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'Vay canına' - Roy Keane, Dünya Kupası'nda futbolcuların eşlerinin giydiklerine öfkelendi
Keane, WAG’leri hedef alıyor
İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmesi, taraftarlar ve oyuncuların aileleri arasında sevinç coşkusuna yol açtı; ancak maçtan bir gün sonra Keane’in dikkati tamamen başka bir konuya yönelmişti. Gary Neville ile “The Overlap” programında yaptığı sohbet sırasında, eski İrlanda Cumhuriyeti milli futbolcusu, futbolla ilgili en büyük hayal kırıklıklarından birini dile getirdi.
Keane, oyuncuların eşleri ve partnerlerinin sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu kişiselleştirilmiş formalar giymelerini özellikle eleştirdi. Yorumları, panelde hızla bir tartışma başlattı; Wright ise buna karşı çıkarak, büyük bir uluslararası turnuva sırasında aile üyelerinin destek göstermesinde bir sakınca olmadığını savundu.
- AFP
Keane ve Wright, forma geleneği konusunda çatıştı
"101 Numaralı Oda"ya neyi sürgün edeceği sorulduğunda Keane, bu akımı hemen öne çıkardı.
"Ah, forma mı? Dünya Kupası'nda tüm oyuncuların eşleri ve aileleri maça gittiğinde, tüm eşlerin sırtında oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu formalar giymesi, vay canına," dedi Keane. "Çocuklar sorun değil, ama eşlerin ve partnerlerin sırtında isimleri yazılı formalar giymesi, vay canına."
Wright ise farklı bir görüş ortaya koyarak şöyle yanıt verdi: "Bunun bir sakıncası yok bence."
Keane daha sonra eleştirisini daha da sertleştirerek şöyle dedi: "Bu konuda benimle aynı fikirde değil misin? Bir yıl sonra çoğu ayrılıyor. Ve hepsi fotoğraf çektiriyor, arkadaki Jimmy ya da Johnny'yi işaret ediyorlar, vay canına. Kiminle evli olduğunuzu biliyoruz. Çocuklar için sorun yok, ama partnerlerin giymesi saçmalık. Hepsi aynı aile tribününde oturuyor, 'Benim formam var, seninki var mı?' diye soruyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum."
Wright bu uygulamayı bir kez daha savundu ve şunları ekledi: "Bana göre sorun yok Roy. Kocası oynuyor ve o da onunla gurur duyuyor, onun formasını giymek istiyor; durum bu kadar basit."
Keane, Dünya Kupası kültürünü sorguluyor
Keane’in ana argümanı, bu eğilimin kulüp futboluna kıyasla uluslararası turnuvalarda çok daha yaygın olduğu gerçeğine odaklanıyordu. Eski orta saha oyuncusu, oyuncular İngiltere milli takımını temsil ederken eşlerinin neden kişiselleştirilmiş formalar giydiğini, ancak iç saha sezonunda nadiren aynı şeyi yaptıklarını sorguladı.
Keane, “Bunu sadece Dünya Kupası’nda yapıyorlar; Old Trafford’da ya da Anfield’da her hafta böyle bir şey görmüyorsunuz,” diye ekledi. “Peki, Dünya Kupası’nın nesi var? Bir kadının, ‘Bugün sırtında kocamın adı yazılı bir futbol forması giyeceğim,’ dediğini hayal edin.”
- Getty Images Sport
İngiltere, Dünya Kupası mücadelesine devam ediyor
Bu tartışma, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere kampında farklı bir atmosferin hakim olduğu bir dönemde gündeme geldi. Teknik direktörün, Gareth Southgate döneminde uygulanan bazı kısıtlamaları gevşeterek, turnuva süresince eşlerin takımın antrenman kampını ziyaret etmesine izin verdiği bildiriliyor. Hırvatistan’ı mağlup ettikleri maçın ardından, Üç Aslanlar’ın oyuncuları aile üyeleriyle kutlama yaparken görüldü. Ancak oyuncular artık dikkatlerini, Salı günü Boston Stadyumu’nda L Grubu’nun ikinci maçında Gana ile oynayacakları karşılaşmaya verecekler.