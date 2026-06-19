Verona, Torino ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Baroni’yi resmen kadrosuna kattı

Açıklama şöyle devam ediyor: "Verona ile olan bağı futbolcu olarak başladı: Baroni, 1995'ten 1998'e kadar sarı-mavi formayı giydi ve Serie A, Serie B ve Coppa Italia'da toplam 93 maça çıkıp 9 gol attı.





Teknik direktörlük kariyeri boyunca, 2016/17 sezonunda Benevento ile ve 2021/22 sezonunda Lecce ile olmak üzere iki kez Serie A'ya yükselmeyi başardı. Ayrıca, aynı Lecce ve Hellas Verona takımlarının başında Serie A'da küme düşmemeyi başardı.





Hellas Verona FC, Marco Baroni'ye ve tüm teknik ekibine sıcak bir hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz."



