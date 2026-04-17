Sky'ın haberine göre, BVB son haftalarda West Ham United'ın stoperini yaz transfer döneminde kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.
VfB Stuttgart'ın kurtarılmasında önemli bir rol oynadı: BVB, transfer olmak isteyen bir Premier Lig yıldızını kadrosuna katmak için çaba gösteriyor mu?
Mavropanos'un, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hammers'tan bu sezonun ardından ayrılmak ve yeni bir meydan okuma aramak istediği söyleniyor. Sky'a göre, BVB'nin yanı sıra diğer Bundesliga takımları da onu takip ediyor; ayrıca Premier League'den başka kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor.
Borussia'ya yeni bir stoper iyi gelebilir, zira Niklas Süle'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Dortmund'dan bedelsiz ayrılacağı biliniyor. Ayrıca Emre Can, çapraz bağ yırtılması nedeniyle daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Nico Schlotterbeck ise kısa süre önce sözleşmesini 2031'e kadar uzattı, ancak yeni sözleşmede Alman milli oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra bazı seçkin kulüplere transfer olabileceği bir çıkış maddesi yer alıyor.
Sky'a göre, West Ham'ın transfer bedeli taleplerinin çok yüksek olması nedeniyle Dortmund'un Mavropanos'u transfer etme çabaları zorlaşabilir. Ancak, şu anda İngiltere Premier Lig'de 17. sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali bu durumu değiştirebilir, çünkü West Ham bu durumda oyuncu satışlarına daha fazla mecbur kalabilir.
- AFP
Yakında BVB'de mi? Konstantinos Mavropanos Bundesliga'ya geri dönebilir
Mavropanos, VfB Stuttgart'ta geçirdiği dönemden dolayı Bundesliga'yı yakından tanıyor. Yunan oyuncu, 2018 yılında genç bir yetenek olarak ülkesinden Arsenal'e transfer olmuştu; Gunners, 2019/20 sezonunun ikinci yarısında onu önce 2. Lig ekibi 1. FC Nürnberg'e kiraladı. Bunu Stuttgart'a iki yıllık kiralık transfer izledi ve bu sürenin sonunda VfB, savunma oyuncusunu toplamda yaklaşık dört milyon euroya kadrolu olarak transfer etti.
Schwaben'de geçirdiği üç yıl boyunca Mavropanos çoğunlukla ilk 11'de yer aldı ve toplamda 80 Bundesliga maçına çıktı (altı gol). 2022/23 sezonunda VfB'nin ligde kalmasında belirleyici bir rol oynadı; örneğin, Hamburger SV ile oynanan play-off ilk maçında 3-0'lık galibiyette erken bir gol attı.
2023 yazında West Ham, Yunan milli oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti. 28 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde son aylarda istikrarlı performanslarıyla öne çıktı.
Konstantinos Mavropanos'un bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
29
Gol
3
Asist
0
Sarı kart
2