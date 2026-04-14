The Athletic'e göre, Real Madrid yaz aylarında uygun bir teklif gelmesi halinde Garcia'yı satmak istiyor. Kendi altyapısından yetişen diğer bazı yeteneklerde olduğu gibi, olası bir transferde mümkünse geri alım opsiyonu da eklenecek.
Çeviri:
VfB Stuttgart onu tekrar kadrosuna katmak için çaba gösteriyor mu? Real Madrid golcüsünü satmak istiyor gibi görünüyor
Real Madrid'de forvet pozisyonundaki güçlü rekabet nedeniyle ilk 11'de yer almayan, ancak yine de düzenli olarak süre alan Garcia'nın kesinlikle bir pazarı var. Ve bu, diğerlerinin yanı sıra Bundesliga'da da geçerli.
Geçtiğimiz kış, 22 yaşındaki oyuncu bir ara VfB Stuttgart'un en çok istediği isim olarak gösteriliyordu ve kulüp ile görüşmeler yapıldığı söyleniyordu. Sonunda bir anlaşma sağlanamadı, ancak o zamanlar bile VfB'nin ilgisinin sona ermediği söyleniyordu. Ayrıca Eintracht Frankfurt da yakın geçmişte Garcia ile anılmıştı.
Bu arada Stuttgart, Real Madrid'den gelen bir yetenekle şu anda iyi deneyimler yaşıyor. Chema Andres geçen yaz Madrid'den Schwabenland'a geldi ve özellikle sezonun ilk yarısında 20 yaşındaki orta saha oyuncusu etkileyici bir performans sergiledi. Şu anda Real Madrid'in geri alım opsiyonuna sahip olduğu Chema, VfB'de ilk 11 ile yedek rolü arasında gidip geliyor.
Bundesliga'ya transfer mi? Gonzalo Garcia, Real Madrid'de daha Ağustos ayında yeni bir sözleşme imzalamıştı
Bu arada bir satış, Real'in Garcia'ya daha geçen yılın Ağustos ayında 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamış olması nedeniyle oldukça sürpriz olurdu. Ancak Madrid ekibi, orta ve uzun vadede bu kadro pozisyonu için artık Brezilya'nın genç yıldızı Endrick'i göz önünde bulunduruyor gibi görünüyor.
Real, 19 yaşındaki oyuncu için 2024 yılında Palmeiras'a tam 47,5 milyon euro ödemişti. Yeterli süre alamadığı için Endrick, yılın başında sezon sonuna kadar Olympique Lyon'a kiralandı. Fransız takımında şu ana kadar oldukça ikna edici bir performans sergiliyor; Lyon formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.
Gonzalo Garcia, Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in yıldızıydı
Garcia ise Real Madrid'in altyapısından yetişen bir oyuncu ve geçen sezon ikinci takımda gösterdiği güçlü performansla (3. Lig'de 36 maçta 25 gol) üst düzey görevler için kendini kanıtlamıştı. Geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya U21 Milli Takımı oyuncusu bir yıldız adayı haline geldi ve Kylian Mbappe'nin sağlık sorunları nedeniyle ilk 11'e yükseldi. Turnuvada altı maçta forma giyen Garcia, dört gol ve bir asist kaydetti; bunlardan biri, Juventus Turin'e karşı oynanan son 16 turu maçında 1-0'lık galibiyet golüydü.
Bu sezon boyunca Garcia, Real'de ara sıra ilk 11'de yer aldı, ancak şu ana kadar oynadığı 33 maçın çoğunda yedek olarak sahaya çıktı. En büyük başarısı, Ocak ayı başında Betis Sevilla'ya karşı 5-1 kazanılan maçta attığı üç gol oldu. Garcia, 2025/26 sezonunda şu ana kadar toplam altı gol kaydetti.
Gonzalo Garcia: Bu sezonki istatistikleri
Maçlar 33 Gol 6 Asist 2