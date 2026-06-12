Verona, Sogliano'nun sözleşmesinin uzatılması resmiyet kazandı: Baroni ile teknik direktörlük görevi için görüşme

Sean Sogliano, Verona'daki serüvenine devam edecek. Gialloblù'nun sportif direktörü, Pantaleo Corvino'nun yerine geçmesi için Lecce ile son dönemde görüşmeler yapmasına rağmen, Venedik bölgesindeki kulüple sözleşmesini üç yıl daha uzattı. Böylece yönetici, 2022'de başlattığı çalışmalarına Serie B'de de devam edecek.

Sportif direktör konusunda kararını veren Verona, artık gelecek sezonu planlayabilir. İlk adım olarak teknik direktör seçimi yapılacakve Marco Baroni bu konuda en güçlü aday olarak görülüyor.