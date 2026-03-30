"Vay canına, Old Trafford'da oynuyorum!" - Joshua Zirkzee, transfer söylentilerine yol açmasına rağmen Man Utd'nin o efsanevi şarkısının hâlâ tüylerini diken diken ettiğini açıkladı

Maç günü deneyimini kulüp medyasınaanlatan Zirkzee, ortamın yoğunluğunu ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlandı. Forvet, “Bunun gibisi yok bence,” diye açıkladı. "Maçtan önce 'United Road' şarkısını söylemeye başladıklarında, sen de... Maçta oynuyor olsan bile, bazen etrafına bakıp 'Vay canına, Old Trafford'da oynuyorum' diyorsun. Bu çok özel bir şey, bunu hissedebiliyorsun. Açıklaması zor bir duygu ama stadyumda, tarihin ve bu kulüpte oynamış büyük oyuncuların yarattığı bir enerji, bir aura var.”

“Tek söyleyebileceğim şey, bu taraftarların önüne çıkabilecek durumda olduğum için gerçekten minnettar olduğum. Stadyum, taraftarlar... İnanılmaz. Bence bu gezegende bunun gibisi yok.”