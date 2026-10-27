Monza yazın Varela için 2 milyon avro harcadı. Oyuncu ayrıca İtalya Kupası'nda bir maçta iki gol kaydetti. Benfica'nın geri satın alma hakkı değil, öncelik hakkı bulunuyor. Kulüp, gelebilecek teklifleri karşılayıp karşılamamaya karar verebilecek ve gelecekteki satıştan da %20 pay alacak. Attığı gollerle Varela'nın bugünkü değeri şimdiden 15 milyon avro civarına ulaştı, ancak bu rakam daha da artabilir.





Ligimizin büyük kulüpleri onun peşinde, ancak ilgi bununla sınırlı değil. Oyuncuyu yakından izlemek için birçok kez gözlemci gönderen Inter'den, Lucca'nın beklentilerin altında kalması üzerine Hojlund'a yedek arayan Napoli'ye kadar pek çok kulüp Varela'yla ilgileniyor. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yurt dışında da çok sayıda talibi var. Daha önce de adı geçen ve oyuncunun bonservisini hâlâ kontrol eden Benfica'nın yanı sıra, 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yoklayan Arsenal de bunlardan biri.





Portekizli oyuncu, dünyanın farklı yerlerinde başarılı olabileceğini zaten gösterdi. Kendisi de futbolcu olan babasının izinden giderek 2016'dan 2022'ye kadar Yunanistan'da PAOK'un altyapısında oynadı. Ardından Benfica'ya geçti ve geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Gil Vicente'de altı gol attı. Şimdi ise Serie A'daki çıkışıyla transfer piyasasını hareketlendirdi.