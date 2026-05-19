Sky'ın haberine göre, Nagelsmann VfB Stuttgart'tan kadroya alınabilecek tüm oyunculara kadro planları hakkında bilgi verdi. Buna göre kadroda yer alan üç isim şunlar: Deniz Undav, Jamie Leweling ve Angelo Stiller.
VfB Stuttgart'tan beş DFB yıldızı bu durumdan etkileniyor! Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz daha
Bu durum, Stiller'in son zamanlarda Nagelsmann yönetiminde zor bir dönem geçirdiği izlenimi verdiği için şaşırtıcı. Dünya Kupası elemeleri sırasında, sadece ilk maçta, Slovakya'da yaşanan utanç verici 0-2'lik yenilgide forma giymişti. Son iki eleme maçında ise kadroya hiç çağrılmamıştı.
Son kamp için de Felix Nmecha ve Aleksandar Pavlovic'in sakatlıkları nedeniyle yedek olarak kadroya alınmıştı. "O, olağanüstü potansiyele ve istikrarlı performansa sahip olağanüstü bir futbolcu, ancak Pavlo ile rekabet halinde ve ben onu bir adım önde görüyorum," dedi milli takım teknik direktörü Mart ortasında, Stiller'in yine kadroya alınmaması üzerine ve ekledi: "Özellikle bazı teknik konularda. Angelo'yu ilk on birde görmüyorum ve bu yüzden kadronun geri kalanını başka şekilde doldurmaya karar verdik."
Ancak Stiller, İsviçre ve Gana maçlarında ilk on birde yer aldı ve Nagelsmann tarafından performansları nedeniyle açıkça övüldü. VfB orta sahasının lokomotifi, bu performansları sayesinde Dünya Kupası biletini de garantilemiş görünüyor.
Durum, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almış olan bir ikili için ise farklı. Hem Maximilian Mittelstädt hem de Chris Führich, DFB kafilesiyle birlikte Kuzey Amerika'ya gitmeyecek.
Nagelsmann artık başka oyunculara güveniyor: Ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Führich ve Mittelstädt kadroda yer alıyordu
Mittelstädt, Avrupa Şampiyonası sırasında ve sonrasında da geniş kadroda yer alıyordu, ancak bu statüsünü, Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alması beklenen David Raum'a kaptırdı. Nagelsmann artık yedek rolünü de farklı bir şekilde dolduracak. Mittelstädt, VfB'de yine as kadroda yer alsa da, Nagelsmann tarafından son üç antrenman kampına davet edilmedi. Onun yerine, Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown, Raum'un ilk rakibi olarak kadroda yer alacaktır.
Führich ise sezonun son haftalarında gösterdiği güçlü performansla (Şubat ayından bu yana Bundesliga'da 4 gol, 4 asist) yeniden milli takımın radarına girmiş ve Stiller gibi Mart ayı kampları için yedek olarak kadroya dahil edilmişti. Gana maçında, 19 Kasım 2024'te Nations League'de Macaristan'a karşı oynanan 1-1'lik maçtan bu yana ilk milli maçına çıktı.
"O çok formda. Dünya Kupası'na gitmeli," diye talep etmişti TV yorumcusu Dietmar Hamann da Mayıs başında Sky'da. Ancak Nagelsmann görünüşe göre bu konuda farklı bir görüşe sahip.