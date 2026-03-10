Getty Images Sport
VAR yine hata yaptı! La Liga hakem komitesi, Antonio Rudiger'in Getafe yıldızının yüzüne diz attığı için 'şiddet içeren davranış' nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul etti
CTA, Rudiger'in kaçışını kabul etti
Hakemler Teknik Komitesi (CTA), Real Madrid'in Getafe ile oynadığı son maçta önemli bir hakem hatası olduğunu resmen kabul etti. Komite, Rudiger ve Rico arasındaki tartışmalı olayı analiz ederek, Alman savunma oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiği sonucuna vardı. CTA şu açıklamayı yaptı: "Rakibiyle tartıştıktan sonra, Madridli bir defans oyuncusu rakibine doğru atılır ve topun oynanacak mesafede olmamasına rağmen, dizini mavi formalı oyuncunun yüzüne ve omzuna defalarca vurur. Hareketin karmaşıklığı ve alanda bulunan oyuncu sayısı nedeniyle hakem bu hareketi fark etmez ve VAR, bunu yorumlanabilir bir hareket olarak değerlendirerek müdahale etmeme kararı alır."
Şiddet içeren davranış ve VAR hatası
Oyunun devam etmesine izin verme yönündeki ilk karara rağmen, hakem heyeti şimdi bir U dönüşü yaparak, bu müdahaleyi en üst düzeyde cezalandırılması gereken açık bir saldırı eylemi olarak nitelendirdi. Getafe'nin Rico, roller tersine olsaydı 10 maçlık bir ceza alacağını öne sürdü.
CTA'nın nihai kararı çok sert oldu: "CTA için bu, Real Madrid oyuncusunun topu almak için mücadele etme şansı olmadan yerde yatan rakibine dizini vurması nedeniyle şiddet içeren bir davranış olarak değerlendirilmektedir.
"Bu olay hakem tarafından görülmemiş ve açık ve bariz bir hata teşkil ettiğinden, VAR, şiddet içeren davranış nedeniyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması için monitörde inceleme yapılmasını önermeliydi."
Los Blancos için karışık şanslar
İnceleme programı sadece Getafe tartışmasına odaklanmadı, aynı zamanda Real Madrid'in Celta Vigo ile karşılaşmak için Balaídos'a yaptığı son seyahati de geriye dönük olarak inceledi. Özellikle, Manuel Ángel'in topu geri kazanmasıyla başlayan Federico Valverde'nin galibiyet golünün hazırlık aşaması incelendi.
Bazıları faul kararı verilmesi gerektiğini savunurken, CTA saha kararını destekleyerek şu açıklamayı yaptı: "O, önce ayağıyla topa açıkça dokunarak kayıyor, ardından gelen temas ise kalıntı niteliğinde ve faul olarak değerlendirilemeyecek kadar yetersiz. Bu nedenle, gol hem sahada hem de VAR odasında doğru bir şekilde yorumlanarak doğru bir şekilde verildi."
Rudiger Almanya'da eleştirilerin hedefinde
Rudiger'in davranışları, ülkesinde öfkeli tepkilere yol açtı. Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, uzmanlar Almanya'nın bu turnuva için kadrodan bu stoper oyuncuyu çıkarmayı talep ediyorlar. Rudiger'in davranışları ilk kez tartışma yaratmıyor. Geçen Nisan ayında, Barcelona ile oynanan Clasico maçında kenarda otururken hakeme buz attığı için altı maç ceza almıştı.
Bu olayın ardından Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Sınır aşıldı. Daha fazla devam edemeyiz. Aksi takdirde, daha ciddi sonuçlar olacaktır.
"Bunun yanlış olduğunu iki kez söyledi. Bu bir daha olmamalı, aksi takdirde daha büyük sonuçları olacak."
