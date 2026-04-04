Verona-Fiorentina, De Gea: "Tüm kurtarışlarımı hastanede yatan babama adıyorum"

Maçın en iyi oyuncusu seçilen De Gea, maç sonrası özel bir mesaj verdi: "Tüm kurtarışlarımı hastanede yatan babama adıyorum," dedi DAZN mikrofonlarına. "Sezonun en iyi maçını oynamadık, ama bazen hak ettiğimizden daha azını aldığımız oldu, bugün ise tam tersi oldu; futbol böyledir. Bugün bu maça odaklanmıştık çünkü küme düşmeme mücadelesinde henüz hiçbir şey başarmadık, sonra bize yeni bir motivasyon kaynağı olacak Avrupa kupaları var: Crystal Palace, tüm Premier League takımları gibi çok hücum eden ve küçük bir sahada oynayan bir takım, onlar güçlü ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."