VfB Stuttgart'ın yıldız oyuncusu için talip olan büyük kulüpler eli boş döndü! Noah Darvich'in sürpriz bir transferi kapıda

Darvich, geçtiğimiz sezon VfB'nin 3. Lig'deki ikinci takımında gösterdiği istikrarlı ve güçlü performanslarla birçok 1. ve 2. Lig kulübünün dikkatini üzerine çekmişti. 2023 yılında Almanya U17 milli takımıyla dünya ve Avrupa şampiyonu olan Darvich, ofansif orta sahada hem merkezde hem de kanatlarda oynayabiliyor. Darvich, sekiz numara pozisyonunda da görev alabilir.

Bu sevindirici gelişme ve profesyonel teknik direktör Sebastian Hoeneß'in övgülerine rağmen, şu ana kadar Stuttgart'ın A takımında forma giymeye yetmedi. 2025 yılının Ağustos ayı sonunda, 2. maç gününde VfB'nin Bundesliga kadrosunda yer aldı.

Hoeneß, Şubat ayı sonunda Bild gazetesine verdiği demeçte, "Noah hazır, son zamanlarda gerçekten iyi bir gelişme kaydetti" dedi. Geçen yaz Darvich'i kadroya kattıktan sonra, plan dahilinde ilk hedef, üçüncü lig takımında "fark yaratmak"tı. Şimdi buna başlıyor ve hazır olduğunu gösteriyor. Gelişiminden çok memnunum. Onu daha üst düzey görevler için nitelikli kılan birçok özelliğe sahip. Tam da bu yolda ilerlemesi gerekiyor" dedi Hoeneß.

Uzun vadede VfB, sözleşmesi 2029'a kadar olan Darvich ile planlar yapabilir. Muhtemelen Elversberg'e yapılacak kiralamada, Alman genç milli takım oyuncusu, Saarland ekibinin son yıllarda büyük kulüplerde henüz pek şans bulamayan genç yetenekler için mükemmel bir sıçrama tahtası olarak ün kazandığını da kesinlikle göz önünde bulunduruyor.

Fisnik Asllani, Paul Wanner veya Nick Woltemade buradaki en öne çıkan örnekler; David Mokwa ise şu anda bir sonraki örnek olabilir. 22 yaşındaki forvet, kış transfer döneminde, SVE'nin Regionalliga'dan transfer edip bir yıl sonra Eintracht Frankfurt'a sattığı Younes Ebnoutalib'in yerine Elversberg'e geldi. TSG Hoffenheim'da Mokwa, Bundesliga takımına yükselmeyi başaramamıştı, ancak Elversberg'de bir sonraki adımı attı. İkinci Lig'in ikinci yarısında altı gol attı; bunların arasında, son maç gününde Preußen Münster'e karşı 3-0 galibiyette attığı iki gol de vardı ve bu galibiyet, takımın üst lige yükselmesini garantiledi.