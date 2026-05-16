"Vay canına!" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Brandon Vazquez, "FIFA" oyunundaki hayallerinin gerçeğe dönüşmesiyle Lionel Messi ve Inter Miami'ye karşı sahaya çıkmanın nasıl bir his olduğunu anlatıyor

Brandon Vazquez için, artık sadece bir seyirci olmadığını fark etmesi, 2024 CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finallerinde gerçekleşti. O dönemde Monterrey forması giyen ve şu anda Austin FC’de forvet olarak oynayan Vazquez, daha önce sadece ekranlarda izlediği bir taktik ikilinin 30 metre uzağında buldu kendini.

ESPN'e şunları söyledi: "Maçtan önce, 'Oh lanet olsun, bu adamlarla gerçekten oynayacağım' gibi bir hisse kapıldım. Sahada, Messi'nin topu aldığını veya [Luis] Suarez'e pas attığını gördüğüm anlar vardı, o zaman şöyle düşünüyordum: 'Vay canına, bu adamlarla oynuyorum. Neredeyse beden dışı bir deneyim gibiydi. Sanki [video oyunu] FIFA'da bu adamlarla oynayarak büyümüşüm gibi, bilirsiniz, bu adamların gollerini kutlamalarını izleyerek büyüdüm ve birdenbire Suárez'in kalecimle [bire bir] karşı karşıya geldiğini izliyormuşum gibi hissettim ve ben 30 metre uzaktaydım."



