işe yaradı” diye espri yaptıktan hemen sonra şaka yaptığını açıkladı. Tuchel’e maç öncesi basın toplantısında bu haberler hakkında ilk kez soru soruldu ve o da gülümseyerek bu iddiaları bir kenara itti.
Tuchel gazetecilere, "Bunu destekleyecek herhangi bir bilgi bana ulaşmadı, yani bu doğru değil," dedi.
Henderson daha sonra şakaya devam etti, ancak ciddi olmadığını açıkça belirtti.
"Şey, sanırım Viagra işe yaradı… Şaka yapıyorum! Şakaydı," diye espri yaptı Henderson.
Koşullar hakkında daha ciddi bir şekilde konuşan Henderson, takımın geldiği andan itibaren rakımın hissedilir olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Biraz hissedebiliyorsunuz, bir şeyler hissedebiliyorsunuz. Ben de biraz hissettim; uçağından iner inmez otele geldiğinde ve etrafta dolaşırken bile bir şeyler hissedebiliyorsun. Bugün antrenmanda ise şahsen ilk 10-15 dakika boyunca bunu hissettim, ancak antrenman hız kazandıkça bu konuyu fazla düşünmeyi bıraktım ve sadece antrenmana konsantre oldum."
İngiltere mazeret göstermeyi reddediyor
Tuchel ayrıca rakımın etkisini de kabul ederek, buraya geldiğinden beri “biraz baş ağrısı” çektiğini ve uyumakta zorlandığını açıkladı; oyuncular ise antrenman sırasında havanın daha seyrek olduğunu hemen fark ettiler. Henderson, İngiltere’nin bu koşulları mazeret olarak kullanmayacağını vurguladı.
Henderson, "Buraya sadece işimizi yapmak için geldik; yani en iyi halimizi sergilemek, bir arada olmak, rekabet etmek, birbirimiz ve vatanımız için her şeyimizi ortaya koymak, onları gururlandırmak ve futbol maçını kazanmaya çalışmak," diye açıkladı.
"Maç başlama saatleri, rakım ya da oteldeki durumlar gibi etkileyemeyeceğimiz her şey bizim kontrolümüz dışında; bu yüzden çözümler bulmak zorundayız ki bu konuda oldukça iyiyiz. Dolayısıyla bizim için önemli olan, önümüzdeki göreve tam olarak odaklanmak; mazeret yok."
- Getty Images
Meksiko’da büyük bir sınav bizi bekliyor
İngiltere artık tüm dikkatini, Estadio Azteca’da Meksika ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasına yöneltiyor. Bu efsanevi stadyum, maça ayrı bir önem katarken, ev sahibi takım turnuvada henüz yenilgi yüzü görmemiş bir performansla bu karşılaşmaya çıkıyor.
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