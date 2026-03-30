"Ve onun surat asmasını görmek istemiyorum!" - Sam Allardyce, ideal İngiltere Dünya Kupası forvet hattını açıklarken Jude Bellingham'ı yedek kulübesine gönderdi
Big Sam, Real Madrid'in süperstarını görmezden geldi
Taraftarları ikiye bölecek bir açıklamayla eski teknik direktör Allardyce, Bellingham'ın 2026 Dünya Kupası'nda kendi tercih ettiği ilk 11'de yer almayacağını açıkladı. Footy Accumulators'ın"No Tippy Tappy Football" adlıpodcast'ine konuk olan 71 yaşındaki teknik adam, Harry Kane'in arkasında yer alacak bu kritik yaratıcı rolü için formda olan bir oyuncuyu tercih edeceğini belirtti.
Tuchel'in sisteminde Rogers, Bellingham'ın önüne geçti
Allardyce, “10 numara pozisyonunda Morgan Rogers’ı oynatırdım. Bu arada, bu zor bir seçim çünkü Phil Foden, Cole Palmer ve Jude Bellingham da var,” dedi. Bu kararı, yorumcular arasında giderek yaygınlaşan bir eğilimi yansıtıyor; zira Alan Shearer de kısa süre önce kendi tahmin ettiği kadroda İngiltere’nin en tanınmış dünya yıldızlarından bazılarını dışarıda bırakmayı tercih etmişti.
Allardyce’ın önerdiği forvet hattında Aston Villa’nın yıldızı Rogers merkezde yer alırken, onu hızlı kanat ikilisi destekliyor. Allardyce, “Sağda Bukayo Saka, solda Anthony Gordon, önde Harry Kane ve ortada Rogers’ı oynatırdım. Bellingham'ı yedek kulübesinde tutardım ve onun surat asmasını istemem! Bence Thomas Tuchel oldukça acımasız ve bir değişiklik yapması gerekirse, bunu yapacaktır. Seçimleri konusunda basından ne kadar baskı görürse görsün, bunu umursamayacaktır. Takım için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapacaktır."
Trent Alexander-Arnold sorunu
Allardyce, Bellingham'ı yedek kulübesinde tutmaktan memnun olsa da, Tuchel'in Trent Alexander-Arnold'u kadroya almama kararından pek de ikna olmuş değil. Real Madrid'in savunma oyuncusu, son kadrolarda dikkat çeken bir eksiklik olarak göze çarpıyor ve bu durum, Alman teknik direktörün yönetimindeki geleceği hakkında yoğun spekülasyonlara yol açıyor. Allardyce, bu dışlanma karşısında şaşkın olduğunu itiraf ederken, oyuncunun İspanya'daki dönüştürücü deneyimini kadroda yer alması için bir neden olarak gösterdi.
Allardyce, "Trent Alexander-Arnold'un kadroya alınmamasını tam olarak anlayamıyorum" dedi. "Onun nitelikleri ve Real Madrid'deki deneyimi onu daha da iyi hale getirmiş olacağı için bunu anlayamıyorum. Real Madrid'de deneyim kazanan herkes daha iyi bir oyuncu olur. Başlangıçta zorluklar yaşadı, ancak uyum sağlamış görünüyor ve şu anda düzenli olarak oynuyor. Kalitesini görmezden gelemezsiniz. Defansif olarak biraz şüpheli, ancak kalitesi nedeniyle bu durum nadiren yaşanıyor.”
Tuchel'in taktiksel 'sportif tercihi'
Alexander-Arnold'u çevreleyen tartışmalar, aralarında bir anlaşmazlık olabileceğine dair haberlerle daha da alevlendi; ancak Tuchel, ikilinin doğrudan görüştüğünü doğruladı ve kadroya alınmamasının tamamen "sporcu seçimi" nedeniyle olduğunu vurguladı. "Trent gibi bir oyuncuyu kadroya almadığınızda ortalıkta gürültü kopacağını biliyorum," diye itiraf etti İngiltere teknik direktörü. "Telefonla görüştük. Durumu açıklamaya çalıştım ama bunu kabul etmek zorunda. Sadece bir tercih. Sporcu tercihi ve zor bir tercih." Dünya Kupası yaklaşırken, Tuchel'in nihai kadro seçimi uluslararası futbolda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.