"Vay canına, tebrikler!" - Thierry Henry, Anthony Gordon'un İspanyolca konuşmasına tepki gösterdi ve İngiliz kanat oyuncusunun Barcelona'da nasıl bir performans sergileyeceğini düşündüğünü açıkladı

Henry, Gordon'un forvet hattının her yerinde oynayabilme yeteneğini en önemli gücü olarak gösterdi ve bu özelliklerin, Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın sergilemesi beklenen hücum futboluna çok uygun olacağını düşünüyor.

Gordon'un futbol profilini değerlendiren Henry, Betway'e şunları söyledi: "Anthony Gordon'un olağanüstü futbol oynayan bir takımda büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. Rakip takımlar size 1'e 1 pozisyonlar bırakacak, o da arka alana koşarak rakip savunmayı açabilir ve gol vuruşunda çok iyidir. Newcastle'da olduğu gibi sol, sağ ve ortada oynayabilir.

"Bu onun için bir hayalin gerçekleşmesi ve Dünya Kupası öncesinde bunu halletti, böylece bu yaz yapması gerekenlere odaklanabilir. Bu, Barcelona için de harika bir hamle. İşlerini erken hallettiler çünkü Dünya Kupası sırasında oyuncularla konuşmak kolay değil. Umarım onun için büyük bir etki yaratır ve her şey yolunda gider gibi görünüyor."