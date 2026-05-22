Buna göre, VfB'ye kalıcı bir transfer de kesin olarak suya düştü. Bir yandan, Nübel büyük bir maaş kesintisini kabul etmeye hazır değil. Şu anda yıllık 11 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor ve bunun 7 milyonunu VfB kiralama kapsamında FCB üstleniyor. Öte yandan, Schwaben takımı önümüzdeki sezona, şu anda SC Paderborn'da kiralık olarak oynayan Dennis Seimen'i yeni birinci kaleci olarak başlatacak gibi görünüyor.

20 yaşındaki U21 milli takım oyuncusu, Doğu Vestfalya ekibinde güçlü bir sezon geçiriyor ve Perşembe akşamı VfL Wolfsburg ile oynanan play-off ilk maçında da son derece etkileyici bir performans sergiledi. "Muhtemelen herkes aynı şekilde düşünüyor: Dennis'in bize verdiği destek tek kelimeyle olağanüstü. Daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiştim," diye maçtan sonra takım arkadaşı Laurin Curda hayranlıkla konuştu.

Seimen ise VfB'den henüz resmi bir açıklama almadığını belirtti. "Bu tabii ki Alexander Nübel ile, onun performansıyla ve Stuttgart'taki yetkililerin ne istediğiyle ilgili," diyen Seimen, "Şu an için karar bende değil," diye vurguladı.