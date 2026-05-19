VfB Stuttgart'tan beş DFB yıldızı bu durumdan etkileniyor! Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuyla ilgili bir sonraki kararı açıklandı

Bu durum, Stiller'in son zamanlarda Nagelsmann yönetiminde zor bir dönem geçirdiği izlenimi verdiği için şaşırtıcı. Dünya Kupası elemeleri sırasında, sadece ilk maçta, Slovakya'da yaşanan utanç verici 0-2'lik yenilgide forma giymişti. Son iki eleme maçında ise kadroya hiç çağrılmamıştı.

Son kamp için de Felix Nmecha ve Aleksandar Pavlovic'in sakatlıkları nedeniyle yedek olarak kadroya alınmıştı. "O, olağanüstü potansiyeli ve istikrarlı performansı olan olağanüstü bir futbolcu, ancak Pavlo ile rekabet halinde ve ben onu bir adım önde görüyorum," dedi milli takım teknik direktörü Mart ortasında, Stiller'in yine kadroya alınmaması üzerine ve ekledi: "Özellikle bazı teknik konularda. Angelo'yu ilk on birde görmüyorum ve bu yüzden kadrodaki diğer pozisyonları başka oyuncularla doldurmaya karar verdik."

Ancak Stiller, İsviçre ve Gana maçlarında ilk on birde yer aldı ve Nagelsmann tarafından performansları nedeniyle açıkça övüldü. VfB orta sahasının lokomotifi, bu performansları sayesinde Dünya Kupası biletini de garantilemiş görünüyor.

Durum, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almış olan bir ikili için ise farklı. Hem Maximilian Mittelstädt hem de Chris Führich, DFB kafilesiyle birlikte Kuzey Amerika'ya gitmeyecek.