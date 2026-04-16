"Vay canına" - Gary Neville, Paul Scholes'un Manchester City - Arsenal Premier Lig maçı tahminine hayretler içinde kaldı

Bu hafta sonu Arsenal'in Manchester'a konuk olmasıyla şampiyonluk yarışı belirleyici bir aşamaya giriyor, ancak Scholes bu mücadelenin pek çok kişinin beklediğinden çok daha tek taraflı geçeceğini düşünüyor. The Overlap'ın "Stick to Football" podcast'inde konuşan eski orta saha ustası, çekişmeli bir taktik savaş olacağı yönündeki görüşleri reddederek, bunun yerine Pep Guardiola'nın takımının konuk ekibi kolaylıkla ezip geçeceğini savundu.

Scholes, görünürde şok olmuş Neville'e "Bence City kolayca kazanacak" dedi. "Rahat bir galibiyet olacak. Tabii bir oyuncunun kırmızı kart görmesi ya da aptalca bir hata yapması gibi bir durum olmazsa. Bence rahat bir galibiyet alacaklar. 2-0 ya da 3-0." Bu keskin tahmin, Neville'i bir an için suskun bıraktı ve eski sağ bek, lig liderinin bu kadar küçümseyici bir şekilde ezileceği fikrini sindirmeye çalışırken sadece "Vay canına... vay canına!" diye yanıt verdi.