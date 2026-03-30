"Ve onun surat asmasını görmek istemiyorum!" - Sam Allardyce, ideal İngiltere Dünya Kupası forvet hattını açıklarken Jude Bellingham'ı yedek kulübesine gönderdi

Allardyce, “10 numara pozisyonunda Morgan Rogers’ı oynatırdım. Bu arada, bu zor bir seçim çünkü Phil Foden, Cole Palmer ve Jude Bellingham da var,” dedi. Bu kararı, yorumcular arasında giderek yaygınlaşan bir eğilimi yansıtıyor; zira Alan Shearer de kısa süre önce kendi tahmin ettiği kadroda İngiltere’nin en tanınmış dünya yıldızlarından bazılarını dışarıda bırakmayı tercih etmişti.

Allardyce’ın önerdiği forvet hattında Aston Villa’nın yıldızı Rogers merkezde yer alırken, onu hızlı kanat ikilisi destekliyor. Allardyce, “Sağda Bukayo Saka, solda Anthony Gordon, önde Harry Kane ve ortada Rogers’ı oynatırdım. Bellingham'ı yedek kulübesinde tutardım ve onun surat asmasını istemem! Bence Thomas Tuchel oldukça acımasız ve bir değişiklik yapması gerekirse, bunu yapacaktır. Seçimleri konusunda basından ne kadar baskı görürse görsün, bunu umursamayacaktır. Takım için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapacaktır."