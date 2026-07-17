Akor Adams, Venezia’ya transfer oluyor; artık gerçekten gerçekleşiyor. Sevilla ile anlaşma son aşamada; o kadar ki, forvet oyuncusu, Andalusya kulübü ile Krakow arasında oynanacak dostluk maçı için Polonya’ya gitmedi. Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, iki kulüp 18/19 milyon sabit ücret artı bonuslar olmak üzere, toplamda en fazla 23 milyonluk bir anlaşmaya vardı.