Vasilije Kostov: Muhteşem bir sezon geçirerek Arsenal, Barcelona ve diğer kulüplerin dikkatini çeken Sırp genç yıldız

Kostov’un Kızıl Yıldız’da geçirdiği olağanüstü çıkış sezonunda, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden bazılarının Belgrad’daki performansını yakından takip ettiği duyulsa kimse şaşırmayacaktır. Kısa vadede, Süper Lig’de şampiyonluk turuna başlarken mevcut kulübünün üst üste dokuzuncu lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanacağı kesin, ancak yaz geldiğinde geleceği yoğun bir ilgi odağı haline gelecektir.
Genç oyuncu şimdiden Arsenal, AC Milan, Barcelona (2024'teki UEFA Gençlik Ligi'nde bu takıma karşı cüretkar bir Panenka golü atmıştı), Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi takımlarla anılıyor. Stankovic'in Inter ile olan bağlantısı ise İtalyan devinin de yarışta olduğu anlamına geliyor. Ancak, genç oyuncunun Ekim ayında 2028'e kadar yeni bir sözleşme imzalamış olması nedeniyle, Red Star güçlü bir konumda bulunuyor.
Bu yaz, bir Sırp oyuncu için rekor bir transfer ücreti olacağı kesin olan bu transferden para kazanmaya karar verip vermeyecekleri henüz belli değil. Ne olursa olsun, oyuncu kendisi bu söylentilerden etkilenmediğini ısrarla belirtiyor.
Sportal'a verdiği demeçte, "Bir yere gideceğim konusunda çok fazla yazılması beni pek etkilemedi" dedi. "25 milyon (avro) gibi büyük rakamlar... Bunlar oyunumu ve burada kalışımı hiç etkilemiyor."
Ancak Kostov, Sırbistan'ın en üst liginin artık kendisine yetmediğini ima etti ve gelecekte nereye gidebileceğine dair önemli bir ipucu verdi: "(Standartların) çok kolay olduğunu söyleyemem, çünkü Süper Lig'de çok deneyimli ve gerçekten iyi oyuncular var. Elbette daha yüksek bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum, kesinlikle. Şu anda bunun benim için tamamen uygun olduğunu düşünüyorum."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Almanya veya İtalya'da en iyi performansı gösterebileceğimi düşünüyorum. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi, isteklerimi çok fazla düşünmüyorum. Bu yaz bir yere gitmek ana hedefim değil."