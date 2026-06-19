Verona, Torino ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Baroni’yi resmen kadrosuna kattı

Granata kulübünün resmi açıklamasında belirtildiği üzere, "Torino Futbol Kulübü, teknik direktör Marco Baroni ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshettiğini duyurur. Kulüp, Baroni’ye kariyerinin devamında başarılar diler."
Baroni’nin görevden alınmasının ardından Roberto D’Aversa’nın geçici olarak görev yaptığı Torino’nun teknik direktörlüğü için Ignazio Abate seçildi.
Hellas'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Baroni ise Verona'ya geri dönüyor: "Verona - Hellas Verona FC, 1 Temmuz itibarıyla A Takım'ın teknik direktörlüğünü Marco Baroni'ye verdiğini duyurur. Baroni, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kulüple sözleşme imzaladı; sözleşmede 2029'a kadar uzatma opsiyonu da bulunmaktadır.
11 Eylül 1963’te Floransa’da doğan teknik direktör, 2023/24 sezonundaki deneyiminin ardından Hellas’ın teknik direktörlüğüne geri dönüyor. O sezon, takım Serie A’da küme düşmekten kurtulmuş ve ligi on üçüncü sırada tamamlamıştı. Daha önce de 2002/03 sezonunda Alberto Malesani’nin yardımcısı olarak sarı-mavi ekibin teknik kadrosunda yer almıştı.”