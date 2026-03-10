Oyunun devam etmesine izin verme yönündeki ilk karara rağmen, hakem heyeti şimdi bir U dönüşü yaparak, bu müdahaleyi en üst düzeyde cezalandırılması gereken açık bir saldırı eylemi olarak nitelendirdi. Getafe'nin Rico, roller tersine olsaydı 10 maçlık bir ceza alacağını öne sürdü.

CTA'nın nihai kararı çok sert oldu: "CTA için bu, Real Madrid oyuncusunun topu almak için mücadele etme şansı olmadan yerde yatan rakibine dizini vurması nedeniyle şiddet içeren bir davranış olarak değerlendirilmektedir.

"Bu olay hakem tarafından görülmemiş ve açık ve bariz bir hata teşkil ettiğinden, VAR, şiddet içeren davranış nedeniyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması için monitörde inceleme yapılmasını önermeliydi."