VfB Stuttgart'ın kurtarılmasında önemli bir rol oynadı: BVB, transfer olmak isteyen bir Premier Lig yıldızını kadrosuna katmak için çaba gösteriyor mu?

Mavropanos'un, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hammers'tan bu sezonun ardından ayrılmak ve yeni bir meydan okuma aramak istediği söyleniyor. Sky'a göre, BVB'nin yanı sıra diğer Bundesliga takımları da onu takip ediyor; ayrıca Premier League'den başka kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor.

Borussia'ya yeni bir stoper iyi gelebilir, zira Niklas Süle'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Dortmund'dan bedelsiz ayrılacağı biliniyor. Ayrıca Emre Can, çapraz bağ yırtılması nedeniyle daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Nico Schlotterbeck ise kısa süre önce sözleşmesini 2031'e kadar uzattı, ancak yeni sözleşmede Alman milli oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra bazı seçkin kulüplere transfer olabileceği bir çıkış maddesi yer alıyor.

Sky'a göre, West Ham'ın transfer bedeli taleplerinin çok yüksek olması nedeniyle Dortmund'un Mavropanos'u transfer etme çabaları zorlaşabilir. Ancak, şu anda İngiltere Premier Lig'de 17. sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali bu durumu değiştirebilir, çünkü West Ham bu durumda oyuncu satışlarına daha fazla mecbur kalabilir.