“Viagra işe yaradı!” - Jordan Henderson, Dünya Kupası son 16 turunda yüksek irtifada Meksika ile oynanacak maç için İngiltere’nin hazırlıklarına ilişkin tuhaf haberler hakkında şaka yaptı

Tuchel, Henderson bu anı şakaya çevirmeden önce bu iddiayı hemen reddetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Viagra işe yaradı” diye espri yaptıktan hemen sonra şaka yaptığını açıkladı. Tuchel’e maç öncesi basın toplantısında bu haberler hakkında ilk kez soru soruldu ve o da gülümseyerek bu iddiaları bir kenara itti.

Tuchel gazetecilere, "Bunu destekleyecek herhangi bir bilgi bana ulaşmadı, yani bu doğru değil," dedi.

Henderson daha sonra şakaya devam etti, ancak ciddi olmadığını açıkça belirtti.

"Şey, sanırım Viagra işe yaradı… Şaka yapıyorum! Şakaydı," diye espri yaptı Henderson.

Koşullar hakkında daha ciddi bir şekilde konuşan Henderson, takımın geldiği andan itibaren rakımın hissedilir olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Biraz hissedebiliyorsunuz, bir şeyler hissedebiliyorsunuz. Ben de biraz hissettim; uçağından iner inmez otele geldiğinde ve etrafta dolaşırken bile bir şeyler hissedebiliyorsun. Bugün antrenmanda ise şahsen ilk 10-15 dakika boyunca bunu hissettim, ancak antrenman hız kazandıkça bu konuyu fazla düşünmeyi bıraktım ve sadece antrenmana konsantre oldum."