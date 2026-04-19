VfB Ultrasları, FCB taraftarlarına saldırdı! Stuttgart ile Bayern arasındaki Güney Derbisi öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı; iki polis memuru yaralandı

Olayda, Stuttgart taraftarları Münihli Ultras'ı Südkurvenplatz'daki buluşma noktasında pusuya düşürmüş ve ardından onlara saldırmış. FCB taraftarları da buna karşılık vermiş, yüzlerce taraftar, bazıları yüzlerini gizlemiş halde onlara karşı çıkmış. Bunun üzerine şiddetli kargaşalar çıkmış.

Yüzlerce memurla görev yapan polis de olayların tırmanmasına karışmış. VfB Ultras'ı kuşatmaya çalışırken iki polis memuru yaralanmış. Sonunda durum kontrol altına alınabilmiş ve yaklaşık 150 Stuttgart taraftarı gözaltına alınmış. Bild'in bilgilerine göre, bunlardan bazıları özellikle bu olaylar için Münih'e gelmiş.

"Commando Cannstatt 1997" adlı ultra grubu, "polis müdahalesi" nedeniyle ultra grubunun maçı büyük olasılıkla kaçıracağını bildirdi. Bu nedenle organize bir destek olmayacak.

"Mevcut bilgilere göre, VfB Stuttgart ve FC Bayern Münih taraftarları arasında fiziksel bir çatışma yaşandı. Polis durumu kontrol altına aldı. Şu anda yaklaşık 100 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bundan sonraki adımlar savcılıkla koordineli olarak belirlenecek," dedi polis sözcüsü Thomas Schelshorn Bild gazetesine.



