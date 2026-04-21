FC Augsburg v VfB Stuttgart - Bundesliga
VfB Stuttgart endişelenmeli mi? "Absoluter Weltklub" Sebastian Hoeneß'ten oldukça etkilenmiş görünüyor ve yaz transferi konusunda görüşüyor

Real Madrid, Stuttgart'ın başarılı teknik direktörü Sebastian Hoeneß'i kadrosuna katmak için girişimde bulunabilir.

Sport Bild'in haberine göre, Hoeneß, Real Madrid'in yaz aylarında mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın olası halefi olarak şu anda değerlendirdiği adaylardan biri olduğu söyleniyor.

  • Real Madrid ile şampiyonluksuz bir sezona doğru giden Arbeloa, kısa süre önce görevden alınan Xabi Alonso'nun yerine Ocak ortasında görevi devralmıştı. 43 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, en geç Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern Münih'e elendikten sonra, bu sezonun sonunda ayrılık eğilimi başladı. The Athletic, geçen hafta Arbeloa'nın yaz aylarında ayrılmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtmişti.

    Real, yeni bir şampiyonluk takımı kurmak için Hoeneß'i de seçenekler arasında değerlendiriyor gibi görünüyor. Sport Bild'e göre, Madridliler 43 yaşındaki Alman teknik adamı yakından inceliyor. Stuttgart'ın cesur oyun stili ve Hoeneß'in hazır yıldızlar transfer etmeden işleyen bir takım kurma becerisi, Real'in yetkilileri üzerinde büyük bir etki yaratmış.

    Real Madrid, Sebastian Hoeneß'i VfB Stuttgart'taki sözleşmesinden satın alacak mı?

    Ancak Madrid'den Hoeneß'e yönelik somut bir teklif henüz gelmemiş gibi görünüyor. Bayern'in patronu Uli Hoeneß'in yeğeni, VfB ile 2028 yılına kadar sözleşmeli ve sözleşmede bir çıkış maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla, Real Madrid bu transferi ciddiye alırsa Stuttgart ile bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmak zorunda kalacak.

    Hoeneß, 2023 ilkbaharında VfB'yi küme düşme mücadelesinde zor bir durumda devralmış ve ilk etapta play-off'ları geçerek ligde kalmayı başarmıştı. Bir sonraki sezonda Stuttgart'ı lig ikinciliğine ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve sonraki sezonlarda da takımı uluslararası arenada iddialı bir aday haline getirdi. Geçen yıl ayrıca DFB Kupası'nı kazandılar; bu sezon da yine bu kupayı kazanmayı hayal edebilirler ve Perşembe günü yarı finalde SC Freiburg ile karşılaşacaklar. Şu anda ligde dördüncü sırada yer alan Hoeneß ve ekibi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmayı hedefliyor.

    Stuttgart'taki olağanüstü performansı nedeniyle Hoeneß, son yıllarda defalarca büyük kulüplerle anıldı. Manchester United ve Chelsea FC gibi kulüplerin ilgilendiği söyleniyordu, ancak Mart 2025'in sonunda Hoeneß, sözleşmesini 2028'e kadar bir yıl daha uzattı. "Yaklaşık iki yıl önce VfB'ye geldiğimde, ligde 18. sırada olmamız nedeniyle spor açısından zorlu bir durumdaydık. Yine de o zaman VfB'ye geçiş doğru bir karar gibi gelmişti. Ve şimdi de sözleşmeyi uzatmak aynı şekilde doğru bir karar gibi geliyor," demişti Hoeneß o zamanlar.

  • Sebastian Hoeneß, Real Madrid'e mi gidiyor? Bugüne kadarki teknik direktörlük kariyeri


    Dönem

    Takım

    2011 - 2013

    Hertha Zehlendorf U19

    2014 - 2016

    RB Leipzig Genç Takımı

    2016 - 2017

    RB Leipzig U17

    2017 - 2019

    FC Bayern U19

    2019 - 2020

    FC Bayern II

    2020 - 2022

    TSG Hoffenheim

    Nisan 2023'ten beri

    VfB Stuttgart


