Venezia yükselmeyi garantiledi, Palermo ise belirsizliğini koruyor: Serie A'ya kim yükselecek?

Serie B'de ilk sonuçların ortaya çıkmasına sadece yedi hafta kaldı ve puan tablosunun zirvesindeki durum netleşmeye başladı. 25/26 sezonunun son hafta içi maçları tamamlandı ve Venezia, Serie B'de geçirdiği sadece bir yılın ardından Serie A'ya dönüş yolunda ilerliyor gibi görünüyor. Giovanni Stroppa, "yükselişin sihirbazı" unvanını pekiştirebilir ve Cremonese'nin ardından, Lagunari'yi de İtalyan futbolunun zirvesine taşıyabilir. Dalgalı bir başlangıcın ardından Venezia formunu buldu ve Kasım ayından bugüne kadar Serie B'deki son yirmi maçta sadece bir kez (Modena karşısında) mağlup oldu. Lagün ekibi, üç puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor ancak Cumartesi günü ligin ikinci sıradaki takımı Monza ileoynayacakları maç hayati önem taşıyor.





Bianco'nun takımı, Venezia gibi, Cutrone'nin intikam arzusuna ve son 3 maçta 3 gol atan Petagna'nın gol formuna güvenerek hemen Serie A'ya dönmek istiyor. Frosinone, Monza'nın iki puan gerisinde ve bu sezon en uzun süre liderlik koltuğunda kalan takım olarak doğrudan yükselme trenine tutunmaya devam ediyor. Alvini'nin adamları son dönemde ufak bir düşüş yaşadı ancak bu, yaz transfer döneminde sıfır harcama ile inşa edilen muhteşem sezonu etkilemiyor.





Lider üçlü hızla ilerlerken, Ağustos ayında Serie A’ya uzun zamandır beklenen dönüşün en büyük adayı gibi görünen Palermo için aynı şey söylenemez. Bu durum, sadece Serie A’ya yükselme konusunda deneyimli bir teknik direktör olan Inzaghi’nin göreve getirilmesinden değil, aynı zamanda City Group’un yaz transfer döneminde yürüttüğü transfer kampanyasından da kaynaklanıyor. Rosanero, playoff yarı finallerinde karşılaşacakları takımlardan güvenli bir mesafede kalıyor, ancak sonuçlar açısından devamlılık eksikliği, doğrudan yükselme şansını yavaş yavaş zayıflatıyor. Monza'ya karşı alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından, Juve Stabia ile evinde sadece bir beraberlik (2-2) elde edildi: şu anda Inzaghi'yi Serie A'dan ayıran altı puan var.