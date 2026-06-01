kicker dergisinin haberine göre, Darvich'in yeni yükselmiş SV Elversberg takımına kiralanması gündemde. Böylece daha tanınmış talipler eli boş kalacak.
VfB Stuttgart'ın yıldız oyuncusu için talip olan büyük kulüpler eli boş döndü! Noah Darvich'in sürpriz bir transferi kapıda
Bu arada, Werder Bremen, Darvich'in gençlik kulübü SC Freiburg, VfL Wolfsburg ve Hertha BSC'nin de, henüz VfB'nin Bundesliga takımında resmi bir maçta forma giymemiş olan 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba gösterdiği belirtiliyor.
Ligden düşen Wolfsburg ve Hertha'ya karşı Elversberg'in gelecekteki lig durumu, Werder ve Freiburg'a karşı ise Saarland'da beklentilerin çok daha düşük olduğu kulüp ortamı mantıklı bir argüman oluşturuyor. 2025'te kıl payı kaçırdığı yükselişin ardından bir yıl sonra Almanya'nın en üst ligine sansasyonel bir sıçrama yapan SVE'de Darvich, "sakin bir ortamda" kendini daha da geliştirebilir, diye yazıyor kicker.
- Getty Images Sport
Noah Darvich, VfB Stuttgart'ta: Güçlü bir gelişim, ancak henüz Bundesliga'da forma giymedi
Darvich, geçtiğimiz sezon VfB'nin 3. Lig'deki ikinci takımında gösterdiği istikrarlı ve güçlü performanslarla birçok 1. ve 2. Lig kulübünün dikkatini üzerine çekmişti. 2023 yılında Almanya U17 milli takımıyla dünya ve Avrupa şampiyonu olan Darvich, ofansif orta sahada hem merkezde hem de kanatlarda oynayabiliyor. Darvich, sekiz numara pozisyonunda da görev alabilir.
Bu sevindirici gelişme ve profesyonel teknik direktör Sebastian Hoeneß'in övgülerine rağmen, şu ana kadar Stuttgart'ın A takımında forma giymeye yetmedi. 2025 yılının Ağustos ayı sonunda, 2. maç gününde VfB'nin Bundesliga kadrosunda yer aldı.
Hoeneß, Şubat ayı sonunda Bild gazetesine verdiği demeçte, "Noah hazır, son zamanlarda gerçekten iyi bir gelişme kaydetti" dedi. Geçen yaz Darvich'i kadroya kattıktan sonra, plan dahilinde ilk hedef, üçüncü lig takımında "fark yaratmak"tı. Şimdi buna başlıyor ve hazır olduğunu gösteriyor. Gelişiminden çok memnunum. Onu daha üst düzey görevler için nitelikli kılan birçok özelliğe sahip. Tam da bu yolda ilerlemesi gerekiyor" dedi Hoeneß.
Uzun vadede VfB, sözleşmesi 2029'a kadar olan Darvich ile planlar yapabilir. Muhtemelen Elversberg'e yapılacak kiralamada, Alman genç milli takım oyuncusu, Saarland ekibinin son yıllarda büyük kulüplerde henüz pek şans bulamayan genç yetenekler için mükemmel bir sıçrama tahtası olarak ün kazandığını da kesinlikle göz önünde bulunduruyor.
Fisnik Asllani, Paul Wanner veya Nick Woltemade buradaki en öne çıkan örnekler; David Mokwa ise şu anda bir sonraki örnek olabilir. 22 yaşındaki forvet, kış transfer döneminde, SVE'nin Regionalliga'dan transfer edip bir yıl sonra Eintracht Frankfurt'a sattığı Younes Ebnoutalib'in yerine Elversberg'e geldi. TSG Hoffenheim'da Mokwa, Bundesliga takımına yükselmeyi başaramamıştı, ancak Elversberg'de bir sonraki adımı attı. İkinci Lig'in ikinci yarısında altı gol attı; bunların arasında, son maç gününde Preußen Münster'e karşı 3-0 galibiyette attığı iki gol de vardı ve bu galibiyet, takımın üst lige yükselmesini garantiledi.
Noah Darvich, FC Barcelona'da iki yıldır forma giyiyor
Almanya'nın U17 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarında takımının kaptanlığını yapan Darvich, genç kariyerinde şimdiden bir başka çok özel deneyimi geride bıraktı. 2023 yazında, o zamanlar 16 yaşındayken SC Freiburg'dan FC Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi.
Barça'da, uluslararası bir üst düzey kulübün ikinci takımında en tepeye çıkmayı umuyordu, ancak iki yıl sonra yine Almanya'ya döndü.
"Barcelona büyük bir maceraydı. Tıpkı filmlerdeki gibiydi. Çocukluk kahramanlarımla birlikte oynama ve antrenman yapma şansım oldu," dedi Darvich, VfB'ye transferi sırasında. Pedri veya Raphinha gibi süperstarların yer aldığı birinci takımla sık sık antrenman yaptı ve hazırlık maçlarında da ara sıra forma giydi. Ancak Barça'da geçirdiği iki sezon boyunca günlük hayatı, İspanya üçüncü ligindeki B takımıydı ve sonunda burada da as kadroda yer almaz hale geldi.
Stuttgart, geçen yaz Darvich için Barcelona'ya bir milyon euro transfer ücreti ödedi. Spor direktörü Fabian Wohlgemuth o dönemde, "özellikle genç yaşı nedeniyle hala belirgin bir gelişme potansiyeli görüyoruz, bu nedenle Noah'ın VfB formasıyla çok olumlu bir yol izleyeceğinden eminiz" diye vurgulamıştı. Darvich, Elversberg'e kiralandıktan sonra 2027/28 sezonunda VfB'de gerçek anlamda çıkışını yapabilir.
- Getty Images Sport
Noah Darvich: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
29
Gol
10
Asist
6