Verona, Sogliano'nun sözleşmesinin uzatılması resmiyet kazandı: Baroni ile teknik direktörlük görevi için görüşme

Verona - Hellas Verona FC, Spor Direktörü Sean Sogliano'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2029 tarihine kadar uzatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar.
“Tüm bu yıllar boyunca yetkinliğini, adanmışlığını ve Gialloblù davasına bağlılığını kanıtlamış olan Sean Sogliano ile profesyonel ilişkimizi daha da uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz – İcra Kurulu Başkanı Italo Zanzi’nin sözleri –. Hellas Verona'nın geleceği konusunda aynı hedefleri ve vizyonu paylaşıyoruz. Bu sözleşme uzatması, kulüp yönetiminin spor projesine devamlılık kazandırma ve kulüp için giderek daha sağlam temeller oluşturma isteğinin doğal bir ifadesidir.”
"Hellas Verona ile olan derin bağımı her zaman ifade ettim ve gösterdim ve bu kulüp ve taraftarlar için çalışmaya devam edebileceğim için mutluyum – Spor Direktörü Sean Sogliano'nun açıklamaları –. Geçen sezon zordu, şimdi sayfa çevirip daha güçlü ve kararlı bir şekilde yeniden başlama zamanı. Bizi başka bir zorlu mücadele bekliyor, ancak herkesin birliği ve çevremizin sağlamlığıyla herkese karşı gururla tek başımıza olmaya devam edebileceğiz. Bana olan güvenleri için kulüp yönetimine teşekkür ederim, her zaman Hellas Verona'ya güç".
Hellas Verona FC, Sean Sogliano’ya spor direktörlüğü görevinde başarılar diler.