Goal.com
Canlı
cm grafica serie b 2025 26 16.9Getty Images

Çeviri:

Venezia yükselmeyi garantiledi, Palermo ise belirsizliğini koruyor: Serie A'ya kim yükselecek?

Takvimler, puan durumu ve bahisçiler Serie B'ye yükselme mücadelesine dair ne diyor?

Serie B'de ilk sonuçların ortaya çıkmasına sadece yedi hafta kaldı ve puan tablosunun zirvesindeki durum netleşmeye başladı. 25/26 sezonunun son hafta içi maçları tamamlandı ve Venezia, Serie B'de geçirdiği sadece bir yılın ardından Serie A'ya dönüş yolunda ilerliyor gibi görünüyor. Giovanni Stroppa, "yükselişin sihirbazı" unvanını pekiştirebilir ve Cremonese'nin ardından, Lagunari'yi de İtalyan futbolunun zirvesine taşıyabilir. Dalgalı bir başlangıcın ardından Venezia formunu buldu ve Kasım ayından bugüne kadar Serie B'deki son yirmi maçta sadece bir kez (Modena karşısında) mağlup oldu. Lagün ekibi, üç puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor ancak Cumartesi günü ligin ikinci sıradaki takımı Monza ileoynayacakları maç hayati önem taşıyor.


Bianco'nun takımı, Venezia gibi, Cutrone'nin intikam arzusuna ve son 3 maçta 3 gol atan Petagna'nın gol formuna güvenerek hemen Serie A'ya dönmek istiyor. Frosinone, Monza'nın iki puan gerisinde ve bu sezon en uzun süre liderlik koltuğunda kalan takım olarak doğrudan yükselme trenine tutunmaya devam ediyor. Alvini'nin adamları son dönemde ufak bir düşüş yaşadı ancak bu, yaz transfer döneminde sıfır harcama ile inşa edilen muhteşem sezonu etkilemiyor.


Lider üçlü hızla ilerlerken, Ağustos ayında Serie A’ya uzun zamandır beklenen dönüşün en büyük adayı gibi görünen Palermo için aynı şey söylenemez. Bu durum, sadece Serie A’ya yükselme konusunda deneyimli bir teknik direktör olan Inzaghi’nin göreve getirilmesinden değil, aynı zamanda City Group’un yaz transfer döneminde yürüttüğü transfer kampanyasından da kaynaklanıyor. Rosanero, playoff yarı finallerinde karşılaşacakları takımlardan güvenli bir mesafede kalıyor, ancak sonuçlar açısından devamlılık eksikliği, doğrudan yükselme şansını yavaş yavaş zayıflatıyor. Monza'ya karşı alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından, Juve Stabia ile evinde sadece bir beraberlik (2-2) elde edildi: şu anda Inzaghi'yi Serie A'dan ayıran altı puan var.

  • PLAYOFFLARA KİM GİDİYOR?

    Beşinci ile sekizinci sıralar arasında playoff yarışının sonucu hâlâ belirsiz. Catanzaro ve Modena (bir maç eksiği ile) dördüncü sıraya ulaşma umudu ile takipçilerinden çok puan farkıyla sahip oldukları 'rahatlık' arasında bir ara noktada bulunurken, diğer tarafta Juve Stabia, Cesena, Avellino ve Sudtirol son iki sırayı paylaşmak için dörtlü bir mücadele veriyor.


    Juve Stabia (42 puan), geçen sezonki yükselişinin ardından playoff'lara dönme konusunda favori olmaya devam ediyor, 40 puanda kalan Cesena da öyle. Ancak tüm bunlar sadece kağıt üzerinde geçerli, çünkü hem "arılar" hem de "romanyalılar" beş maçtır üç puan alamıyor. Özellikle Cesena'da durum, Mignani'nin kovulması ve sürpriz bir şekilde gelen ancak takıma can vermeyen Ashley Cole ile oldukça gergin. Hafta ortası maçında Mantova, Bianconeri'yi 3-0 mağlup etti.


    Sezonun bu son bölümündeki sürpriz, Davide Ballardini'nin Avellino'su olabilir. Rahat bir şekilde ligde kalmak için göreve getirilen deneyimli teknik direktör, üst üste üç galibiyet aldı ve artık puan tablosuna bakmaya başladı.

    • Reklam

  • BÜYÜK TAKIMLARIN MAÇ TAKVİMİ

    Lider Venezia, Serie A'ya yükselme şansını özellikle önümüzdeki haftada belirleyecek: Monza ile oynayacağı maç, liderlik farkını açması anlamına gelebilir. Ardından Stroppa'nın takımı, Entella, Empoli, Bari ve Spezia gibi Serie C'ye düşmeme mücadelesinde olan takımlarla karşılaşacağı için bazı takımların küme düşmesinin "nedeni" olacak. Son haftada ise Venedikliler, Palermo'yu ağırlayacak.


    Monza için ise daha zorlu bir fikstür var; Venezia maçından sonra playoff yarışının tam ortasında olan Catanzaro ve Modena ile, zor günler geçiren Bari, Sampdoria ve Empoli gibi köklü takımlarla karşılaşacak. Frosinone için ise hem yükselme hem de playoff açısından hayati önem taşıyan üçüncü sıra için 10 Nisan'daki Palermo maçı çok önemli olacak. Liderlerle karşılaşmayacak, sadece Modena ile oynayacak.


    Palermo'ya gelince. Inzaghi'nin takımı hala doğrudan Serie A'ya yükselme şansını koruyor, ancak her şey Frosinone ile oynanacak maç ve son haftada Venezia ile oynanacak maça bağlı. Rosanero'nun Catanzaro'yu ağırlayacağı sondan bir önceki hafta da tehlikeli bir karşılaşma olacak.

  • BAHİSÇİLERE GÖRE B GRUBUNU KİM KAZANACAK?

    Bahisçiler için en büyük favori elbette Venezia olmaya devam ediyor; bu takımın Serie B'yi kazanmasına 1,35 ile 1,45 arasında oran veriliyor. Monza ise sadece üç puan farkla geride kalmasına rağmen güvenli bir mesafede takipte; bu takımın galibiyetine 3 ile 3,25 arasında oran veriliyor. Frosinone ise 10,00 ile 12,00 arasında yer alarak çift haneli oranlara sahip. Son olumsuz sonuçların ardından Palermo ise 40,00 ile 50,00 arasında yer alıyor.