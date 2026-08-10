Chalobah, ilk mesajını Chelsea formasıyla yaşadığı en önemli anları gösteren bir fotoğraf serisiyle takip etti. Görseller, hayatının üçte ikisini Chelsea'yi temsil ederek geçiren bir oyuncunun fiziksel ve profesyonel dönüşümünü yansıtıyordu. Düşüncelerinde, kulübün duvarları içinde yaşadığı kişisel gelişime odaklandı; hayalleri olan bir çocuktan, dünyanın en zorlu liginde mücadele edebilen ve İngiltere ile uluslararası sahnede yer alan tecrübeli bir profesyonel sporcuya dönüşümünü anlattı.

"Dokuz yaşında, bir hayalle geldim ve hiç hayal etmediğim şekillerde o hayali yaşamış bir adam olarak ayrılıyorum. Bu yolculuk beni sınadı, yükseltti ve güçlendirdi. Her takım arkadaşıma, teknik direktörüme, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara, beni şekillendirdiğiniz için teşekkür ederim. Sahip olduğum her şeyi verdim ve bu kulübün olmama yardımcı olduğu kişiyle gurur duyuyorum," dedi Chalobah.