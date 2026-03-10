Goal.com
RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
VAR yine hata yaptı! La Liga hakem komitesi, Antonio Rudiger'in Getafe yıldızının yüzüne diz attığı için 'şiddet içeren davranış' nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul etti

La Liga'nın Teknik Hakem Komitesi (CTA), Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rudiger'in Getafe ile oynanan son maçta şiddet içeren davranışından dolayı kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul etti. Santiago Bernabeu'da yaşanan hararetli mücadelede meydana gelen olayda, Alman milli oyuncu Diego Rico ile yaşadığı iğrenç çarpışmaya rağmen sahada ceza almadı. Ancak, 'Review Time' programında yapılan inceleme sonucunda, yönetim kurulu hem saha hakemi hem de VAR odasının doğru disiplin önlemlerini uygulamadığını kabul etti.

  • CTA, Rudiger'in kaçışını kabul etti

    Hakemler Teknik Komitesi (CTA), Real Madrid'in Getafe ile oynadığı son maçta önemli bir hakem hatası olduğunu resmen kabul etti. Komite, Rudiger ve Rico arasındaki tartışmalı olayı analiz ederek, Alman savunma oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiği sonucuna vardı. CTA şu açıklamayı yaptı: "Rakibiyle tartıştıktan sonra, Madridli bir defans oyuncusu rakibine doğru atılır ve topun oynanacak mesafede olmamasına rağmen, dizini mavi formalı oyuncunun yüzüne ve omzuna defalarca vurur. Hareketin karmaşıklığı ve alanda bulunan oyuncu sayısı nedeniyle hakem bu hareketi fark etmez ve VAR, bunu yorumlanabilir bir hareket olarak değerlendirerek müdahale etmeme kararı alır."

  Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports

    Şiddet içeren davranış ve VAR hatası

    Oyunun devam etmesine izin verme yönündeki ilk karara rağmen, hakem heyeti şimdi bir U dönüşü yaparak, bu müdahaleyi en üst düzeyde cezalandırılması gereken açık bir saldırı eylemi olarak nitelendirdi. Getafe'nin Rico, roller tersine olsaydı 10 maçlık bir ceza alacağını öne sürdü.

    CTA'nın nihai kararı çok sert oldu: "CTA için bu, Real Madrid oyuncusunun topu almak için mücadele etme şansı olmadan yerde yatan rakibine dizini vurması nedeniyle şiddet içeren bir davranış olarak değerlendirilmektedir.

    "Bu olay hakem tarafından görülmemiş ve açık ve bariz bir hata teşkil ettiğinden, VAR, şiddet içeren davranış nedeniyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması için monitörde inceleme yapılmasını önermeliydi."

  • Los Blancos için karışık şanslar

    İnceleme programı sadece Getafe tartışmasına odaklanmadı, aynı zamanda Real Madrid'in Celta Vigo ile karşılaşmak için Balaídos'a yaptığı son seyahati de geriye dönük olarak inceledi. Özellikle, Manuel Ángel'in topu geri kazanmasıyla başlayan Federico Valverde'nin galibiyet golünün hazırlık aşaması incelendi.

    Bazıları faul kararı verilmesi gerektiğini savunurken, CTA saha kararını destekleyerek şu açıklamayı yaptı: "O, önce ayağıyla topa açıkça dokunarak kayıyor, ardından gelen temas ise kalıntı niteliğinde ve faul olarak değerlendirilemeyecek kadar yetersiz. Bu nedenle, gol hem sahada hem de VAR odasında doğru bir şekilde yorumlanarak doğru bir şekilde verildi."

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Rudiger Almanya'da eleştirilerin hedefinde

    Rudiger'in davranışları, ülkesinde öfkeli tepkilere yol açtı. Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, uzmanlar Almanya'nın bu turnuva için kadrodan bu stoper oyuncuyu çıkarmayı talep ediyorlar. Rudiger'in davranışları ilk kez tartışma yaratmıyor. Geçen Nisan ayında, Barcelona ile oynanan Clasico maçında kenarda otururken hakeme buz attığı için altı maç ceza almıştı.

    Bu olayın ardından Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Sınır aşıldı. Daha fazla devam edemeyiz. Aksi takdirde, daha ciddi sonuçlar olacaktır.

    "Bunun yanlış olduğunu iki kez söyledi. Bu bir daha olmamalı, aksi takdirde daha büyük sonuçları olacak."

