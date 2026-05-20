Haberde, Undav'a sözleşmesinin 2029 yazına kadar uzatılmasına yönelik yazılı bir teklif sunulduğu belirtiliyor. Bu teklifte, performans verileri ve sahada geçirdiği süreye bağlı olarak kullanılması mümkün olan bir sezonluk uzatma opsiyonu da yer alıyor.
VfB Stuttgart'ta yeni bir mali boyut: Deniz Undav'a rekor bir teklif sunulduğu iddia ediliyor
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için bu uzatma, mali açıdan anlaşılır bir şekilde karlı olacaktır. Sport Bild’e göre Undav’ın maaşı yıllık 4,5 milyon avrodan 5,5 milyon avroya çıkacak. Böylece DFB Kupası finalisti takımın en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya devam edecek. Buna ek olarak, kendisine iki milyon avroluk imza parası da ödenecek.
Bunlar, VfB'de daha önce hiç görülmemiş finansal boyutlar. Bu nedenle, denetim kurulu bu cömert sözleşme teklifini onaylamak zorunda kaldı. Bu, görevdeki başkan Dietmar Allgeier (2024'ten beri görevde) döneminde daha önce hiç görülmemiş bir olay.
Daniz Undav, Brighton & Hove Albion'dan VfB Stuttgart'a transfer oldu
Stuttgart'ın yönetim kurulu başkanı Alexander Wehrle, sezonun bitiminden sonra görüşmelerin "yoğunlaşacağını" duyurdu. VfB için Cumartesi günü Berlin'de şampiyon FC Bayern ile oynanacak kupa finali bulunuyor.
Wehrle, "Deniz'in bizim için çok önemli bir oyuncu olduğu tartışılmaz" dedi. Ancak, hedefi önümüzdeki sezon başlamadan önce bu konuyu "çözüme kavuşturmak" olsa da, bir son tarih belirlemek istemediğini belirtti. Müzakereler başarısız olursa, Undav'ın mevcut sözleşmesinin kalan süresinin kısa olması nedeniyle bu yaz bir transfer bile mümkün olabilir.
Ancak müzakereler muhtemelen kısa süre içinde sonuçlanacak. Undav ise Sky'a şunları söyledi: "Kendime bir son tarih belirledim ve eğer bunu Dünya Kupası öncesinde hallederlerse – ben önümüzdeki hafta Salı gününe kadar buradayım – zaman daralacak. Buna engel olan bir şey yok, burada oynamayı sevdiğimi sık sık dile getirdim. Burada olmaktan memnunum. Stuttgartlı değilim ama kendimi Stuttgartlı gibi hissediyorum. Aramızda çok büyük bir fark yok, belki sadece ufak tefek ayrıntılar var." Sport Bild'e göre bu ayrıntılar arasında sözleşme imzası için ödenecek imza parası da yer alıyor.
Undav, Schwaben formasıyla olağanüstü bir sezon geçirdi. 2024 yılında Brighton'dan yaklaşık 27 milyon avroya transfer edilen forvet, 25 resmi maçta 25 gol attı ve 14 asist yaptı. Böylece Stuttgart'ın başarılı sezonunda önemli bir rol oynadı.
Deniz Undav’ın VfB Stuttgart’taki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar 116 57 30 18