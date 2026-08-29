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Adhe Makayasa

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Venezia, Barcelona'nın harika çocuğu Toni Fernandez'i 4 milyon € karşılığında transfer etmek için anlaşmaya vardı; Barcelona ise kritik bir geri satın alma maddesini güvence altına aldı

Transfers
T. Fernandez
Barcelona
La Liga
Serie A
Venezia

Serie A'nın yeni ekibi Venezia, gelecek vadeden hücum yeteneği Toni Fernandez'i 4 milyon euro karşılığında transfer etmek için Barcelona ile sözlü anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki altyapı mezunu oyuncu, Katalonya'daki sözleşmesinin son yılına girmişti; bu da sportif direktör Deco'nun, gelecekte kritik geri satın alma korumalarını da içeren bir ayrılığa onay vermesine yol açtı.

  • Venezia sözlü anlaşmaya vardı

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Venezia'nın genç Barcelona hücum oyuncusunu 4 milyon € bonservis bedeliyle transfer etmek için sözlü anlaşmaya vardığını doğruladı. Sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kala, Katalan ekibinin yönetimi mevcut yaz transfer döneminde satışa onay verme kararı aldı. Anlaşmada ayrıca, İspanyol devinin uzun vadeli mali çıkarlarını korumak adına sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi de yer alıyor.

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    İtalyan projesi rakiplerini geride bırakıyor

    Fernandez, Aston Villa ve Leeds United da dahil olmak üzere birçok Premier League kulübünün yoğun ilgisinin odağındaydı; ayrıca Almanya Bundesliga'dan da ciddi teklifler aldı. Ancak İtalya'nın en üst liginde Venezia'nın sportif projesi, gelişiminin bir sonraki aşaması için en ikna edici seçenek olarak öne çıktı. Düzenli olarak A takımda süre alma vaadinin yanı sıra, yurt dışındaki ilk deneyimine adım atan bir genç için İtalya'ya kültürel uyum sürecinin İngiltere ya da Almanya'ya kıyasla çok daha elverişli olacağı düşünüldü.

  • Barcelona geri dönüş yolunu güvence altına aldı

    Barcelona'nın La Masia mezununun ayrılığına onay verme kararı, oyuncunun Katalonya'daki geleceğine kapının tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Sportif direktör Deco, kritik bir geri satın alma maddesini başarıyla müzakere etti ve bu sayede İspanyol devi, forvetin Serie A'da parlaması halinde onu yeniden kadrosuna katabilecek. Bu stratejik uzlaşma, Fernandez'e üst düzey takımda çok değerli bir tecrübe kazandırırken ileride Camp Nou'ya dönüş ihtimalini de koruyor.

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    Serie A sınavı bekliyor

    Venezia, İtalya'nın en üst liginde kalıcı olma mücadelesi verirken dikkat çeken genç transferini A takım kadrosuna entegre etmeyi hedefleyecek. Forvet, yaklaşan sonbahar milli ara öncesinde transfer işlemleri tamamlandığında ilk maçına hemen çıkabilir. Serie A'nın zorlu taktik gerekliliklerine uyum sağlamak, genç oyuncunun en üst profesyonel seviyedeki karakteri açısından belirleyici bir sınav olacak.

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