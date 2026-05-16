"Vay canına!" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Brandon Vazquez, "FIFA" oyunundaki hayallerinin gerçeğe dönüşmesiyle Lionel Messi ve Inter Miami'ye karşı sahaya çıkmanın nasıl bir his olduğunu anlatıyor
Vücut dışı deneyim
Brandon Vazquez için, artık sadece bir seyirci olmadığını fark etmesi, 2024 CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finallerinde gerçekleşti. O dönemde Monterrey forması giyen ve şu anda Austin FC’de forvet olarak oynayan Vazquez, daha önce sadece ekranlarda izlediği bir taktik ikilinin 30 metre uzağında buldu kendini.
ESPN'e şunları söyledi: "Maçtan önce, 'Oh lanet olsun, bu adamlarla gerçekten oynayacağım' gibi bir hisse kapıldım. Sahada, Messi'nin topu aldığını veya [Luis] Suarez'e pas attığını gördüğüm anlar vardı, o zaman şöyle düşünüyordum: 'Vay canına, bu adamlarla oynuyorum. Neredeyse beden dışı bir deneyim gibiydi. Sanki [video oyunu] FIFA'da bu adamlarla oynayarak büyümüşüm gibi, bilirsiniz, bu adamların gollerini kutlamalarını izleyerek büyüdüm ve birdenbire Suárez'in kalecimle [bire bir] karşı karşıya geldiğini izliyormuşum gibi hissettim ve ben 30 metre uzaktaydım."
Tüm Zamanların En İyisini Kışkırtmak
Bu yılın başlarında Atlético Madrid'e katılan Obed Vargas gibi genç oyuncular için bu deneyim çok daha kişisel bir anlam taşıyordu. Alaska'nın Anchorage kentinde doğan Vargas, çocukluğundan beri Sergio Busquets'i örnek alıyordu. Seattle Sounders'ın 2025 Leagues Cup'ta Miami ile karşılaştığı maçta, genç orta saha oyuncusu, tam da hayran olduğu oyuncularla ateşli bir yüzleşmeye girdi.
Seattle'ın öne geçmesini sağlayan muhteşem bir performansın ardından Vargas, Messi ve takım arkadaşlarıyla karşı karşıya geldi. Vargas geri adım atmak ya da sinirlenmek yerine güldü. "Bence başka biri olsaydı, belki de [karşılaşmaya] kapılırdım, ama Messi olduğu için güldüm çünkü gerçekte aklımdan geçen şuydu: 'Sen Messi'sin, dünyanın gelmiş geçmiş en iyisisin, benden mi sinirleniyorsun?
"Dürüst olmak gerekirse, bu beni güldürdü. Ve bu duruma kapılmamaya çalıştım, ama benim için bu, onunla kavga edeceğim bir an değildi."
Basın ve Jersey Skandalı
Dünya şampiyonlarının varlığı, özellikle Pedro de la Vega gibi Arjantinli oyuncular için benzersiz bir baskı yaratıyor. Sounders forveti, Messi ve Rodrigo De Paul ile karşılaşmanın, bu oyuncuların ülkelerindeki statüleri nedeniyle "ekstra bir baskı" yarattığını itiraf etti.
Ancak herkes rekabet ile hayranlık arasında denge kurmayı başaramadı. MLS oyuncuları sık sık "yağcılık" yapmakla eleştirildi; en dikkat çekici örnek, FC Cincinnati'nin 2025 Doğu Konferansı yarı finallerinde 4-0 mağlup olmasının ardından Messi ile forma değiştiren Teenage Hadebe oldu. Benzer şekilde, NYCFC'den Maxi Moralez, 2025 playoff'larında Messi ile dudak okuma yoluyla tartışmasına rağmen, bir hafta önceden forma değiş tokuşu ayarladığını itiraf etti.
En önemli ders
İster forma değiş tokuşu olsun ister hakaretler savurmak olsun, MLS’nin yükselen yıldızları arasında bir fikir birliği var: Inter Miami’nin tecrübeli oyuncularına karşı oynamak, rekabetçilik ruhunun bir turnusol testi. Vazquez ve Vargas için "FIFA hayalleri", tüm zamanların en iyileriyle aynı sahada yer aldıklarını kanıtlamak için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Vazquez'in de belirttiği gibi, gol sevincini izlemekten golü engellemeye çalışmaya geçiş, "hiç kimse"nin gerçek bir rakip haline geldiği noktadır.