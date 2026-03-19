"Ve aynen öyle oldu": Harry Kane, Bayern Münih'in Atalanta Bergamo'ya karşı kazandığı maçtaki çılgın penaltı taktiğini açıkladı

Kane, karışık bölgede yaptığı açıklamada, maç öncesinde "tabii ki" Sportiello'nun penaltı atışlarındaki davranışlarını gösteren videoları izlediğini söyledi. "Orada onun çizgisinin kenarına doğru gitmeyi sevdiğini gördüm. Şunu biliyordum: Eğer durursam, onun çok fazla öne çıkma ihtimali yüksek. Ve aynen öyle oldu. Tepkime bakılırsa, onu hemen tekrar denemek istediğim anlaşılıyor."

Gerçekten de Kane, kendi standartlarına göre alışılmadık derecede uzun süre bekledi. Sportiello bir adım öne çıktı ve çok ortadan gelen şutu kurtardı. Bunun üzerine Kane hemen hakem Benoit Bastien'e yöneldi ve hakem tekrar atışına karar verdi.

Yani başından beri planı Sportiello'yu tuzağa düşürmek miydi? "Evet," diye yanıtladı Kane. İkinci denemede ise "daha çok zihin oyunları" söz konusuydu. "Belki de tekrar durduracağımı düşünmüştür. Ama bu sefer köşe vuruşunu tercih ettim." Sportiello, Kane'in bakış açısından sola atladı, o ise sağ alt köşeye vurdu. "Buna hazırlıklıydım," diye bitirdi Kane. "Neyse ki işe yaradı."