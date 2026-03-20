Velasco'nun sert tavrı ve Gattuso'nun popüler olmayan kararı: Chiesa'yı milli takıma çağırmak neden doğru bir karar?

Chiesa'nın milli takıma seçilmesi pek popüler olmayan bir karar; Gattuso ise bu konuda cevap vermeye hazır. Rino, sorumluluklar karşısında hiçbir zaman geri adım atmadı; onu kadroya çağırdıysa, alternatif eksikliğinden değil, onun takıma katma değer sağlayacağına inandığı için bunu yaptı. Ve ona inanmak için nedenler var. 51 kez milli formayı giyen ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda (İsviçre'ye karşı yenilgi) İtalya forması giymemiş olan Liverpool'un şu anki 14 numarası, kadrodaki en çok milli maça çıkan forvet. Onu Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) ve Pio Esposito'dan (5) önce geliyor. Bu grup içinde milli takımda en çok maça çıkan üçüncü oyuncu; sadece Donnarumma (79) ve Barella'nın (68) gerisinde. Deneyimli bir oyuncu, eleme maçlarının önemini bilen, bu anın ne kadar hassas olduğunun farkında olan bir oyuncu. Kadrodaki hiç kimsede olmayan özelliklere sahip bir forvet, Merseyside'da özellikle zihinsel açıdan gelişti. Yedek kulübesinden çıkarak, yoğunluğu ve kalitesiyle gerçekten iz bırakabilir. Şu an için bu İtalya kadrosunda ilk 11'de yer alamayabilir, ancak bir koz olabilir.