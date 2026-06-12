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Sean SoglianoGetty Images

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Verona, Sogliano'nun sözleşmesinin uzatılması resmiyet kazandı: Baroni ile teknik direktörlük görevi için görüşme

Hellas Verona
Transfers
Serie B

Sportif direktörün sözleşmesinin uzatılması resmiyet kazandı. Teknik direktörlük koltuğu için eski Lazio ve Torino teknik direktörünün adı gündeme geldi.

Sean Sogliano, Verona'daki serüvenine devam edecek. Gialloblù'nun sportif direktörü, Pantaleo Corvino'nun yerine geçmesi için Lecce ile son dönemde görüşmeler yapmasına rağmen, Venedik bölgesindeki kulüple sözleşmesini üç yıl daha uzattı. Böylece yönetici, 2022'de başlattığı çalışmalarına Serie B'de de devam edecek.

Sportif direktör konusunda kararını veren Verona, artık gelecek sezonu planlayabilir. İlk adım olarak teknik direktör seçimi yapılacakve Marco Baroni bu konuda en güçlü aday olarak görülüyor.

  • SOGLIANO İLE İLERİ

    Sogliano, sözleşmesini üç yıl daha uzattı ve böylece Serie B'de kalmaya devam edecek. Önümüzdeki sezon, Verona'yı bir an önce Serie A'ya geri döndürmek amacıyla çalışacak.

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  • BASIN AÇIKLAMASI

    Verona - Hellas Verona FC, Spor Direktörü Sean Sogliano'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2029 tarihine kadar uzatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

    “Tüm bu yıllar boyunca yetkinliğini, adanmışlığını ve Gialloblù davasına bağlılığını kanıtlamış olan Sean Sogliano ile profesyonel ilişkimizi daha da uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz – İcra Kurulu Başkanı Italo Zanzi’nin sözleri –. Hellas Verona'nın geleceği konusunda aynı hedefleri ve vizyonu paylaşıyoruz. Bu sözleşme uzatması, kulüp yönetiminin spor projesine devamlılık kazandırma ve kulüp için giderek daha sağlam temeller oluşturma isteğinin doğal bir ifadesidir.”

    "Hellas Verona ile olan derin bağımı her zaman ifade ettim ve gösterdim ve bu kulüp ve taraftarlar için çalışmaya devam edebileceğim için mutluyum – Spor Direktörü Sean Sogliano'nun açıklamaları –. Geçen sezon zordu, şimdi sayfa çevirip daha güçlü ve kararlı bir şekilde yeniden başlama zamanı. Bizi başka bir zorlu mücadele bekliyor, ancak herkesin birliği ve çevremizin sağlamlığıyla herkese karşı gururla tek başımıza olmaya devam edebileceğiz. Bana olan güvenleri için kulüp yönetimine teşekkür ederim, her zaman Hellas Verona'ya güç".

    Hellas Verona FC, Sean Sogliano’ya spor direktörlüğü görevinde başarılar diler.

  • BARONI İLE GÖRÜŞME

    11 Haziran Perşembe günü Marco Baroni ile bir görüşme gerçekleştirildi. Torino ve Lazio'nun eski teknik direktörü, Verona kulübüyle bir anlaşmaya varmaya hazır: önümüzdeki günlerde taraflar, nihai bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürecek.