Çünkü haberlerde belirtildiği üzere, Alexander Nübel önümüzdeki sezon ne FC Bayern'de kalacak ne de VfB Stuttgart'a geri dönecek. Bunun yerine, isimleri açıklanmayan üç büyük kulübün 29 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için rekabet edeceği söyleniyor.
VfB Stuttgart'ta sansasyonel gelişme: Alexander Nübel, FC Bayern'in istediği transferi artık mümkün kılıyor mu?
Buna göre, VfB'ye kalıcı bir transfer de kesin olarak suya düştü. Bir yandan, Nübel büyük bir maaş kesintisini kabul etmeye hazır değil. Şu anda yıllık 11 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor ve bunun 7 milyonunu VfB kiralama kapsamında FCB üstleniyor. Öte yandan, Schwaben takımı önümüzdeki sezona, şu anda SC Paderborn'da kiralık olarak oynayan Dennis Seimen'i yeni birinci kaleci olarak başlatacak gibi görünüyor.
20 yaşındaki U21 milli takım oyuncusu, Doğu Vestfalya ekibinde güçlü bir sezon geçiriyor ve Perşembe akşamı VfL Wolfsburg ile oynanan play-off ilk maçında da son derece etkileyici bir performans sergiledi. "Muhtemelen herkes aynı şekilde düşünüyor: Dennis'in bize verdiği destek tek kelimeyle olağanüstü. Daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiştim," diye maçtan sonra takım arkadaşı Laurin Curda hayranlıkla konuştu.
Seimen ise VfB'den henüz resmi bir açıklama almadığını belirtti. "Bu tabii ki Alexander Nübel ile, onun performansıyla ve Stuttgart'taki yetkililerin ne istediğiyle ilgili," diyen Seimen, "Şu an için karar bende değil," diye vurguladı.
FC Bayern artık Nübel'i planlarına dahil etmiyor: "Alex planlarımızın ne olduğunu biliyor"
Spor direktörü Christoph Freund, Nübel'in 2030'a kadar süren sözleşmesine rağmen, özellikle de Manuel Neuer'in sözleşmesinin bir kez daha uzatılması nedeniyle, Alman rekortmeninde artık bir geleceği olmadığını son zamanlarda ima etmişti. "Menajeriyle görüşmeler yaptık ve Alex de planlarımızı biliyor," dedi Freund, geçen Cumartesi Bayern'in 1. FC Köln ile oynadığı son Bundesliga maçının ardından ve bu sırada Neuer, onun yedeği Jonas Urbig ve Sven Ulreich'e atıfta bulunarak: "Gelecek sezona bu kaleci üçlüsüyle gireceğiz, planımız bu."
Ancak Nübel'in geleceğine ilişkin bir karar, Bayern'de yaz sonuna kadar uzayabilir. Potansiyel yeni işverenlerle somut görüşmelerin, VfB ile rekor şampiyonu arasında oynanacak DFB Kupası finali sonrasında yapılması planlanıyor. FCB, Premier League'den bir kulübün Nübel'e talip olmasını umuyor. Bu, Nübel'in 2020 yılında FC Schalke 04'ten bedelsiz transfer edildiği kulübe cömert bir transfer ücreti, oyuncuya ise benzer bir maaş getirecektir.
Her halükarda, Nübel'in ayrılması Bayern için mali açıdan önemli: Bir yandan transfer ücretiyle gelir elde edilirken, diğer yandan yüksek maaşlı oyuncu maaş bordrosundan çıkarılır. Bu para, örneğin Anthony Gordon gibi olası transfer girişimleri için serbest kalır. Hatta Nübel, Newcastle United ile yapılacak görüşmelerde Bayern'in koz olarak kullanılabilir.
Son zamanlarda, örneğin Magpies'in önümüzdeki sezon kaleci pozisyonunda yeniden yapılanma istediğine dair söylentiler arttı. Sky, Newcastle'ın RC Lens'ten Robin Risser'e göz diktiğini bildirdi. Maliyet: 30 ila 40 milyon.
Brighton & Hove Albion da Bart Verbruggen'in transferi durumunda bu pozisyona ihtiyaç duyabilir. Son zamanlarda Freiburg'dan Noah Atubolu'nun da her iki kulüple adı anıldı.
Alexander Nübel: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Yedi Gol Gol Yemeden Oynanan Maçlar VfB Stuttgart 128 177 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1