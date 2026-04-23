VfB Stuttgart'ta tarih yazabilir! Deniz Undav kulüp rekorunu hedefliyor – Julian Nagelsmann'a Freiburg'dan bir sonraki teklif mektubu

Maç raporuna bakıldığında kafalarda bazı soru işaretleri oluşmuştu. Bu nedenle hem Sky hem de ARD, durumu biraz aydınlatması için Hoeneß’ten bir açıklama istedi.

Strateji neydi? Tamamen hücum. VfB teknik direktörü, FC Bayern München'e 2-4 yenildikleri maça kıyasla yaptığı dört değişikliği, "gol atabilecek" mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuyu sahaya sürmek istediği şeklinde açıkladı. Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich ve Nikolas Nartey'in sahada olmasıyla bu hedef de kesinlikle gerçekleştirilmişti. En azından kağıt üzerinde. Ancak uzun süre gol tehlikesinden eser yoktu. İlk yarıda Schwaben, Freiburg kalesine ilk kayda değer şutu ancak 40. dakikada attı. Aynı zamanda bu, beraberliği getirebilecek ve neredeyse hiç bitmek bilmeyen bir baskı döneminin başlangıcıydı.

O ana kadar Stuttgart'ın istatistik hesabında sadece 0,07 beklenen gol vardı, ancak bu rakam devre arasına girmeden önce hızla yükseldi ve sonunda 4,25'e çıktı. O andan itibaren, Hoeneß'in planını bozan şey, kötü gol vuruşları oldu; ta ki Undav, ilk 11'de yer almaması biraz şaşırtıcı olan ve oyuna girdikten sonra olağanüstü bir performans sergileyen Bilal El Khannouss'un harika hazırlığıyla 71. dakikada skoru açana kadar. Hoeneß, Tomas ve Badredine Bouanani'nin oyuna girmesiyle de altın bir el yettiğini kanıtladı; Bouanani, galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu.

Hoeneß, savunmada da üç sol ayağı olan oyuncudan oluşan alışılmadık bir dizilişe güvendi. Sol kanadı asıl sol bek Maximilian Mittelstädt üstlendi, merkezde savunma şefi Jeff Chabot görev yaptı ve sağda alışılmadık bir rolde Ramon Hendriks yer aldı. Sağ kanadın güvenliğini Leweling, Nartey ile birlikte üstlendi, ancak bu durum bazı sahnelerde düzenin bozulmasına neden oldu.

Çok hareketli bir başlangıcın ardından Freiburg da bu durumdan güç aldı ve dakikalar geçtikçe daha da güçlendi. Sonunda, bir kez daha duran toplardaki büyük güç, takımın öne geçmesini sağladı. Vincenzo Grifo'nun köşe vuruşunun ardından Maximilian Eggestein'ın attığı golün öncesinde, Angelo Stiller'in rakip (!) yarı sahasından yaptığı felaket bir geri pas vardı.