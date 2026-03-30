Getty Images Sport
Çeviri:
"Vay canına, Old Trafford'da oynuyorum!" - Joshua Zirkzee, transfer söylentilerine yol açmasına rağmen Man Utd'nin o efsanevi şarkısının hâlâ tüylerini diken diken ettiğini açıkladı
Efsanevi atmosfer, Zirkzee'yi hayran bırakıyor
Zirkzee, Old Trafford'a içten bir övgüde bulunarak, kulüpte geçirdiği iki yılın ardından hâlâ kendisini hayran bırakan stadyumun eşsiz "havasını" anlattı. Bologna'dan transfer olduğundan bu yana, 24 yaşındaki oyuncu ilk maçında galibiyet yaşamanın mutluluğunu ve düzenli süre alamamasına neden olan teknik direktör değişikliği gibi zorlukları da yaşadı; ancak United taraftarlarıyla kurduğu bağ, onun için hâlâ en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.
- AFP
"Dünyada eşi benzeri yok"
Maç günü deneyimini kulüp medyasınaanlatan Zirkzee, ortamın yoğunluğunu ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlandı. Forvet, “Bunun gibisi yok bence,” diye açıkladı. "Maçtan önce 'United Road' şarkısını söylemeye başladıklarında, sen de... Maçta oynuyor olsan bile, bazen etrafına bakıp 'Vay canına, Old Trafford'da oynuyorum' diyorsun. Bu çok özel bir şey, bunu hissedebiliyorsun. Açıklaması zor bir duygu ama stadyumda, tarihin ve bu kulüpte oynamış büyük oyuncuların yarattığı bir enerji, bir aura var.”
“Tek söyleyebileceğim şey, bu taraftarların önüne çıkabilecek durumda olduğum için gerçekten minnettar olduğum. Stadyum, taraftarlar... İnanılmaz. Bence bu gezegende bunun gibisi yok.”
Serie A'dan gelen ilginin gölgesinde belirsiz bir gelecek
Forvetin kulübe olan sevgisini kamuoyuna açıkça göstermesi, İngiltere'deki kariyerinin erken sona erebileceğine dair haberlerin dolaştığı bu karmaşık dönemde gerçekleşiyor. 2026 yılında düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanan Hollanda milli takım oyuncusu, mevcut teknik kadro altında üstlendiği yedek rolünden dolayı "morali bozuk ve üzgün" olduğu bildiriliyor. Nitekim, Juventus ve Roma'nın durumunu takip ettiği düşünülen İtalya'ya olası bir dönüşle ilgili söylentiler giderek artıyor.
- AFP
Michael Carrick yönetimindeki dönem
Şu an için Zirkzee, Michael Carrick yönetimindeki yakın geleceğe odaklanmış durumda. Teknik direktörün göreve başladığı ilk maçlarda onu sahalardan uzak tutan hafif bir sakatlıktan döndükten sonra, forvet oyuncusu sadece yedek olarak sahaya çıkabildi. Ancak, kadroda deneyimli hücum seçeneklerinin yetersiz olduğu bir dönemde kulüp yönetiminin, oyuncunun ayrılmasına izin verme konusunda tereddüt ettiği bildiriliyor. Sezonun sonuna yaklaşırken, Hollanda milli takım oyuncusu kulübün sezonu güçlü bir şekilde bitirmesine yardımcı olmaya kararlı. Bunun Theatre of Dreams'deki son maçları olup olmayacağı henüz belli değil, ancak son açıklamaları, bundan sonra ne olursa olsun, Stretford End'in sesinin futbol hayatı bittikten sonra da uzun süre aklında kalacağını gösteriyor.