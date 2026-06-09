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"Vay canına, tebrikler!" - Thierry Henry, Anthony Gordon'un İspanyolca konuşmasına tepki gösterdi ve İngiliz kanat oyuncusunun Barcelona'da nasıl bir performans sergileyeceğini düşündüğünü açıkladı
Henry, Gordon'un Barcelona'nın oyun stiline uyum sağlayacağına inanıyor
Henry, kanat oyuncusunun Newcastle'dan 80 milyon avro (69,3 milyon sterlin) tutarında bir transfer ücreti karşılığında Katalan kulübüne transfer olmasının ardından, Gordon'un Barcelona'da başarılı olmak için gerekli niteliklere sahip olduğuna inanıyor. Eski Barcelona yıldızı, Gordon'un hızının, çok yönlülüğünün ve bire bir durumlarda savunmacıları aşma yeteneğinin Blaugrana'nın hücumuna güç katacağını vurguladı.
- AFP
Henry, Gordon'un niteliklerini ve profesyonelliğini övüyor
Henry, Gordon'un forvet hattının her yerinde oynayabilme yeteneğini en önemli gücü olarak gösterdi ve bu özelliklerin, Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın sergilemesi beklenen hücum futboluna çok uygun olacağını düşünüyor.
Gordon'un futbol profilini değerlendiren Henry, Betway'e şunları söyledi: "Anthony Gordon'un olağanüstü futbol oynayan bir takımda büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. Rakip takımlar size 1'e 1 pozisyonlar bırakacak, o da arka alana koşarak rakip savunmayı açabilir ve gol vuruşunda çok iyidir. Newcastle'da olduğu gibi sol, sağ ve ortada oynayabilir.
"Bu onun için bir hayalin gerçekleşmesi ve Dünya Kupası öncesinde bunu halletti, böylece bu yaz yapması gerekenlere odaklanabilir. Bu, Barcelona için de harika bir hamle. İşlerini erken hallettiler çünkü Dünya Kupası sırasında oyuncularla konuşmak kolay değil. Umarım onun için büyük bir etki yaratır ve her şey yolunda gider gibi görünüyor."
Dilsel dönüşümden etkilendim
Saha dışında Gordon, tanıtım basın toplantısının bir bölümünde İspanyolca konuşarak dikkatleri üzerine çekti. Henry, bu hareketi yeni ortama uyum sağlama ve taraftarlarla bağ kurma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.
"Evet, ama zaten yapman gereken de bu – bir yere geldiğinde uyum sağlamak," diye ekledi Henry. "Bu, onun bulunduğu yeri şimdiden anladığının bir işareti.
"Her zaman, bir yere geldiğinde, basının ve taraftarların seni anlayabilmesi için o dili konuşmaya çaba göstermen gerektiğini düşünmüşümdür. Bunu gördüğümde, 'Vay canına, aferin dostum' dedim."
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Önce Dünya Kupası'na odaklan
Şimdi dikkatler, Gordon'un İspanyol futboluna uyum sürecine ve Flick'in hücum düzenindeki rolüne yönelecek. Kanat oyuncusunun hem saha içinde hem de saha dışında hızlı bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.
Ancak, Katalonya'daki kariyerine başlamadan önce Gordon, öncelikle 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımındaki görevlerine odaklanacak. Üç Aslanlar, Çarşamba günü Kosta Rika ile son hazırlık maçını oynayacak, ardından gelecek hafta L Grubu'nda Hırvatistan ile turnuvaya başlayacak. Bu grupta ayrıca Gana ve Panama da yer alıyor.