'Vay canına' - Roy Keane, Dünya Kupası'nda futbolcuların eşlerinin giydiklerine öfkelendi

"101 Numaralı Oda"ya neyi sürgün edeceği sorulduğunda Keane, bu akımı hemen öne çıkardı.

"Ah, forma mı? Dünya Kupası'nda tüm oyuncuların eşleri ve aileleri maça gittiğinde, tüm eşlerin sırtında oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu formalar giymesi, vay canına," dedi Keane. "Çocuklar sorun değil, ama eşlerin ve partnerlerin sırtında isimleri yazılı formalar giymesi, vay canına."

Wright ise farklı bir görüş ortaya koyarak şöyle yanıt verdi: "Bunun bir sakıncası yok bence."

Keane daha sonra eleştirisini daha da sertleştirerek şöyle dedi: "Bu konuda benimle aynı fikirde değil misin? Bir yıl sonra çoğu ayrılıyor. Ve hepsi fotoğraf çektiriyor, arkadaki Jimmy ya da Johnny'yi işaret ediyorlar, vay canına. Kiminle evli olduğunuzu biliyoruz. Çocuklar için sorun yok, ama partnerlerin giymesi saçmalık. Hepsi aynı aile tribününde oturuyor, 'Benim formam var, seninki var mı?' diye soruyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum."

Wright bu uygulamayı bir kez daha savundu ve şunları ekledi: "Bana göre sorun yok Roy. Kocası oynuyor ve o da onunla gurur duyuyor, onun formasını giymek istiyor; durum bu kadar basit."