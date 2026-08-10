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'Veda etme zamanı' - Como'nun yeni transferi Trevoh Chalobah, 18 yılın ardından Chelsea'ye duygusal bir veda mesajı yazdı
Stamford Bridge'de 18 yıllık yolculuğun sonu
Chalobah, pazar günü İtalya ekibine yaptığı ses getiren transfer resmiyet kazandıktan sonra Chelsea'ye gözyaşları içinde son kez veda etti. 27 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, ilkokul öğrencisiyken katıldığı kulüpte yaklaşık yirmi yıla yayılan dönemini noktalayarak Batı Londra'dan ayrılıyor.
Taraftarlara ve gelişimi boyunca kendisini destekleyen kulüp çalışanlarına seslenmek için sosyal medyaya başvuran savunmacı, kulüp formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 151 maçın ardından kendisine sunulan fırsatlar için minnettarlığını dile getirmekten geri durmadı. Duygusal paylaşımında, "18 yılın ardından Chelsea'ye veda etme zamanı" diye yazdı.
- AFP
Yaşanmış bir rüya ve yerine getirilmiş bir amaç
Chalobah, ilk mesajını Chelsea formasıyla yaşadığı en önemli anları gösteren bir fotoğraf serisiyle takip etti. Görseller, hayatının üçte ikisini Chelsea'yi temsil ederek geçiren bir oyuncunun fiziksel ve profesyonel dönüşümünü yansıtıyordu. Düşüncelerinde, kulübün duvarları içinde yaşadığı kişisel gelişime odaklandı; hayalleri olan bir çocuktan, dünyanın en zorlu liginde mücadele edebilen ve İngiltere ile uluslararası sahnede yer alan tecrübeli bir profesyonel sporcuya dönüşümünü anlattı.
"Dokuz yaşında, bir hayalle geldim ve hiç hayal etmediğim şekillerde o hayali yaşamış bir adam olarak ayrılıyorum. Bu yolculuk beni sınadı, yükseltti ve güçlendirdi. Her takım arkadaşıma, teknik direktörüme, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara, beni şekillendirdiğiniz için teşekkür ederim. Sahip olduğum her şeyi verdim ve bu kulübün olmama yardımcı olduğu kişiyle gurur duyuyorum," dedi Chalobah.
Cobham Akademisi için bilgece sözler
Chalobah, kulübe teşekkür etmekle yetinmeyip platformunu, şu anda Chelsea'nin Cobham antrenman tesisinde yeteneklerini geliştiren yeni nesil oyunculara rehberlik ve cesaret vermek için de kullandı. Savunmacı, Ipswich Town, Huddersfield Town ve Lorient'e gittiği çeşitli kiralık dönemleri geride bırakmış olmasıyla, sık sık azmin bir örneği olarak gösterildi.
Chalobah, "Genç oyunculara şunu söylemek istiyorum: Yol her zaman pürüzsüz olmayacak. Ama hazır olun, pozitif kalın ve inancınızı koruyun. Tanrı'nın zamanı her zaman doğrudur. Hepinize teşekkür ederim, gerçekten, sevgi ve minnetle" diye ekledi.
- Getty Images
Como ile Serie A'da yeni bir sayfa
Chalobah artık dikkatini İtalya'daki yeni bir meydan okumaya çeviriyor; eski Chelsea orta saha oyuncusu Cesc Fabregas'ın liderliğinde büyük ilgi çeken Como projesine katılıyor. Yeni teknik direktörünün etkisi hakkında konuşan Chalobah, transfer sürecinin doğrudan iletişimle nasıl şekillendiğini anlattı.
Chalobah, “Cesc'le yaptığım görüşme gerçekten çok iyiydi, beni ne kadar istediğini gösterdi” dedi. "Cesc'i tanıyorum, tabii ki Chelsea'de bulundu ve ben daha gençken onunla birlikte antrenman yaptım. Şimdi onun yönetiminde oynayacak olmak açıkçası harika olacak. Kesinlikle elimden geleni vereceğim. Bu yeni yolculuk için heyecanlıyım."
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