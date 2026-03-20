Milli takımda, 19 ay sonra. Federico Chiesa yeniden mavi formayı giyiyor; Gattuso, Perşembe günü Bergamo'da oynanacak Kuzey İrlanda maçı için 28 kişilik kadroya onu dahil etmeye karar verdi. Bu maç, Meksika-ABD-Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmek için yapılacak iki hazırlık maçından ilki olacak. Liverpool'un forveti kadroda yer alırken, Bologna ve Udine'de iyi bir sezon geçirmesine rağmen kadroya alınmayan Bernardeschi ve Zaniolo ise maçı televizyon başında izleyecek. Teknik direktörün bu kararı, özellikle geçen sonbaharda yaşananların ardından, hiç de beklenenin aksine, bazı açılardan şaşırtıcı. Durumu daha net bir şekilde anlamak için, Ekim ayına geri dönüp, Chiesa'nın İtalya'dan gelen çağrıyı almayı reddetmesine bakmak gerekiyor. Nedeni neydi? Kendini fiziksel ve zihinsel olarak hazır hissetmiyordu. Bu gerekçe, Kasım ayında da, Moldova ve Norveç maçları için onu kadroda görmek isteyen Gattuso ile yaptığı görüşmeden sonra tekrar kullanıldı.
Velasco'nun sert tavrı ve Gattuso'nun popüler olmayan kararı: Chiesa'yı milli takıma çağırmak neden doğru bir karar?
GATTUSO İLE ORTAK KARAR
Chiesa'nın bu tutumu nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelse de, milli takım teknik direktörü de bu görüşü büyük ölçüde paylaşıyor: "Chiesa meselesi basit: Oyuncularımla çok konuşurum, onlara çok baskı yaparım. Fede ile her hafta uzun uzun sohbet ederiz ve benim ne düşündüğümü o da biliyor, ama sonuçta bir oyuncunun söylediklerine saygı duymak gerekir. Kendini %100 iyi hissetmiyor ve %100 iyi olmak istiyor." Gattuso, en iyi ihtimalle iki eleme maçı için onu kadroya çağırmakla doğru mu yaptı? İtalyan futbolunun geleceği için hayati önem taşıyan iki maç için, milli takım formasını iki kez reddeden bir oyuncuyu kadroya çağırmak doğru mu?
VELASCO: SERT YÜZLÜ
Julio Velasco'nun cevabı "hayır". Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ItalVolley'in teknik direktörüne göre, milli takım çağrısını reddedenlere yer yok: "Geçmişte milli takıma hayır diyenler, şimdi de kadro dışında kalacak. Kendi başına iyileşip sonra geri dönmeye karar veremezsin. Buna biz ve doktorlar karar vereceğiz." Elbette Federico Chiesa'dan bahsetmiyor, ancak sözleri tam da ona uyuyor. Ekim ve Kasım aylarında yaptığı reddedilmelerden sonra, pek çok kişi eski Juventus ve Fiorentina oyuncusunun mavi formayı giymesini istemiyor. Üstelik Liverpool'da bir sezon boyunca figüran rolünü oynadıktan sonra: 31 maç, 3 gol ve 3 asist, toplamda 600 dakikadan biraz fazla süre, maç başına ortalama 21 dakika.
GATTUSO HAKLI
Chiesa'nın milli takıma seçilmesi pek popüler olmayan bir karar; Gattuso ise bu konuda cevap vermeye hazır. Rino, sorumluluklar karşısında hiçbir zaman geri adım atmadı; onu kadroya çağırdıysa, alternatif eksikliğinden değil, onun takıma katma değer sağlayacağına inandığı için bunu yaptı. Ve ona inanmak için nedenler var. 51 kez milli formayı giyen ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda (İsviçre'ye karşı yenilgi) İtalya forması giymemiş olan Liverpool'un şu anki 14 numarası, kadrodaki en çok milli maça çıkan forvet. Onu Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) ve Pio Esposito'dan (5) önce geliyor. Bu grup içinde milli takımda en çok maça çıkan üçüncü oyuncu; sadece Donnarumma (79) ve Barella'nın (68) gerisinde. Deneyimli bir oyuncu, eleme maçlarının önemini bilen, bu anın ne kadar hassas olduğunun farkında olan bir oyuncu. Kadrodaki hiç kimsede olmayan özelliklere sahip bir forvet, Merseyside'da özellikle zihinsel açıdan gelişti. Yedek kulübesinden çıkarak, yoğunluğu ve kalitesiyle gerçekten iz bırakabilir. Şu an için bu İtalya kadrosunda ilk 11'de yer alamayabilir, ancak bir koz olabilir.