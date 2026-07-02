Venedik, Thierry Correia’nın transferi resmen açıklandı: Kimdir ve transfer ücreti ne kadar?

Thierry Correia, 1999 doğumlu bir sağ bek olup, futbol kariyerine Sporting Lizbon’un altyapısında başlamıştır ve bu kulübün A takımında 7 maça çıkmıştır. 2019 yazında, Jorge Mendes’in menajerliğini yaptığı oyuncu, 12 milyon avroya Valencia’ya transfer olmuştur: İspanya’da toplam 160 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır.