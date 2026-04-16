AFP
Çeviri:
"Vay canına" - Gary Neville, Paul Scholes'un Manchester City - Arsenal Premier Lig maçı tahminine hayretler içinde kaldı
Scholes, Etihad'da büyük bir yenilgiyi öngörüyor
Bu hafta sonu Arsenal'in Manchester'a konuk olmasıyla şampiyonluk yarışı belirleyici bir aşamaya giriyor, ancak Scholes bu mücadelenin pek çok kişinin beklediğinden çok daha tek taraflı geçeceğini düşünüyor. The Overlap'ın "Stick to Football" podcast'inde konuşan eski orta saha ustası, çekişmeli bir taktik savaş olacağı yönündeki görüşleri reddederek, bunun yerine Pep Guardiola'nın takımının konuk ekibi kolaylıkla ezip geçeceğini savundu.
Scholes, görünürde şok olmuş Neville'e "Bence City kolayca kazanacak" dedi. "Rahat bir galibiyet olacak. Tabii bir oyuncunun kırmızı kart görmesi ya da aptalca bir hata yapması gibi bir durum olmazsa. Bence rahat bir galibiyet alacaklar. 2-0 ya da 3-0." Bu keskin tahmin, Neville'i bir an için suskun bıraktı ve eski sağ bek, lig liderinin bu kadar küçümseyici bir şekilde ezileceği fikrini sindirmeye çalışırken sadece "Vay canına... vay canına!" diye yanıt verdi.
- Getty Images
Neville beraberlik konusunda kararlı
Bu sezon Arsenal'in direncini sık sık dile getiren Neville, maçın sonucuyla ilgili sorulduğunda daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. O, maçın yarattığı baskının, şampiyonluk yarışını canlı tutacak bir beraberlikle sonuçlanacağına, Guardiola'nın takımına şampiyonluğun anahtarlarını teslim etmeyeceğine inanıyor. Neville şöyle konuştu: “Bence Pazar günü maç berabere bitecek ve skor 1-1 olacak.”
Neville'in rekabetçi bir maç olacağına dair iyimserliğine rağmen, istatistikler Mikel Arteta'nın oyuncularının sezonun en zorlu sınavına çıkacağını gösteriyor. Gunners, son beş maçından sadece birini kazandı ve Bournemouth'a karşı aldığı 2-1'lik ağır yenilgi de dahil olmak üzere üç mağlubiyet yaşadı. Ligdeki bu düşüş, City'nin önemli bir maç fazlasını korurken farkı kapatmasına olanak tanıdı ve Etihad'a yapılacak deplasmana büyük bir baskı yarattı.
Arteta, Avrupa'ya açılan bir kapı arıyor
Uzmanlar sonucu tartışırken, Mikel Arteta, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesinin, City’yi yenmek için gereken moral desteğini sağlayacağını umuyor. Sporting CP ile oynanan çekişmeli 0-0 beraberliğin ardından son dört takım arasına girmeyi garantileyen İspanyol teknik adam, bu sonucun takımı için psikolojik bir destek olacağı konusunda kararlıydı.
Sonucun bir sıçrama tahtası görevi görüp görmeyeceği sorulduğunda İspanyol teknik adam, "Yüzde yüz" dedi. "Bu, Şampiyonlar Ligi yarı finalini kazanmak için büyük bir itici güç. Son derece zorlu bir süreç ve biz ne başardığımızın farkındayız. Bunu hak ettik, hem de tam anlamıyla hak ettik ve hak ettiğimiz için bunun tadını çıkaracağız. [Oyunculara] mesajım onlara minnettarlığımdı. Gösterdikleri çabayı ve bağlılığı biliyorum.”
- AFP
Rice, meydan okuyan bir zafer mesajı yayınladı
Scholes'un sert eleştirilerine rağmen Arsenal soyunma odası kendine güvenini koruyor ve Declan Rice takımı gaza getiriyor. Rice, takımın Pazar günü galibiyet için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
27 yaşındaki oyuncu, "Elbette her maçı kazanmak zorundasınız, Premier Lig'deki her maçı kazanmak istiyoruz" dedi. "Bu yılki performansımız tüm turnuvalarda muhteşemdi... [Mesele] ne kadar istediğinize bağlı, bu yüzden ben hazır olacağım, takım arkadaşlarımın da hazır olacağını biliyorum, hadi gidelim." Bu kararlılığın Scholes'u haksız çıkarmak için yeterli olup olmayacağı, şüphesiz sezonun en önemli maçı olacak bu karşılaşmada görülecek.