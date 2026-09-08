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'Verilmesi en zor karar!' - Avrupa kadrolarından şaşırtıcı şekilde çıkarılan büyük isimli yıldızlar
Avrupa kadrolarında önemli isimler eksik
Avrupa kulüpleri, kıta çapındaki turnuvalar için kadro kayıt listelerini kesinleştirdi ve birçok yüksek profilli yıldız kadro dışında kaldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi genelinde teknik direktörler; sakatlıklar, transfer süreçleri ve kadro kontenjanı sınırlamaları nedeniyle zorlu kararlar vermek zorunda kaldı.
Dikkat çeken dışarıda kalan isimler arasında Liverpool kanat oyuncusu Federico Chiesa da yer alıyor. Chiesa, Andoni Iraola yönetiminde Daniel Munoz ve Bradley Barcola gibi yaz transferleri nedeniyle artan rekabet yüzünden listeye giremedi.
Wataru Endo da Liverpool'un tercihinde kadro dışı bırakıldı; orta sahada 21 yaşındaki James McConnell tercih edildi.
- Getty Images Sport
Avrupa şampiyonlarını kenara iten sakatlık darbeleri
Sakatlıklar, bu sezonun Şampiyonlar Ligi listelerindeki en dikkat çekici eksiklerin birçoğunu açıklıyor. İki kez Şampiyonlar Ligi kazanan Real Madrid savunmacısı Ferland Mendy, uzun süreli bir sakatlıktan dönüş sürecinde olduğu için kadroya alınmadı; sol bekte ise Marc Cucurella devreye giriyor.
Borussia Dortmund kaptanı Emre Can da mart ayında yaşadığı ciddi bağ sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdürdüğü için listede yer almıyor.
Benzer şekilde, Barcelona'nın yeteneği Roony Bardghji ile Dortmund orta sahası Giannis Konstantelias da ciddi diz sakatlıklarının ardından kadro dışı bırakıldı.
Kadro seçimindeki ikilemler ve mali sınırlamalar
Taktiksel ve düzenleyici kısıtlamalar, birkaç kulübü formda oyuncularla ilgili zorlu kararlar almaya zorladı. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, yazın 30 milyon sterline kadroya katılan Taylor Harwood-Bellis'i kadro dışı bırakmayı son derece zor bir karar olarak nitelendirdi; 17 yaşındaki yetenek Brian Madjo ise B listesi uygunluk kuralları nedeniyle kadroya giremedi.
Avrupa Ligi'nde Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Khephren Thuram'ı diz sorunları ve UEFA'nın getirdiği uzlaşma anlaşması kısıtlamaları nedeniyle kadroya almadı.
Como'da teknik direktör Cesc Fabregas, turnuva yönergelerine uymak için Maxence Caqueret'i dışarıda bıraktı.
- PRESSE SPORTS
Transfer çıkmazları kadro dışı kalmalara yol açıyor
Transfer döneminin sonuçları, bazı Avrupa kadrolarını da şekillendirdi. Monaco forveti Folarin Balogun, son gün Everton'a transferi son anda çöktüğü için kıta sahnesindeki maçları tribünden izleyecek.
Bu arada Bayer Leverkusen, Werder Bremen'deki kiralık döneminden dönmesinin ardından Victor Boniface'i kadroya dahil etmedi.
Kadro dışı kalan bu yıldızlar, yeni yılda olası yeniden kayıt fırsatlarını beklerken artık yerel turnuvalara odaklanacak.
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