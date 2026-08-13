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‘Varlığı korumak’ - Manchester City, Phil Foden’ın bonservis bedelini yüksek mi tutuyor, yoksa formsuz İngiltere milli oyuncusu yeniden bir ‘süperstar’ olabilir mi?
Foden, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
City'nin bir satışı değerlendirdiğine dair hiçbir işaret yok; Foden, kulübün efsanevi akademi sisteminden sıra dışı yeteneklere sahip bir genç olarak çıktıktan sonra onlar adına 369 maça çıktı.
Altı kez Premier League şampiyonu olan Foden'ın son derece parlak kariyer özgeçmişinde FA Cup, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri de bulunuyor. Foden hâlâ yalnızca 26 yaşında ve en iyi performans seviyesine ulaştığında maçın kaderini değiştirebilecek bir yeteneğe sahip.
City, son birkaç sezonda buna yeterince tanık olmadı ve bu da 2026'da İngiltere ile Dünya Kupası kadrosuna alınmama gibi şaşırtıcı bir durum yaşanmasına yol açtı. Foden'a bazı ciddi meydan okumalar yapıldı.
Bununla birlikte, kendisine 2030'a kadar yeni bir sözleşme verildi; söz konusu anlaşmada 12 aylık ek uzatma opsiyonu da yer alıyor. Oyuncunun kendisi, Pep Guardiola'nın halefi, eski City yardımcı antrenörü Enzo Maresca yönetiminde yeni bir başlangıcı benimsediğini söyledi.
Man City, bir noktada Foden'dan hâlâ para kazanabilir mi?
Yakın zamanda bir ayrılık pek olası görünmüyor; Maviler şimdilik güvenini korumaya hazır. Ancak City'nin yeni bir sözleşmeyi devreye sokarak kendini güvenceye alıp almadığı sorulduğunda, Lad Casino iş birliğiyle GOAL'e özel konuşan Hendry şunları söyledi: “Bu iyi bir soru çünkü onun çıkış yapacağını düşünmüştüm ama İngiltere kadrosuna bile alınmaması... Palmer da kadroya girmedi.
“Dürüst olmak gerekirse, İngiltere'nin orta saha ve 10 numara pozisyonlarında çok fazla seçeneği vardı. Ama bence Manchester City açısından bakıldığında bu kesinlikle varlığı ve değerli bir unsuru korumak anlamına geliyor. Dünyanın geri kalanının, ligin geri kalanının buna böyle baktığından emin değilim ama o altyapıdan yetişti ve bir noktada yeniden çıkışa geçmesi gerekiyor.
“Phil Foden için bunun iki vasat sezon olduğunu söylerken haklısınız ama ben hâlâ onun vereceği çok şey olduğunu düşünüyorum ve eğer yeniden çıkışa geçip tekrar ivme kazanabilirse, süperstar bir oyuncu hâline gelir.”
Foden'a yeni bir başlangıcın ona iyi gelebileceği söylendi
Bir ara Foden'ın başka bir takıma gidebileceği de gündeme gelmişti. Eski Aston Villa forveti Tony Cascarino, GOAL'e, West Midlands'tan ilgi olduğuna dair haberler ortaya çıktığında, Morgan Rogers'ın Villa Park'tan Chelsea'ye ayrılmasının ardından, şunları söylemişti: “Bazen kariyerinizde size gerçekten büyük bir itici güç verecek o şeye ihtiyaç duyarsınız. ‘Tamam, artık birinci takım futbolu oynayacağım’ dersiniz.
“Ve bence Phil için kadroda olup geri planda kalmak ya da yedek olmak, City'deki kariyerinin başlangıcındaki gibi değil. Kariyerine böyle başladı, genç bir oyuncu olarak yaptığınız şey budur; başlarsınız, kendinizi kanıtlarsınız, takıma girersiniz, sonra oyuna yedekten dahil olabilirsiniz, ardından hocayı artık size zaman zaman ilk 11'de başlatacağına ikna edersiniz, sonra da düzenli oynayan biri olursunuz.
“Phil Foden ise şimdi tamamen bunun tersine gitti, değil mi? Yeni bir teknik direktör geldi, bu yüzden bu değişebilir. Ama bence onun yaşında ve başardıkları düşünüldüğünde, Phil Foden'ın gidip bir kulüpte, hem de gerçekten iyi bir kulüpte oynama fırsatı olsa ve bu ona yeniden insanlara yanıldıklarını kanıtlama isteğiyle birlikte o motivasyonu ve açlığı verse, bence Phil'in buna ihtiyacı var.
“Phil'in son bir buçuk yılda yaşadıklarına bakın. City son birkaç yılda başarılı oldu ama Phil, City'deki yerini kaybetti ve İngiltere kadrosunda da yer almadı. Bu yüzden bir şey yapmak zorunda.”
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Foden, Man City'nin bir sonraki takım kaptanı olabilir mi?
Foden'ın şimdilik yaptığı tek şey, ona büyük çıkışını sağlayan kulübe kendini tamamen adamak oldu. City'ye her şeyini borçlu ve Premier League ile Şampiyonlar Ligi'nin değişmez isimlerinden biri olarak kendisinden beklenen seviyede performans göstermeye başlaması gerektiğinin tamamen farkında.
Kaptanlık pazubandı sezon öncesi dönemde zaman zaman ona verildi; ayrılan Bernardo Silva'nın kalıcı halefinin, Arsenal ile oynanacak Community Shield karşılaşması ve 2026-27 sezonunun Bournemouth'a karşı sahadaki açılış maçı öncesinde belirlenmesi gerekiyor.
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