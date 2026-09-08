Avrupa kulüpleri, kıta çapındaki turnuvalar için kadro kayıt listelerini kesinleştirdi ve birçok yüksek profilli yıldız kadro dışında kaldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi genelinde teknik direktörler; sakatlıklar, transfer süreçleri ve kadro kontenjanı sınırlamaları nedeniyle zorlu kararlar vermek zorunda kaldı.

Dikkat çeken dışarıda kalan isimler arasında Liverpool kanat oyuncusu Federico Chiesa da yer alıyor. Chiesa, Andoni Iraola yönetiminde Daniel Munoz ve Bradley Barcola gibi yaz transferleri nedeniyle artan rekabet yüzünden listeye giremedi.

Wataru Endo da Liverpool'un tercihinde kadro dışı bırakıldı; orta sahada 21 yaşındaki James McConnell tercih edildi.