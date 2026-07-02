Venezia ve Serie A, Michael Svoboda’ya resmi olarak veda ediyor. Premier League kulübü Brighton, geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde öngörülen sözleşme fesih bedelini ödedikten sonra, 1998 doğumlu Avusturyalı savunma oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını kendi kanalları aracılığıyla duyurdu.
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Venedik – Svoboda’nın Brighton’a transferi resmiyet kazandı: 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı
VENEDİK'İN DUYURUSU
Venezia, oyuncusunun transferiyle ilgili bir açıklama yayınladı: “Venezia FC, savunma oyuncusu Michael Svoboda’nın Brighton & Hove Albion FC’ye kalıcı olarak transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurur. 2020/21 sezonunda turuncu-siyah-yeşil formaya kavuşan Svoboda, 138 maça çıkıp 5 gol attıktan sonra Venezia FC’den ayrılıyor ve zamanla kulübün son yıllarda kat ettiği yolun en tanınmış simgelerinden biri haline geldi. Lagün kentindeki kariyeri boyunca Avusturyalı savunma oyuncusu, Venezia FC’nin son üç Serie A’ya yükselme sürecinin tamamında ve en üst ligde oynanan iki sezonda yer aldı. Turuncu-siyah-yeşillerin Serie A’ya dönüşüyle sonuçlanan son sezonda kaptanlık pazubandını takarak takımı, Serie B şampiyonluğuyla taçlandırılan bir sezonda liderlik etti. Fedakarlık ruhu ve turuncu-siyah-yeşil renklere olan bağlılığıyla Michael, Venezia FC’nin yakın tarihinin en önemli sayfalarından bazılarına imza attı. Kulüp, Michael Svoboda’ya bu yıllarda gösterdiği özveri ve profesyonellik için teşekkür eder ve kariyerinin devamında hem kişisel hem de mesleki açıdan en büyük başarıları elde etmesini diler. İyi şanslar, Michael.”
BRIGHTON'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KONUŞUYOR
Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler de kulübün resmi internet sitesinden Svoboda’nın Venezia’dan transferiyle ilgili şu yorumda bulundu: “Michael, Venezia’da harika bir sezon geçirdi ve takımı şampiyonluğa taşıdı. Bizce, hem topu elimizde tutarken hem de topu rakibe kaptırdığımızda oyun tarzımıza kolayca uyum sağlaymasını sağlayacak bir dizi özelliğe sahip. Ayrıca, onun gelişi, güçlendirmeye çalıştığımız bir pozisyonda rekabeti artıracak ve bu yaz birçok kulübün onu transfer etmek istediğini düşünürsek, Brighton’a gelmeye karar vermesinden dolayı çok memnunum.”