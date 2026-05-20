VfB Stuttgart'ta yeni bir mali boyut: Deniz Undav'a rekor bir teklif sunulduğu iddia ediliyor

Stuttgart'ın yönetim kurulu başkanı Alexander Wehrle, sezonun bitiminden sonra görüşmelerin "yoğunlaşacağını" duyurdu. VfB için Cumartesi günü Berlin'de şampiyon FC Bayern ile oynanacak kupa finali bulunuyor.

Wehrle, "Deniz'in bizim için çok önemli bir oyuncu olduğu tartışılmaz" dedi. Ancak, hedefi önümüzdeki sezon başlamadan önce bu konuyu "çözüme kavuşturmak" olsa da, bir son tarih belirlemek istemediğini belirtti. Müzakereler başarısız olursa, Undav'ın mevcut sözleşmesinin kalan süresinin kısa olması nedeniyle bu yaz bir transfer bile mümkün olabilir.

Ancak müzakereler muhtemelen kısa süre içinde sonuçlanacak. Undav ise Sky'a şunları söyledi: "Kendime bir son tarih belirledim ve eğer bunu Dünya Kupası öncesinde hallederlerse – ben önümüzdeki hafta Salı gününe kadar buradayım – zaman daralacak. Buna engel olan bir şey yok, burada oynamayı sevdiğimi sık sık dile getirdim. Burada olmaktan memnunum. Stuttgartlı değilim ama kendimi Stuttgartlı gibi hissediyorum. Aramızda çok büyük bir fark yok, belki sadece ufak tefek ayrıntılar var." Sport Bild'e göre bu ayrıntılar arasında sözleşme imzası için ödenecek imza parası da yer alıyor.

Undav, Schwaben formasıyla olağanüstü bir sezon geçirdi. 2024 yılında Brighton'dan yaklaşık 27 milyon avroya transfer edilen forvet, 25 resmi maçta 25 gol attı ve 14 asist yaptı. Böylece Stuttgart'ın başarılı sezonunda önemli bir rol oynadı.