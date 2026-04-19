ChukiGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

VfB için iyi haberler! Stuttgart, sözde transfer adayı konusunda belirleyici bir avantaja mı sahip?

VfB Stuttgart
Real Valladolid
Chuki

VfB Stuttgart, Real Valladolid'den Chuki'yi kadrosuna katma yarışında belirgin bir avantaja sahip görünüyor.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, 21 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerinde bir sonraki adımı İspanya'da değil, yurtdışında atmayı tercih ediyor.

  • Orada, FC Valencia ve Betis Sevilla gibi iki kulübün Chuki ile ilgilendiği ve önümüzdeki yazdan itibaren onu kadrolarına katmak istediği söyleniyor.

    İspanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Valladolid'de oynayan bu yetenekli forvetin, mevcut sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Kulübün sözleşmeyi uzatmak için çaba gösterdiği belirtiliyor, ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadı.

    AS'nin son haberine göre, Chuki'nin Valladolid'de bir yıl daha kalması olası görünmüyor. Aksine, yeni bir meydan okuma arayışında olduğu ve bu nedenle yaz aylarında transfer ücreti ödemeden başka bir kulübe katılabileceği belirtiliyor.

    Serie A'nın önde gelen kulüpleri de Chuki'yi istiyor

    Bununla birlikte, İspanya dışındaki rakipler de oldukça güçlü. Serie A'dan Juventus Torino ve Como 1907 ile Bundesliga'dan RB Leipzig'in hepsinin 21 yaşındaki oyuncuyu radarına aldığı ve transferi için çaba gösterdiği söyleniyor.

    15 gol katkısı (yedi gol, sekiz asist) ile Chuki güçlü bir sezon geçiriyor ve aksi takdirde oldukça zayıf olan Valladolid takımındaki birkaç umut ışığından biri. Geçen yıl birinci ligden düşen Kastilya ve Leon kulübü, ikinci ligde de küme düşme mücadelesinde sıkışmış durumda. Valladolid'i doğrudan küme düşme potasından ayıran sadece beş puan var.

