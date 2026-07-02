Michael Svoboda’nın Brighton’a transferini kesinleştirdikten sonra, Venezia, 2026 yaz transfer döneminde sekizinci transferini tamamlamaya bir adım kaldı. Toma Basic ve Thorir Helgason'u bedelsiz olarak kadrosuna kattıktan ve Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman ile Armel Bella-Kotchap'ı transfer ettikten sonra, Serie A'ya yeni yükselen kulüp, yeni bir santrfor transferini tamamlamaya çok yaklaştı.
AFP
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Venedik, yaz transfer döneminin sekizinci transferi yaklaşıyor: Albion Rrahmani için Sparta Prag ile ayrıntılar üzerinde görüşmeler sürüyor
RRAHMANI KİM?
Sky Sport’un haberine göre, 2000 doğumlu Kosovalı forvet Albion Rrahmani için Sparta Prag ile yürütülen görüşmeler son aşamaya geldi. Çek Cumhuriyeti liginde geçirdiği son sezonda Rrahmani, toplam 49 maça çıktı ve 16 gol attı; bunlardan biri Conference League'deydi. Ayrıca milli takım formasıyla 25 maça çıktı ve 7 gol attı.
OPERASYONUN RAKAMLARI
Sky Sport’a göre, Sparta Prag ile yapılan transfer anlaşması 7,5 milyon avroluk sabit ücret, 2 milyon avro ek ücret ve primler üzerinden sonuçlanacak. Taraflar, gelecekteki bir yeniden satıştan elde edilecek payın yüzdesine ilişkin son anlaşmazlıkları gidermek için sürekli temas halindeler ve her şey yolunda giderse, Rrahmani hafta sonu Venedik’e gelerek sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzalayabilir.