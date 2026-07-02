Venedik – Svoboda’nın Brighton’a transferi resmiyet kazandı: 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı

Venezia, oyuncusunun transferiyle ilgili bir açıklama yayınladı: “Venezia FC, savunma oyuncusu Michael Svoboda’nın Brighton & Hove Albion FC’ye kalıcı olarak transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurur. 2020/21 sezonunda turuncu-siyah-yeşil formaya kavuşan Svoboda, 138 maça çıkıp 5 gol attıktan sonra Venezia FC’den ayrılıyor ve zamanla kulübün son yıllarda kat ettiği yolun en tanınmış simgelerinden biri haline geldi. Lagün kentindeki kariyeri boyunca Avusturyalı savunma oyuncusu, Venezia FC’nin son üç Serie A’ya yükselme sürecinin tamamında ve en üst ligde oynanan iki sezonda yer aldı. Turuncu-siyah-yeşillerin Serie A’ya dönüşüyle sonuçlanan son sezonda kaptanlık pazubandını takarak takımı, Serie B şampiyonluğuyla taçlandırılan bir sezonda liderlik etti. Fedakarlık ruhu ve turuncu-siyah-yeşil renklere olan bağlılığıyla Michael, Venezia FC’nin yakın tarihinin en önemli sayfalarından bazılarına imza attı. Kulüp, Michael Svoboda’ya bu yıllarda gösterdiği özveri ve profesyonellik için teşekkür eder ve kariyerinin devamında hem kişisel hem de mesleki açıdan en büyük başarıları elde etmesini diler. İyi şanslar, Michael.”