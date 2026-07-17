Akor Adams, önümüzdeki Serie A sezonunda sadece figüran rolünü oynamak istemeyen hırslı Venedik takımının hücum hattına liderlik etmeye hazır yeni dev oyuncudur. 2025 yılının Ocak ayında Sevilla'ya transfer olan (Montpellier'den gelen ve orada arka arkaya attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken) 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçen sezonu toplam 36 maçta 10 gol ve 3 asistle tamamladı.
AFP
Çeviri:
Venedik, Sevilla’dan Adams için rekor transfer ücreti ödedi: 18 milyon artı 5 milyon bonus üzerinden anlaşma sağlandı
23 MİLYON AVRO
Akor Adams, Venezia’ya transfer oluyor; artık gerçekten gerçekleşiyor. Sevilla ile anlaşma son aşamada; o kadar ki, forvet oyuncusu, Andalusya kulübü ile Krakow arasında oynanacak dostluk maçı için Polonya’ya gitmedi. Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, iki kulüp 18/19 milyon sabit ücret artı bonuslar olmak üzere, toplamda en fazla 23 milyonluk bir anlaşmaya vardı.
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