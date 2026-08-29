Fernandez, Aston Villa ve Leeds United da dahil olmak üzere birçok Premier League kulübünün yoğun ilgisinin odağındaydı; ayrıca Almanya Bundesliga'dan da ciddi teklifler aldı. Ancak İtalya'nın en üst liginde Venezia'nın sportif projesi, gelişiminin bir sonraki aşaması için en ikna edici seçenek olarak öne çıktı. Düzenli olarak A takımda süre alma vaadinin yanı sıra, yurt dışındaki ilk deneyimine adım atan bir genç için İtalya'ya kültürel uyum sürecinin İngiltere ya da Almanya'ya kıyasla çok daha elverişli olacağı düşünüldü.