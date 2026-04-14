VfB Stuttgart onu tekrar kadrosuna katmak için çaba gösteriyor mu? Real Madrid golcüsünü satmak istiyor gibi görünüyor

Real Madrid'de forvet pozisyonundaki güçlü rekabet nedeniyle ilk 11'de yer almayan, ancak yine de düzenli olarak süre alan Garcia'nın kesinlikle bir pazarı var. Ve bu, diğerlerinin yanı sıra Bundesliga'da da geçerli.

Geçtiğimiz kış, 22 yaşındaki oyuncu bir ara VfB Stuttgart'un en çok istediği isim olarak gösteriliyordu ve kulüp ile görüşmeler yapıldığı söyleniyordu. Sonunda bir anlaşma sağlanamadı, ancak o zamanlar bile VfB'nin ilgisinin sona ermediği söyleniyordu. Ayrıca Eintracht Frankfurt da yakın geçmişte Garcia ile anılmıştı.

Bu arada Stuttgart, Real Madrid'den gelen bir yetenekle şu anda iyi deneyimler yaşıyor. Chema Andres geçen yaz Madrid'den Schwabenland'a geldi ve özellikle sezonun ilk yarısında 20 yaşındaki orta saha oyuncusu etkileyici bir performans sergiledi. Şu anda Real Madrid'in geri alım opsiyonuna sahip olduğu Chema, VfB'de ilk 11 ile yedek rolü arasında gidip geliyor.