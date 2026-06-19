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Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Verona, Torino ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Baroni’yi resmen kadrosuna kattı

Hellas Verona
Transfers
Torino
M. Baroni

Eski Torino teknik direktörü, Verona takımının teknik direktörlüğüne geri dönüyor

Granata kulübünün resmi açıklamasında belirtildiği üzere, "Torino Futbol Kulübü, teknik direktör Marco Baroni ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshettiğini duyurur. Kulüp, Baroni’ye kariyerinin devamında başarılar diler."


Baroni’nin görevden alınmasının ardından Roberto D’Aversa’nın geçici olarak görev yaptığı Torino’nun teknik direktörlüğü için Ignazio Abate seçildi.


Hellas'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Baroni ise Verona'ya geri dönüyor: "Verona - Hellas Verona FC, 1 Temmuz itibarıyla A Takım'ın teknik direktörlüğünü Marco Baroni'ye verdiğini duyurur. Baroni, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kulüple sözleşme imzaladı; sözleşmede 2029'a kadar uzatma opsiyonu da bulunmaktadır.


11 Eylül 1963’te Floransa’da doğan teknik direktör, 2023/24 sezonundaki deneyiminin ardından Hellas’ın teknik direktörlüğüne geri dönüyor. O sezon, takım Serie A’da küme düşmekten kurtulmuş ve ligi on üçüncü sırada tamamlamıştı. Daha önce de 2002/03 sezonunda Alberto Malesani’nin yardımcısı olarak sarı-mavi ekibin teknik kadrosunda yer almıştı.”


  • Açıklama şöyle devam ediyor: "Verona ile olan bağı futbolcu olarak başladı: Baroni, 1995'ten 1998'e kadar sarı-mavi formayı giydi ve Serie A, Serie B ve Coppa Italia'da toplam 93 maça çıkıp 9 gol attı.


    Teknik direktörlük kariyeri boyunca, 2016/17 sezonunda Benevento ile ve 2021/22 sezonunda Lecce ile olmak üzere iki kez Serie A'ya yükselmeyi başardı. Ayrıca, aynı Lecce ve Hellas Verona takımlarının başında Serie A'da küme düşmemeyi başardı.


    Hellas Verona FC, Marco Baroni'ye ve tüm teknik ekibine sıcak bir hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz."


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