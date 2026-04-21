VfB Stuttgart endişelenmeli mi? "Absoluter Weltklub" Sebastian Hoeneß'ten oldukça etkilenmiş görünüyor ve yaz transferi konusunda görüşüyor

Ancak Madrid'den Hoeneß'e yönelik somut bir teklif henüz gelmemiş gibi görünüyor. Bayern'in patronu Uli Hoeneß'in yeğeni, VfB ile 2028 yılına kadar sözleşmeli ve sözleşmede bir çıkış maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla, Real Madrid bu transferi ciddiye alırsa Stuttgart ile bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmak zorunda kalacak.

Hoeneß, 2023 ilkbaharında VfB'yi küme düşme mücadelesinde zor bir durumda devralmış ve ilk etapta play-off'ları geçerek ligde kalmayı başarmıştı. Bir sonraki sezonda Stuttgart'ı lig ikinciliğine ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve sonraki sezonlarda da takımı uluslararası arenada iddialı bir aday haline getirdi. Geçen yıl ayrıca DFB Kupası'nı kazandılar; bu sezon da yine bu kupayı kazanmayı hayal edebilirler ve Perşembe günü yarı finalde SC Freiburg ile karşılaşacaklar. Şu anda ligde dördüncü sırada yer alan Hoeneß ve ekibi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmayı hedefliyor.

Stuttgart'taki olağanüstü performansı nedeniyle Hoeneß, son yıllarda defalarca büyük kulüplerle anıldı. Manchester United ve Chelsea FC gibi kulüplerin ilgilendiği söyleniyordu, ancak Mart 2025'in sonunda Hoeneß, sözleşmesini 2028'e kadar bir yıl daha uzattı. "Yaklaşık iki yıl önce VfB'ye geldiğimde, ligde 18. sırada olmamız nedeniyle spor açısından zorlu bir durumdaydık. Yine de o zaman VfB'ye geçiş doğru bir karar gibi gelmişti. Ve şimdi de sözleşmeyi uzatmak aynı şekilde doğru bir karar gibi geliyor," demişti Hoeneß o zamanlar.