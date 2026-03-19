Harry Kane, Avrupa'nın tartışmasız penaltı kralıdır; bu çoktan kesinleşmiştir. Hiçbir üst düzey oyuncu, 32 yaşındaki İngiliz kadar penaltı noktasından bu kadar güvenilir bir şekilde gol atamaz. Kendi sözlerine inanacak olursak, Kane, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta Bergamo'ya karşı alınan 4-1'lik galibiyette penaltı atma sanatını yepyeni bir seviyeye taşımıştır.
"Ve aynen öyle oldu": Harry Kane, Bayern Münih'in Atalanta Bergamo'ya karşı kazandığı maçtaki çılgın penaltı taktiğini açıkladı
İlk yarının ortalarında, Kane'in şutu elle engellendiği için FC Bayern'e penaltı verildi. Elbette penaltıyı kendisi kullandı – ama kaçırdı. Ancak Atalanta kalecisi Marco Sportiello çizgisini erken terk ettiği için penaltı tekrarlandı – ve bu sefer Kane golü attı. Şanslıydı denilebilir. Ancak Kane daha sonra şöyle açıkladı: "Taktik işe yaradı."
Harry Kane, tekrar atılan penaltıdaki taktiğini açıklıyor
Kane, karışık bölgede yaptığı açıklamada, maç öncesinde "tabii ki" Sportiello'nun penaltı atışlarındaki davranışlarını gösteren videoları izlediğini söyledi. "Orada onun çizgisinin kenarına doğru gitmeyi sevdiğini gördüm. Şunu biliyordum: Eğer durursam, onun çok fazla öne çıkma ihtimali yüksek. Ve aynen öyle oldu. Tepkime bakılırsa, onu hemen tekrar denemek istediğim anlaşılıyor."
Gerçekten de Kane, kendi standartlarına göre alışılmadık derecede uzun süre bekledi. Sportiello bir adım öne çıktı ve çok ortadan gelen şutu kurtardı. Bunun üzerine Kane hemen hakem Benoit Bastien'e yöneldi ve hakem tekrar atışına karar verdi.
Yani başından beri planı Sportiello'yu tuzağa düşürmek miydi? "Evet," diye yanıtladı Kane. İkinci denemede ise "daha çok zihin oyunları" söz konusuydu. "Belki de tekrar durduracağımı düşünmüştür. Ama bu sefer köşe vuruşunu tercih ettim." Sportiello, Kane'in bakış açısından sola atladı, o ise sağ alt köşeye vurdu. "Buna hazırlıklıydım," diye bitirdi Kane. "Neyse ki işe yaradı."
Harry Kane, 2-0'lık skor hakkında: "Kariyerimin en sevdiğim gollerinden biri"
Bergamo karşısında attığı penaltı, Kane'in bu sezon penaltıdan attığı 15. gol oldu. Sadece Ağustos ayında DFB Kupası'nda Wehen Wiesbaden'e karşı ve Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye karşı penaltı kaçırdı. Kane, bu sezon 39 maçta toplam 47 gol attı. Şu anda Avrupa'nın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı sıralamasında açık ara lider durumda.
1-0'lık skoru getiren taktiksel şaheserin ardından Kane, ikinci yarının başında Atalanta karşısında rüya gibi bir golle skoru 2-0'a çıkardı. Ceza sahası sınırında iki Bergamo oyuncusuna karşı topu güçlü bir şekilde kontrol ettikten sonra dönerek sol üst köşeye sert bir şutla golü attı. "Bu, kariyerimdeki en sevdiğim gollerden biriydi," dedi Kane. "Bu, becerilerimin bir karışımıydı - topu kontrol etmek, biraz boşluk bulmak için vücudumu kullanmak ve ardından yüksek seviyede bir vuruş yapmak."
Kane, Bergamo karşısında üç maç aradan sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı. Borussia Mönchengladbach maçında baldır problemi nedeniyle forma giyememişti, Atalanta ile oynanan ilk maçta teknik direktör Vincent Kompany onu dinlendirmişti ve hafta sonu Bayer Leverkusen maçında ise sadece oyuna sonradan girmişti. Manuel Neuer (sakat) ve Joshua Kimmich (ceza) eksikliği nedeniyle Kane, ilk 11'e geri döndüğü maçta bu sezon üçüncü kez kaptanlık pazubandını taktı ve FC Bayern'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline güvenle taşıdı.
Harry Kane: Bu sezonki performans istatistikleri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Bundesliga 25 30 5 Şampiyonlar Ligi 9 10 - DFB Kupası 4 6 - Süper Kupa 1 1 -
Sıkça sorulan sorular
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.