VfB için iyi haberler! Stuttgart, sözde transfer adayı konusunda belirleyici bir avantaja mı sahip?

Orada, FC Valencia ve Betis Sevilla gibi iki kulübün Chuki ile ilgilendiği ve önümüzdeki yazdan itibaren onu kadrolarına katmak istediği söyleniyor.

İspanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Valladolid'de oynayan bu yetenekli forvetin, mevcut sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Kulübün sözleşmeyi uzatmak için çaba gösterdiği belirtiliyor, ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadı.

AS'nin son haberine göre, Chuki'nin Valladolid'de bir yıl daha kalması olası görünmüyor. Aksine, yeni bir meydan okuma arayışında olduğu ve bu nedenle yaz aylarında transfer ücreti ödemeden başka bir kulübe katılabileceği belirtiliyor.