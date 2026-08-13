City'nin bir satışı değerlendirdiğine dair hiçbir işaret yok; Foden, kulübün efsanevi akademi sisteminden sıra dışı yeteneklere sahip bir genç olarak çıktıktan sonra onlar adına 369 maça çıktı.

Altı kez Premier League şampiyonu olan Foden'ın son derece parlak kariyer özgeçmişinde FA Cup, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri de bulunuyor. Foden hâlâ yalnızca 26 yaşında ve en iyi performans seviyesine ulaştığında maçın kaderini değiştirebilecek bir yeteneğe sahip.

City, son birkaç sezonda buna yeterince tanık olmadı ve bu da 2026'da İngiltere ile Dünya Kupası kadrosuna alınmama gibi şaşırtıcı bir durum yaşanmasına yol açtı. Foden'a bazı ciddi meydan okumalar yapıldı.

Bununla birlikte, kendisine 2030'a kadar yeni bir sözleşme verildi; söz konusu anlaşmada 12 aylık ek uzatma opsiyonu da yer alıyor. Oyuncunun kendisi, Pep Guardiola'nın halefi, eski City yardımcı antrenörü Enzo Maresca yönetiminde yeni bir başlangıcı benimsediğini söyledi.