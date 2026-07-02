Venedik, yaz transfer döneminin sekizinci transferi yaklaşıyor: Albion Rrahmani için Sparta Prag ile ayrıntılar üzerinde görüşmeler sürüyor

Sky Sport’a göre, Sparta Prag ile yapılan transfer anlaşması 7,5 milyon avroluk sabit ücret, 2 milyon avro ek ücret ve primler üzerinden sonuçlanacak. Taraflar, gelecekteki bir yeniden satıştan elde edilecek payın yüzdesine ilişkin son anlaşmazlıkları gidermek için sürekli temas halindeler ve her şey yolunda giderse, Rrahmani hafta sonu Venedik’e gelerek sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzalayabilir.