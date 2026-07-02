Venedik, yaz transfer döneminin bu ilk günlerinde oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Serie A’ya yeni yükselen takım, sekizinci transferini resmi olarak tamamladı ve bugün Sparta Prag’ın forveti Albion Rrahmani konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Venedik yönetiminin gündeminde sadece forvetler yok; kulüp, kanat savunma oyuncusu Thierry Correia’nın transferini de duyurdu.
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Venedik, Thierry Correia’nın transferi resmen açıklandı: Kimdir ve transfer ücreti ne kadar?
BASIN AÇIKLAMASI
Venezia tarafından yayınlanan açıklama şu şekildedir: “Venezia FC, savunma oyuncusu Thierry Rendall Correia’nın kulübe katıldığını duyurur. Oyuncu, turuncu-siyah-yeşil kulüple 26/27 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalamış olup, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde sözleşme otomatik olarak yenilenecektir.”
THIERRY CORREIA KİM?
Thierry Correia, 1999 doğumlu bir sağ bek olup, futbol kariyerine Sporting Lizbon’un altyapısında başlamıştır ve bu kulübün A takımında 7 maça çıkmıştır. 2019 yazında, Jorge Mendes’in menajerliğini yaptığı oyuncu, 12 milyon avroya Valencia’ya transfer olmuştur: İspanya’da toplam 160 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır.