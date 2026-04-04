Fiorentina'nın ligde kalması, eski Manchester United kalecisi İspanyol David De Gea'nın ellerinde de. Viola için son derece zorlu geçen bu sezonda, De Gea ligin son aylarında Vanoli'nin takımını ayakta tutuyor. Küme düşmemek için hayati önem taşıyan Verona deplasmanında da 35 yaşındaki kaleci, maçın sonucunu belirleyen kritik kurtarışlar yaptı: Fiorentina, maçın bitimine on dakikadan biraz fazla bir süre kala Nicolò Fagioli'nin attığı golle 1-0 kazandı. Maç, her iki takımdan birer oyuncunun kırmızı kart görmesiyle 10'a 10 bitti; Gialloblù'dan Suslov ve konuk takımdan Gudmundsson oyundan atıldı.
Verona-Fiorentina, De Gea: "Tüm kurtarışlarımı hastanede yatan babama adıyorum"
DE GEA'NIN İTHAFI
Maçın en iyi oyuncusu seçilen De Gea, maç sonrası özel bir mesaj verdi: "Tüm kurtarışlarımı hastanede yatan babama adıyorum," dedi DAZN mikrofonlarına. "Sezonun en iyi maçını oynamadık, ama bazen hak ettiğimizden daha azını aldığımız oldu, bugün ise tam tersi oldu; futbol böyledir. Bugün bu maça odaklanmıştık çünkü küme düşmeme mücadelesinde henüz hiçbir şey başarmadık, sonra bize yeni bir motivasyon kaynağı olacak Avrupa kupaları var: Crystal Palace, tüm Premier League takımları gibi çok hücum eden ve küçük bir sahada oynayan bir takım, onlar güçlü ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
FIORENTINA'NIN PUAN DURUMU
Verona'ya karşı aldığı galibiyetle Fiorentina, ligde üst üste dördüncü maçını da yenilgisiz tamamladı; Conference League son 16 turunda Rakow ile oynadığı gidiş-dönüş maçları da hesaba katıldığında bu sayı altıya çıkıyor. Şu anda Serie A'da Viola, küme düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor, Üçüncü sıradan sonuncu sırada 27 puanla Lecce bulunuyor, ancak bu takımın bir maçı eksik (yarın Atalanta ile oynayacak). Vanoli'nin takımı ise Gialloblù'ya karşı kazandığı üç puan ve Pisacane'nin takımının Reggio Emilia'da Sassuolo'ya yenilmesinden yararlanarak Cagliari'yi geçtikten sonra 32 puana ulaştı.