Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Vasilije Kostov: Muhteşem bir sezon geçirerek Arsenal, Barcelona ve diğer kulüplerin dikkatini çeken Sırp genç yıldız

Henüz 17 yaşında olan Vasilije Kostov, Sırp futbolunun en üst seviyesinde rekorları yeniden yazıyor. Kızıl Yıldız Belgrad’ın ünlü altyapısından yetişen bu son yetenek, ülkesinin en büyük kulübü adına sergilediği olağanüstü bireysel performansıyla Avrupa’nın seçkin kulüplerini tetikte tutarken, tüm mantığı alt üst ediyor.

Kostov için bu sezon, kelimenin tam anlamıyla bir çıkış sezonu oldu; bir yıl önce hâlâ Red Star’ın U19 takımında forma giyiyordu, ancak 12 ay sonra, toplamda 20’den fazla gol ve asistle tamamladığı, A takımdaki olağanüstü ilk sezonunun sonuna yaklaşıyor.

18. yaş gününe henüz birkaç hafta kalan bu genç oyuncu, bu inanılmaz istatistikleri ve Sırp şampiyonluğuna aday takımdaki dinamik performansıyla Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çekti. Arsenal, Barcelona ve Bayern Münih gibi birçok üst düzey kulübün, onun inanılmaz başarılarını yakından takip ettiği söyleniyor.

Sırp futbolunu kasıp kavuran bu genç oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şey burada...

    Her şeyin başladığı yer

    2008 yılının Mayıs ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kostov'un futbol serüveni, yerel akademi SF Royal FC'de başladı; ancak çok geçmeden ülkenin en büyük kulüplerinden birinin dikkatini çekmesi uzun sürmedi. Sırbistan'ın en popüler ve başarılı kulübü olarak kabul edilen ve şehirdeki ezeli rakibi Partizan'ın bir adım önünde yer alan Red Star (diğer adıyla Crvena zvezda) tarafından keşfedildiğinde henüz yedi yaşındaydı.

    Küçük yaşlardan itibaren özel bir yetenek olarak görülen Kostov, kulüpte hızla ilerledi. 2023-24 sezonunda, henüz 15 yaşındayken U17 takımında 20 gol katkısı sağladı ve bir sonraki sezon için U19 takımına terfi etti. Kendisinden üç yaş büyük çocuklarla birlikte oynadığı benzer şekilde etkileyici bir sezon, onu A takım kadrosuna taşıdı.

  • Büyük fırsat

    Kostov'un dikkatleri üzerine çeken şey, 2024-25 sezonunda Partizan'a karşı oynanan gençler seviyesindeki Ebedi Derbiler'deki performanslarıydı. Eylül ayında evinde oynanan maçta üst köşeye attığı muhteşem golle skoru belirleyen 16 yaşındaki oyuncu, Mart ayında deplasmanda oynanan maçta uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Üç savunma oyuncusunu ekarte eden Kostov, kaleciyi de geçerek golü attı ve genç oyuncular arasında kitlesel bir kavgaya neden olacak kadar coşkulu kutlamalara yol açtı.

    Kostov, aslında 2025'in başında A takıma yükseltilmişti, ancak eski teknik direktör Vladan Milojevic tarafından maç kadrolarına sadece ara sıra dahil edildiği için düzenli olarak U19 takımının kaptanlığını sürdürdü. A takımdaki ilk maçı, geçen yılın Nisan ayı başında Sırbistan Süper Ligi'nde Beograd'a karşı 10 dakikalık bir süreyle sahaya çıkmasıyla gerçekleşti, ancak daha istikrarlı bir şekilde forma giyebilmek için sabırla beklemesi gerekecekti.

  • Nasıl gidiyor?

    Ancak bu sezon durum bambaşka; hazırlık dönemini A takımla geçiren Kostov, 17 yaşında artık A takım kadrosunun tam anlamıyla bir üyesi ve Sırp futbolunu kasıp kavururken geriye bakmıyor.

    Porto'ya karşı oynadığı Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında attığı muhteşem gol, A milli takımdaki ilk maçı ve Ekim ayında sözleşmesinin uzatılmasıyla sezona güçlü bir başlangıç yapan genç oyuncu, yılbaşından bu yana ve Inter ile Sırbistan'ın efsane ismi Dejan Stankovic'in teknik direktörlük koltuğuna dönmesiyle oyununu bir üst seviyeye taşıdı.


    Daha önce kanatta oynarken artık daha istikrarlı bir şekilde ofansif orta saha olarak görev alan Kostov, Şubat başından Mart ortasına kadar oynadığı lig maçlarında altı gol attı ve 10 numaralı pozisyonda olağanüstü bir dinamizm sergileyerek iki asist de yaptı. Bu seride, onu görmekten bıkmış olmaları gereken Partizan'a karşı attığı bir gol de vardı; Kostov, Ebedi Derbi'nin en genç golcüsü oldu.

    Şu ana kadar tüm turnuvalarda attığı goller ve yaptığı asistlerin toplamı 21'e ulaştı; bu, onun gibi genç bir oyuncu için oldukça inanılmaz bir rakam.

    En büyük güçlü yanları

    Eski usul bir 10 numara olarak bir nevi nostaljik bir figür olan Kostov, yine de modern bir hücum oyuncusunun tüm özelliklerine sahiptir. Oyunu, görüş ve kurnazlık üzerine kuruludur; ancak fiziksel gücün giderek daha önemli hale geldiği bu sporda başarılı olmak için gereken hız ve güce de sahiptir.

    Genç oyuncunun düşük ağırlık merkezi, patlayıcı yön değişiklikleri yapabilmesini sağlıyor ve yaşına rağmen topu elinden almak hiç de kolay değil; genellikle 1,73 m'lik oldukça tıknaz fiziğini kullanarak topu koruyor ve rakiplerinden uzaklaşıyor.

    İstatistiklerinin de gösterdiği gibi, Kostov 17 yaşında şimdiden gol ve asist yeteneği sergilemektedir, ancak zihniyeti de öne çıkmaktadır. Eski Red Star teknik direktörü Milojevic, "O çocuğa büyük bir inancım var," dedi. "Her şeyden önce, çok olumlu bir çalışma ahlakına sahip, antrenörlerini dinliyor ve onlarla birebir çalışıyor."

    Geliştirilebilecek alanlar

    Kendi ülkesinde en üst seviyede bu kadar istikrarlı bir performans sergileyen 17 yaşındaki bir oyuncuyu eleştirmek oldukça haksızlık gibi geliyor. Yaşı ve muhtemelen henüz A takımda oynamaması gerektiği gerçeği göz önüne alındığında, Kostov’un savunma katkıları gibi bazı alanlarda beklendiği üzere biraz pürüzlü olduğu söylenebilir; biraz sert bir bakış açısıyla bakarsak, topla oynarken gösterdiği üstün özgüvene bakılırsa rakibine daha sık hücum etse iyi olurdu.

    Dikkat etmesi gereken bir konu da, bu çıkış yaptığı sezonun başına vurmaması gerektiğidir. Sırp medya kuruluşu Sportal ile yakın zamanda yaptığı röportajda Kostov, Stankovic'in kendisinin baş antrenör olarak geri döndüğünden beri oyuncunun 'yüzde 30' geliştiği yönündeki iddiasına katılmadığını belirtti.

    "Dürüst olmak gerekirse, daha da fazla ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum," dedi. "Ama neyse, boş verin... Sezonun sonuna doğru kesinlikle daha fazla ilerleme kaydedeceğim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha fazla ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."

    Sıradaki... Isco mu?

    Bu kadar genç yaşta sergilediği performansla Kostov, kendi yolunda büyüklüğe doğru ilerlemeye hazır görünüyor. Ancak onu en üst seviyede yerini sağlamlaştırmış bir oyuncuyla karşılaştıracak olursak, tartışmasız en çok Isco gibi bir oyuncuya benziyor.

    Her ikisi de çok uzun boylu olmasa da, hatlar arasında dolaşan bir 10 numara için çok önemli olan düşük ağırlık merkezi ve sağlam fiziği paylaşıyorlar. Bu pozisyonda, savunmacıları atlatmak, boşluk yaratmak, fırsatlar yaratmak ve gol atmak için en ufak avantajlar bile çok önemlidir.

    Eski Real Madrid oyuncusu, bu pozisyonun modern ustalarından biridir ve aynı zamanda gelecek vaat eden Sırp oyuncu gibi kanatlarda da oynayabilecek çok yönlülüğe sahiptir. Kostov mevcut gidişatını sürdürürse, efsanevi Bernabeu sahasında da onu görmek hiç de sürpriz olmaz.

    Şimdi ne olacak?

    Kostov’un Kızıl Yıldız’da geçirdiği olağanüstü çıkış sezonunda, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden bazılarının Belgrad’daki performansını yakından takip ettiği duyulsa kimse şaşırmayacaktır. Kısa vadede, Süper Lig’de şampiyonluk turuna başlarken mevcut kulübünün üst üste dokuzuncu lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanacağı kesin, ancak yaz geldiğinde geleceği yoğun bir ilgi odağı haline gelecektir.

    Genç oyuncu şimdiden Arsenal, AC Milan, Barcelona (2024'teki UEFA Gençlik Ligi'nde bu takıma karşı cüretkar bir Panenka golü atmıştı), Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi takımlarla anılıyor. Stankovic'in Inter ile olan bağlantısı ise İtalyan devinin de yarışta olduğu anlamına geliyor. Ancak, genç oyuncunun Ekim ayında 2028'e kadar yeni bir sözleşme imzalamış olması nedeniyle, Red Star güçlü bir konumda bulunuyor.

    Bu yaz, bir Sırp oyuncu için rekor bir transfer ücreti olacağı kesin olan bu transferden para kazanmaya karar verip vermeyecekleri henüz belli değil. Ne olursa olsun, oyuncu kendisi bu söylentilerden etkilenmediğini ısrarla belirtiyor.

    Sportal'a verdiği demeçte, "Bir yere gideceğim konusunda çok fazla yazılması beni pek etkilemedi" dedi. "25 milyon (avro) gibi büyük rakamlar... Bunlar oyunumu ve burada kalışımı hiç etkilemiyor."

    Ancak Kostov, Sırbistan'ın en üst liginin artık kendisine yetmediğini ima etti ve gelecekte nereye gidebileceğine dair önemli bir ipucu verdi: "(Standartların) çok kolay olduğunu söyleyemem, çünkü Süper Lig'de çok deneyimli ve gerçekten iyi oyuncular var. Elbette daha yüksek bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum, kesinlikle. Şu anda bunun benim için tamamen uygun olduğunu düşünüyorum."

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Almanya veya İtalya'da en iyi performansı gösterebileceğimi düşünüyorum. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi, isteklerimi çok fazla düşünmüyorum. Bu yaz bir yere gitmek ana hedefim değil."